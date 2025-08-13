$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
14:07 • 400 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 3106 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
13:12 • 12232 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 17768 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 25918 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 49387 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 29421 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 49821 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 26303 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 59251 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
37%
755мм
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 55036 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 34442 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 15744 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 40130 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 19752 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 49376 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 49811 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 59244 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 73691 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 48548 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 10006 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 34676 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 55262 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 26780 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 34183 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дія (сервіс)
Fox News
Brent
MIM-104 Patriot

Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Український парламент готується до другого читання законопроєктів про Defence City, розширюючи його переваги на авіаційну галузь. Це має забезпечити державну підтримку та розвиток вітчизняного авіабудування.

Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі

У Верховній Раді триває підготовка до розгляду в другому читанні законопроєкти щодо створення Defence City − спеціального правового режиму для підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Представники парламенту закликають поширити його переваги і на авіаційну галузь, яка відіграє критичну роль у воєнний час, пише УНН.

Однозначно, авіаційна галузь, тим більше у період воєнного стану, має користуватися всіма перевагами, що й інші представники військово-промислової галузі. Мене дивує, чому так пізно, але нарешті і комітет (Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики − ред.), і уряд звернули увагу на те, що потрібно підтримувати авіаційну галузь. Ще не пізно, але рішення однозначно запізнілі 

− зазначає член депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

На думку Цимбалюка, Верховна Рада України на найближчому засіданні ухвалить законопроєкти щодо Defence City в цілому, зробивши ще один крок для підтримки вітчизняної авіаційної галузі, яка традиційно входить до числа світових лідерів. Депутат наголосив, що державна підтримка важлива для підприємств усіх форм власності, адже саме в синергії вони здатні відновити могутність України в авіабудуванні.

Для забезпечення подальшої життєздатності та розвитку української авіації напередодні другого читання законопроєктів Defence City нардепи подали низку правок. Серед ключових аспектів було зниження мінімальної частки кваліфікованого доходу резидента Defence City, що вже врахував Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, знизивши відповідний поріг для авіації до рівня 50%. Разом із тим, не менш важливими залишаються й інші аспекти, а саме:

  • розширити перелік резидентів, включивши до нього суб’єктів літакобудування, які підпадають під дію Закону «Про розвиток літакобудівної промисловості», що дозволить офіційно включити до Defence City авіаційні підприємства, які ще раніше були визначені Кабінетом Міністрів як критично важливі для економіки та обороноздатності держави;
    • враховувати в частці кваліфікованого доходу резидентів не лише квартальний, а й річний дохід, а також включати до нього діяльність у сфері літакобудування, обслуговування авіаційної техніки, двигунів і компонентів;
      • включати до переліку оборонно-промислового комплексу підприємства, які беруть участь у міжнародних контрактах з експорту військових або подвійних технологій;
        • зважаючи на умови воєнної економіки та безпекові ризики (обстріли, релокація, перебої в постачанні та інші обставини) у випадку наявності в підприємств податкового боргу, протермінування у виконанні оборонних контрактів або виплати дивідендів, дозволити їм входити до Defence City за умови погашення заборгованостей протягом трьох років;
          • розширити дію податкових пільг на сферу літакобудування − за умови реінвестування коштів;
            • передбачити  митні преференції для критично важливого імпорту, а також запровадити  державні гарантії і страхування експортних контрактів як інструментів підтримки експорту;
              • з метою забезпечення гнучкого адміністрування зафіксувати, що у випадку виключення підприємства з відповідних переліків пільгового оподаткування санкції не мають застосовуватися ретроспективно;
                • вивільнені кошти спрямовувати виключно на розвиток – зокрема, на виробничу базу, модернізацію потужностей, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, впровадження нових технологій, підвищення кваліфікації персоналу та придбання прав інтелектуальної власності у сфері літакобудування.

                  Запропоновані зміни дійсно охоплюють широкий спектр питань та відповідають специфіці галузі, яка є однією з найскладніших, найбільш ресурсо- та трудомістких. Подібні інструменти підтримки традиційно застосовуються в авіаційному секторі провідних країн. Ба більше, навіть у мирний час держава відіграє ключову роль у збереженні та розвитку авіабудування, а в умовах війни й нових викликів, з якими успішно справляються українські підприємства, такі кроки є критично необхідним "рятівним колом".

                  Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City10.07.25, 16:59 • 169317 переглядiв

                  На думку народного депутата Богдана Кицака, пропозиції, що стосуються авіаційної галузі, є своєчасними і мають бути враховані.

                  Вказані пропозиції – актуальні. У процесі голосування за правки у парламенті ми підтримаємо їх. Переконаний, що депутати, які презентуватимуть ці правки, дадуть достатню аргументаційну базу, щоб зібрати достатньо голосів для їх врахування в тілі законопроекту 

                  − коментує ситуацію член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Богдан Кицак.

                  Своєю чергою, нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов наголошує, що навіть після ухвалення необхідних змін скористатися передбаченими пільгами та преференціями зможуть лише ті авіаційні підприємства, які відповідатимуть установленим вимогам.

                  Міністерство оборони розглядатиме питання і прийматиме рішення, чи те чи інше підприємство підпадає під усі відповідні рамки, закладені законодавством та нормами уряду 

                  − говорить Олексій Леонов.

                  Обґрунтовуючи свою підтримку законопроєктів Defence City у першому читанні, Олексій Леонов зазначив, що ці ініціативи сприятимуть забезпеченню потреб фронту. За його словами, сьогодні в Україні виробляється 40-50% необхідних товарів і послуг у сфері озброєння, техніки та іншого військового оснащення. На його переконання, для того щоб ця робота залишалася оперативною, мала можливість розвитку та не зазнавала зайвого тиску з боку держави, ухвалення відповідних змін є необхідним.

                  Нагадаємо

                  Раніше УНН повідомляв, що авіаційна галузь України в умовах повномасштабної війни опинилася під загрозою системної кризи. Через зношеність техніки, втрату податкових пільг і складності з імпортом запчастин з-за кордону, одним із головних викликів стала потреба в імпортозаміщенні радянських комплектуючих. Експерти наголошували, що без підтримки держави, модернізації виробництва та налагодження юридично прозорих процедур галузь не зможе забезпечити ані бойову готовність, ані стратегічну стійкість у довгостроковій перспективі. Зокрема, командувач Армійської авіації ЗСУ Павло Бардаков заявив, що значна частина авіапарку України досі базується на радянській техніці, до якої запчастини більше не виробляються, а це ставить під загрозу виконання бойових завдань, включно з медичною евакуацією та підтримкою передової.

                  Лілія Подоляк

                  ЕкономікаПолітика
                  Слуга народу
                  Міністерство оборони України
                  Верховна Рада України
                  Україна