Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце

Правительство представило проект Программы действий, одним из ключевых приоритетов которой является безопасность. Запланированные направления работы должны быть воплощены в практические решения, в частности через реализацию инициативы Defence City. В то же время эксперты отмечают: достичь определенных целей возможно только при условии инвестиций в науку и технологии, без которых Украина не сможет обеспечить развитие оборонной промышленности, модернизацию авиации и внедрение инновационных решений, пишет УНН.

Детали

Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год. Первый в списке – пункт о безопасности и обороне.

Наша цель, чтобы половина бюджета вооружений шла украинским производителям, планируем запуск Defence City и совместные производства с мировыми компаниями, такими как Rheinmetall, BAE Systems и другие - отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Также премьер подчеркнула необходимость трансформации сил обороны, важны единая политика строительства фортификаций и защитных сооружений, радиоэлектронной борьбы и защиты неба, масштабирование внутреннего производства, развитие инноваций и т.д.

Вместе с тем эксперты отмечают: развитие инноваций в секторе обороны возможно только при условии системных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Именно на этом, в частности, настаивает и украинская авиационная отрасль в рамках инициативы Defence City.

Экономист и авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора Богдан Долинце объясняет, что именно научно-исследовательские работы формируют основу для технологических прорывов.

Когда речь идет о научно-исследовательских работах, то фактически речь идет о поиске технологий или решений, которые в дальнейшем могут использоваться в практической жизни – в изделиях гражданской авиации и в военной сфере. Такие технологии в основном являются двойного назначения – от специфических методов работы двигателей до защищенных антенн, или альтернативных систем навигации - отметил эксперт.

Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости

Далее, по словам Богдана Долинце, следует второй этап – опытно-конструкторские работы, который позволяет проверить технологии в составе конкретных продуктов и принимать решения об их коммерциализации и интеграции в производство. Примером такой работы является модернизация самолетов "Руслан" и авиационной техники армейской авиации, а также восстановление "Мрии".

Разработка, например, цифрового автопилота для самолета "Руслан" может потребовать внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, чтобы создать украинскую версию этой системы автоматического управления, которая должна соответствовать всем международным требованиям к авиационным системам управления (...) Компании, которые имеют аналогичные продукты, они свои технологии просто так никому не передадут, и поэтому, например, в случае необходимости создания собственной системы, фактически, она будет разработана с нуля, даже если существует аналог - отметил Богдан Долинце.

Подытоживая, эксперт отметил, что Украина эксплуатирует самолеты советского производства, в которых до сих пор используются устаревшие системы, разработанные 20-40 лет назад и более. Многие из них уже не производятся, а предприятия, которые их создавали, давно прекратили работу. Поэтому для модернизации или даже изготовления нового самолета необходимо либо искать аналоги таких систем, либо создавать новые.

Таким образом, развитие инноваций в секторе обороны возможно только тогда, когда правительственные приоритеты будут подкреплены практическими механизмами их реализации. Заявленные правительством направления чрезвычайно важны, однако, как объясняют специалисты, они должны опираться на реальные потребности отраслей. В частности, для авиационного сектора критически важно быть включенным в инициативу Defence City, а также получить возможность закрепить на законодательном уровне возможность использования высвобожденных средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это позволит не только интегрировать украинские предприятия в процессы перевооружения, но и обеспечить технологические прорывы, на которых и строится будущее оборонной промышленности.

Напомним

16 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении три ключевых законопроекта, направленных на введение специального правового режима Defence City – для поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Документы предусматривают налоговые, таможенные и бюджетные льготы для участников специального режима – до 2036 года.

В то же время авиационная отрасль забила тревогу из-за игнорирования ее позиции при формировании режима Defence City, а также из-за слишком жестких критериев для резидентов, которые не смогли бы выполнить даже такие флагманы авиации, как "Антонов" и "Мотор Сич".

По словам нардепа Нины Южаниной, включение основных авиационных компаний в специальный режим считается бесспорно необходимым.

В свою очередь, депутат Михаил Цымбалюк, комментируя авиацию в Defence City, заявил, что государственная поддержка важна для предприятий всех форм собственности, ведь именно в синергии они способны восстановить могущество Украины в авиастроении.

Добавим

В распоряжении УНН оказался перечень поправок к одному из законопроектов о создании Defence City, поданных народными депутатами ко второму чтению. Предлагается расширить перечень резидентов, включив предприятия самолетостроения, подпадающие под действие Закона "О развитии самолетостроительной промышленности". Это позволит официально включить в Defence City авиапредприятия, определенные Кабмином как критически важные для экономики и обороны.

Что касается порога дохода от оборонной деятельности, который является входом в Defence City, предлагается снизить требование до 40-50%, учитывать годовой, а не только квартальный доход, и включать в оборонный доход производство и обслуживание авиатехники, двигателей и компонентов. Без этого остаться вне спецрежима и потерять налоговые льготы рискуют даже гиганты вроде ГП "Антонов". Также предлагается включать в Defence City предприятия, которые участвуют в международных контрактах по экспорту военных или двойных технологий.

Кроме того, речь идет об отмене ограничений относительно наличия налогового долга, просрочки выполнения контрактов или выплаты дивидендов, поскольку в военных условиях это не всегда свидетельствует о ненадежности. На деятельность влияют обстрелы, релокация и перебои поставок. Вместо этого предлагается разрешать включение в Defence City таких предприятий при условии погашения долга в течение трех лет.

Другие поправки предусматривают расширение налоговых льгот на самолетостроение (при условии реинвестирования), таможенные преференции для критически важного импорта, государственные гарантии и страхование экспортных контрактов. Уточняются и условия возврата льгот в случае утраты соответствия критериям, в частности запрет ретроспективных санкций. Высвобожденные средства должны направляться на развитие производства, модернизацию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение новых технологий, повышение квалификации персонала и приобретение прав интеллектуальной собственности в сфере самолетостроения.

Учтет ли парламент поданные правки относительно авиационного сектора – покажет время. В то же время промедление или игнорирование потребностей отрасли может иметь критические последствия: от невозможности обеспечивать техническую исправность авиации ВСУ до окончательного упадка украинского авиастроения и оттока квалифицированных кадров.