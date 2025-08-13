Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли

В Верховной Раде продолжается подготовка ко второму чтению законопроектов о создании Defence City – специального правового режима для поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Представители парламента призывают распространить его преимущества и на авиационную отрасль, которая играет критическую роль в военное время, пишет УНН.

Однозначно, авиационная отрасль, тем более в период военного положения, должна пользоваться всеми преимуществами, что и другие представители военно-промышленной отрасли. Меня удивляет, почему так поздно, но наконец и комитет (Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – ред.), и правительство обратили внимание на то, что нужно поддерживать авиационную отрасль. Еще не поздно, но решения однозначно запоздалые – отмечает член депутатской фракции политической партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» Михаил Цымбалюк.

По мнению Цымбалюка, Верховная Рада Украины на ближайшем заседании примет законопроекты по Defence City в целом, сделав еще один шаг для поддержки отечественной авиационной отрасли, которая традиционно входит в число мировых лидеров. Депутат подчеркнул, что государственная поддержка важна для предприятий всех форм собственности, ведь именно в синергии они способны восстановить могущество Украины в авиастроении.

Для обеспечения дальнейшей жизнеспособности и развития украинской авиации накануне второго чтения законопроектов Defence City нардепы подали ряд поправок. Среди ключевых аспектов было снижение минимальной доли квалифицированного дохода резидента Defence City, что уже учел Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, снизив соответствующий порог для авиации до уровня 50%. Вместе с тем, не менее важными остаются и другие аспекты, а именно:

расширить перечень резидентов, включив в него субъектов самолетостроения, подпадающих под действие Закона «О развитии самолетостроительной промышленности», что позволит официально включить в Defence City авиационные предприятия, которые еще раньше были определены Кабинетом Министров как критически важные для экономики и обороноспособности государства;

учитывать в доле квалифицированного дохода резидентов не только квартальный, но и годовой доход, а также включать в него деятельность в сфере самолетостроения, обслуживания авиационной техники, двигателей и компонентов;

включать в перечень оборонно-промышленного комплекса предприятия, участвующие в международных контрактах по экспорту военных или двойных технологий;

учитывая условия военной экономики и риски безопасности (обстрелы, релокация, перебои в поставках и другие обстоятельства) в случае наличия у предприятий налогового долга, просрочки в выполнении оборонных контрактов или выплаты дивидендов, разрешить им входить в Defence City при условии погашения задолженностей в течение трех лет;

расширить действие налоговых льгот на сферу самолетостроения – при условии реинвестирования средств;

предусмотреть таможенные преференции для критически важного импорта, а также ввести государственные гарантии и страхование экспортных контрактов как инструментов поддержки экспорта;

с целью обеспечения гибкого администрирования зафиксировать, что в случае исключения предприятия из соответствующих перечней льготного налогообложения санкции не должны применяться ретроспективно;

высвобожденные средства направлять исключительно на развитие – в частности, на производственную базу, модернизацию мощностей, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение новых технологий, повышение квалификации персонала и приобретение прав интеллектуальной собственности в сфере самолетостроения.

Предложенные изменения действительно охватывают широкий спектр вопросов и соответствуют специфике отрасли, которая является одной из самых сложных, наиболее ресурсо- и трудоемких. Подобные инструменты поддержки традиционно применяются в авиационном секторе ведущих стран. Более того, даже в мирное время государство играет ключевую роль в сохранении и развитии авиастроения, а в условиях войны и новых вызовов, с которыми успешно справляются украинские предприятия, такие шаги являются критически необходимым "спасательным кругом".

Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City

По мнению народного депутата Богдана Кицака, предложения, касающиеся авиационной отрасли, являются своевременными и должны быть учтены.

Указанные предложения – актуальны. В процессе голосования за поправки в парламенте мы поддержим их. Убежден, что депутаты, которые будут презентовать эти поправки, дадут достаточную аргументационную базу, чтобы собрать достаточно голосов для их учета в теле законопроекта – комментирует ситуацию член депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Богдан Кицак.

В свою очередь, нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов подчеркивает, что даже после принятия необходимых изменений воспользоваться предусмотренными льготами и преференциями смогут лишь те авиационные предприятия, которые будут соответствовать установленным требованиям.

Министерство обороны будет рассматривать вопрос и принимать решение, подпадает ли то или иное предприятие под все соответствующие рамки, заложенные законодательством и нормами правительства – говорит Алексей Леонов.

Обосновывая свою поддержку законопроектов Defence City в первом чтении, Алексей Леонов отметил, что эти инициативы будут способствовать обеспечению потребностей фронта. По его словам, сегодня в Украине производится 40-50% необходимых товаров и услуг в сфере вооружения, техники и другого военного оснащения. По его убеждению, для того чтобы эта работа оставалась оперативной, имела возможность развития и не испытывала излишнего давления со стороны государства, принятие соответствующих изменений является необходимым.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что авиационная отрасль Украины в условиях полномасштабной войны оказалась под угрозой системного кризиса. Из-за изношенности техники, потери налоговых льгот и сложностей с импортом запчастей из-за границы, одним из главных вызовов стала потребность в импортозамещении советских комплектующих. Эксперты подчеркивали, что без поддержки государства, модернизации производства и налаживания юридически прозрачных процедур отрасль не сможет обеспечить ни боевую готовность, ни стратегическую устойчивость в долгосрочной перспективе. В частности, командующий Армейской авиации ВСУ Павел Бардаков заявил, что значительная часть авиапарка Украины до сих пор базируется на советской технике, к которой запчасти больше не производятся, а это ставит под угрозу выполнение боевых задач, включая медицинскую эвакуацию и поддержку передовой.