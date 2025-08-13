Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі

У Верховній Раді триває підготовка до розгляду в другому читанні законопроєкти щодо створення Defence City − спеціального правового режиму для підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Представники парламенту закликають поширити його переваги і на авіаційну галузь, яка відіграє критичну роль у воєнний час, пише УНН.

Однозначно, авіаційна галузь, тим більше у період воєнного стану, має користуватися всіма перевагами, що й інші представники військово-промислової галузі. Мене дивує, чому так пізно, але нарешті і комітет (Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики − ред.), і уряд звернули увагу на те, що потрібно підтримувати авіаційну галузь. Ще не пізно, але рішення однозначно запізнілі − зазначає член депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

На думку Цимбалюка, Верховна Рада України на найближчому засіданні ухвалить законопроєкти щодо Defence City в цілому, зробивши ще один крок для підтримки вітчизняної авіаційної галузі, яка традиційно входить до числа світових лідерів. Депутат наголосив, що державна підтримка важлива для підприємств усіх форм власності, адже саме в синергії вони здатні відновити могутність України в авіабудуванні.

Для забезпечення подальшої життєздатності та розвитку української авіації напередодні другого читання законопроєктів Defence City нардепи подали низку правок. Серед ключових аспектів було зниження мінімальної частки кваліфікованого доходу резидента Defence City, що вже врахував Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, знизивши відповідний поріг для авіації до рівня 50%. Разом із тим, не менш важливими залишаються й інші аспекти, а саме:

розширити перелік резидентів, включивши до нього суб’єктів літакобудування, які підпадають під дію Закону «Про розвиток літакобудівної промисловості», що дозволить офіційно включити до Defence City авіаційні підприємства, які ще раніше були визначені Кабінетом Міністрів як критично важливі для економіки та обороноздатності держави;

враховувати в частці кваліфікованого доходу резидентів не лише квартальний, а й річний дохід, а також включати до нього діяльність у сфері літакобудування, обслуговування авіаційної техніки, двигунів і компонентів;

включати до переліку оборонно-промислового комплексу підприємства, які беруть участь у міжнародних контрактах з експорту військових або подвійних технологій;

зважаючи на умови воєнної економіки та безпекові ризики (обстріли, релокація, перебої в постачанні та інші обставини) у випадку наявності в підприємств податкового боргу, протермінування у виконанні оборонних контрактів або виплати дивідендів, дозволити їм входити до Defence City за умови погашення заборгованостей протягом трьох років;

розширити дію податкових пільг на сферу літакобудування − за умови реінвестування коштів;

передбачити митні преференції для критично важливого імпорту, а також запровадити державні гарантії і страхування експортних контрактів як інструментів підтримки експорту;

з метою забезпечення гнучкого адміністрування зафіксувати, що у випадку виключення підприємства з відповідних переліків пільгового оподаткування санкції не мають застосовуватися ретроспективно;

вивільнені кошти спрямовувати виключно на розвиток – зокрема, на виробничу базу, модернізацію потужностей, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, впровадження нових технологій, підвищення кваліфікації персоналу та придбання прав інтелектуальної власності у сфері літакобудування.

Запропоновані зміни дійсно охоплюють широкий спектр питань та відповідають специфіці галузі, яка є однією з найскладніших, найбільш ресурсо- та трудомістких. Подібні інструменти підтримки традиційно застосовуються в авіаційному секторі провідних країн. Ба більше, навіть у мирний час держава відіграє ключову роль у збереженні та розвитку авіабудування, а в умовах війни й нових викликів, з якими успішно справляються українські підприємства, такі кроки є критично необхідним "рятівним колом".

Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City

На думку народного депутата Богдана Кицака, пропозиції, що стосуються авіаційної галузі, є своєчасними і мають бути враховані.

Вказані пропозиції – актуальні. У процесі голосування за правки у парламенті ми підтримаємо їх. Переконаний, що депутати, які презентуватимуть ці правки, дадуть достатню аргументаційну базу, щоб зібрати достатньо голосів для їх врахування в тілі законопроекту − коментує ситуацію член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Богдан Кицак.

Своєю чергою, нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов наголошує, що навіть після ухвалення необхідних змін скористатися передбаченими пільгами та преференціями зможуть лише ті авіаційні підприємства, які відповідатимуть установленим вимогам.

Міністерство оборони розглядатиме питання і прийматиме рішення, чи те чи інше підприємство підпадає під усі відповідні рамки, закладені законодавством та нормами уряду − говорить Олексій Леонов.

Обґрунтовуючи свою підтримку законопроєктів Defence City у першому читанні, Олексій Леонов зазначив, що ці ініціативи сприятимуть забезпеченню потреб фронту. За його словами, сьогодні в Україні виробляється 40-50% необхідних товарів і послуг у сфері озброєння, техніки та іншого військового оснащення. На його переконання, для того щоб ця робота залишалася оперативною, мала можливість розвитку та не зазнавала зайвого тиску з боку держави, ухвалення відповідних змін є необхідним.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що авіаційна галузь України в умовах повномасштабної війни опинилася під загрозою системної кризи. Через зношеність техніки, втрату податкових пільг і складності з імпортом запчастин з-за кордону, одним із головних викликів стала потреба в імпортозаміщенні радянських комплектуючих. Експерти наголошували, що без підтримки держави, модернізації виробництва та налагодження юридично прозорих процедур галузь не зможе забезпечити ані бойову готовність, ані стратегічну стійкість у довгостроковій перспективі. Зокрема, командувач Армійської авіації ЗСУ Павло Бардаков заявив, що значна частина авіапарку України досі базується на радянській техніці, до якої запчастини більше не виробляються, а це ставить під загрозу виконання бойових завдань, включно з медичною евакуацією та підтримкою передової.