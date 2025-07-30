Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины

Авиационная отрасль — стратегическая индустрия, которая создает тысячи рабочих мест, стимулирует развитие новых технологий, образования, смежных производств и сферы услуг. Все ведущие авиационные страны мира обеспечивают устойчивое развитие отрасли через государственные заказы, субсидии, льготное кредитование и инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Без надлежащей поддержки со стороны государства эффективное функционирование этого сектора практически невозможно. Этот опыт подтверждает мировая практика — и именно на него должна обращать внимание Украина в условиях сегодняшнего дня, пишет УНН.

Мировые кейсы: Eurofighter Typhoon – почему без заказов стагнирует производство

Когда государство сокращает поддержку стратегических отраслей, промышленность и профсоюзы активно реагируют, заставляя правительства пересматривать свои решения и искать пути сохранения производства и рабочих мест.

Ярким примером важности государственных заказов для авиационной промышленности стал опыт Великобритании. В течение последних лет правительство не делало новых заказов на многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon в версии Tranche 5. В результате производство на заводе BAE Systems в Уортоне фактически остановилось. Профсоюз Unite публично заявил о сокращении персонала и потере ключевых производственных компетенций, десятилетиями формировавшихся в стране.

Typhoon был разработан и поддерживается в рамках международного партнерства между Великобританией, Германией, Италией и Испанией, является совместным проектом, поэтому ситуация с сокращением заказов вызвала беспокойство во всех странах-участницах.

Эта ситуация продемонстрировала, насколько критически важной для сохранения высокотехнологичного производства является стабильная государственная поддержка. Как следствие, в 2025 году Великобритания и Германия заключили новый межправительственный контракт на продвижение совместного экспорта военной авиатехники, в частности самолетов Eurofighter Typhoon и транспортников Airbus A400M. Решение было направлено на сохранение производственных мощностей, рабочих мест и технологического суверенитета обеих стран в условиях снижения внутренних заказов.

Другой случай - кейс Boeing. Один из крупнейших авиа- и оборонных подрядчиков мира в 2024-2025 годах оказался в глубоком финансовом кризисе: компания понесла миллиардные убытки в гражданском, военном и космическом сегментах из-за проблем с контрактами фиксированной цены, забастовок работников и задержек в производстве. Падение коснулось даже стратегических направлений, таких как самолеты 777X, MQ-25, KC-46 и пилотируемый корабль Starliner. В ответ Boeing был вынужден объявить о сокращении 10% персонала, а правительство – принять дополнительные антикризисные меры, чтобы избежать сбоев в критических оборонных и аэрокосмических программах. Этот пример демонстрирует, насколько уязвимой может быть даже глобальная компания без стабильной государственной поддержки – и насколько важно для стран защищать свои стратегические индустрии вовремя.

Кроме того, большинство стран используют целевые государственные программы поддержки, которые компенсируют рыночные риски и стимулируют технологический прорыв для авиационной отрасли. ЕС реализует масштабные исследовательские программы Clean Sky и Clean Aviation, финансируемые через Horizon Europe. Это публично-частное партнерство между Еврокомиссией, промышленностью и научными учреждениями, с общим бюджетом более €4 млрд. Программы направлены на разработку инноваций в сфере авиации (продвинутый конструкционный дизайн, новые двигатели, экологические технологии), которые частный сектор не смог бы реализовать самостоятельно из-за высоких рисков или долгосрочной окупаемости.

США используют механизм государственных экспортных гарантий через Export-Import Bank, который предоставляет кредиты, страхование и гарантии для заключения крупных контрактов на годы вперед. Соответствующее сотрудничество с канадским EDC демонстрирует возможность совместного финансирования крупных трансграничных сделок.

В Украине запуск схожих схем госгарантий для авиационных компаний мог бы предоставить конкурентные преимущества в международном сегменте.

Урок для Украины: поддержка авиации – не расход, а инвестиция

Украина унаследовала одну из самых мощных авиационных школ постсоветского пространства. Благодаря сохраненным технологиям и инженерным компетенциям удалось не только удержать, но и развить ряд направлений самолетостроения. До полномасштабного вторжения Украина имела собственную авиапромышленную базу – самолеты Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-132, Ан-26 и Ан-178, а также Ан-225 "Мрия" – самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет и ныне модернизированный тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан", которые стали визитной карточкой Украины на международном рынке. Поддерживалась эксплуатация вертолетов, развивались беспилотные решения и перспективные разработки. Отрасль поддерживалась государственными программами, интегрировалась со смежными секторами (машиностроение, композиты, ИТ), способствовала экспорту и развитию образовательной и инженерной школы.

После 24 февраля 2022 года гражданский сегмент авиации практически остановился – воздушное пространство было закрыто, а авиасообщение прекращено, за исключением единичных спецрейсов, координируемых военными. Несмотря на это, украинские авиапредприятия не прекратили работу – продолжается модернизация оборудования, разработка беспилотных систем, техническое обслуживание боевой авиации, а также сохранение инженерного и производственного потенциала гражданского флота. Такое сочетание оборонных и гражданских направлений отрасли создает целостную экосистему: опыт обслуживания гражданской авиатехники напрямую перетекает в поддержку боевых самолетов, а наоборот – военные технологии вдохновляют новые гражданские решения. Ключевую роль в этом процессе играет синергия гражданского и военного сегментов авиации, что позволяет поддерживать флот в боеспособном состоянии и обеспечивает стабильную основу для развития даже во время войны.

Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"

Отрасль остается центром притяжения для десятков смежных секторов и формирует мультипликативный эффект для экономики – инвестиции в авиацию создают добавленную стоимость в машиностроении, образовании, логистике и безопасности.

"Авиационная промышленность не просто сохранилась – она держится несмотря ни на что, даже в сложных условиях войны. Сегодня это – ядро, которое может стать локомотивом как машиностроения, так и всей экономики страны. Без собственного производства страна тоже долго не сможет быть (…) По статистике, одно рабочее место в авиационной отрасли создает от 8 до 12 рабочих мест в смежных секторах экономики – от образования и металлургии до логистики и других производственных и сервисных направлений", – говорит Председатель Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Ярема Жугаевич.

Это подтверждают и результаты исследования Ukrainian State Flight Academy и аналитический обзор The Financial Analyst, где отмечается, что поддержка авиации является инвестицией в национальную экономику, обороноспособность и кадровый потенциал.

Легкомысленный подход – дорого стоит

Достижения, которых удалось достичь украинской авиационной отрасли в последние годы – это результат системной работы, несмотря на войну, разрушения, потерю рынков и ресурсов. Выдержать удар, сохранить специалистов, обеспечить работу оборонной авиации и развивать беспилотные технологии – это не случайность, а следствие десятилетий усилий и остатков государственной поддержки, которая еще действовала до начала 2025 года.

Однако сегодня отрасль оказалась на грани. С 1 января 2025 года было прекращено действие ключевых налоговых и регуляторных преференций, которые позволяли предприятиям авиапрома хотя бы частично оставаться конкурентоспособными. Параллельно продолжается формирование нового законодательного режима – "Defence City", который должен обеспечить специальные условия для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Но, как предостерегает Аэрокосмическая ассоциация Украины, в действующих редакциях законопроектов авиационная отрасль фактически исключена из перечня потенциальных резидентов Defence City. Это создает риск того, что один из самых стратегических секторов – авиация – останется вне рамок государственной поддержки в критический период, когда речь идет не только о восстановлении, но и о выживании. Отрасль остается один на один с вызовами войны, закрытого рынка и растущей конкуренции международных производителей.

В сложившейся ситуации легкомыслие в государственных решениях может стоить Украине десятилетий технологического преимущества. И это – не только о прошлом. Это о будущем, которое сегодня еще можно защитить.

Что нужно уже сегодня, чтобы завтра авиация не стала второй потерянной космической отраслью

Советник ЧАО "Авиакомпания Константа" и член Наблюдательного совета Украинской авиатранспортной ассоциации Михаил Пинкевич очерчивает три критических вызова для авиационной отрасли Украины. Прежде всего, отмена налоговых льгот с начала 2025 года существенно усложнила деятельность предприятий – необходимо восстановление освобождения авиакомпаний и производителей от налога на прибыль, НДС и земельного налога, чтобы сохранить конкурентоспособность и производственную базу. Второй проблемой является пошлина на импорт комплектующих, которая увеличивает расходы и тормозит ремонт и модернизацию техники – ее отмена стимулировала бы развитие как гражданской, так и военной авиации. Наконец, значительная часть авиатехники нуждается в обновлении, а производственные мощности – в модернизации. Развертывание программы переоснащения и разработки новых решений стало бы основой для устойчивого развития сектора.

В свою очередь, Президент Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов подчеркивает, что отрасль может избежать кризиса только при условии возвращения преференций, действовавших ранее, и Defence City сейчас – самый быстрый из возможных путей их возвращения. Без этого даже флагманы сектора, такие как "Антонов" или "Мотор Сич", не будут соответствовать требованиям и останутся без поддержки. Он также обращает внимание на важность тех поправок, которые уже были поданы к законопроектам: в частности, снижение порога оборонной доходности до 50 %, использование уже утвержденного правительством перечня авиационных предприятий, и применение преференций без обязательного финансирования из государственного бюджета, что позволит компаниям инвестировать сэкономленные средства в новые разработки и обновление производства.

Таким образом, опыт ведущих государств мира, реалии украинской авиации во время войны и позиция отраслевых экспертов однозначно указывают: авиационная промышленность не может выжить без государственного участия. Отмена льгот, отсутствие системной политики и исключение из ключевых программ поддержки ставят под угрозу не только саму отрасль, но и стратегические возможности государства. Чтобы избежать повторения судьбы потерянного космоса, Украине уже сегодня необходимо вернуть преференции, адаптировать законодательные рамки и запустить модернизацию производства. Иначе страна рискует потерять еще одну отрасль, которая формирует не только экономическую, но и национальную безопасность.