Эксклюзив
09:59 • 3434 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 9784 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 13350 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 47914 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 85016 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 46346 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 170761 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 195402 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 95260 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 94715 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости

Киев • УНН

 • 3458 просмотра

Народный депутат считает сохранение и развитие отечественного авиапрома вопросом технологической независимости и национального суверенитета.

Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости

Украинский авиапром сегодня напоминает самолет в зоне турбулентности – без необходимой государственной поддержки он может потерять высоту и потерпеть крушение. В то же время авиация является важной частью экономики и элементом национальной безопасности, обороноспособности, логистики и технологического развития, поэтому проблемные аспекты ее функционирования требуют поиска новых механизмов поддержки. Об этом рассказал народный депутат Владимир Крейденко в эксклюзивном комментарии для УНН.

Детали

В последнее время тема авиационной отрасли активно обсуждается в публичном пространстве – от дискуссий о включении предприятий в Defence City до поиска путей сохранения производственного потенциала во время войны.

По словам члена депутатской фракции политической партии "Слуга народа", заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимира Крейденко, действительно, с 1 января 2025 года авиационная отрасль столкнулась с прекращением определенных форм государственной поддержки, в частности налоговых и таможенных преференций, которые действовали в рамках специальных режимов для стратегических отраслей, и это является серьезным вызовом. Такая ситуация связана с завершением срока действия соответствующих норм, предусмотренных законодательством, и требует поиска новых механизмов поддержки в условиях бюджетных ограничений и приоритетов военного времени.

Авиационная отрасль является стратегически важной для Украины, не только как часть экономики, но и как элемент национальной безопасности, обороноспособности, логистики и технологического развития. Сохранение и развитие отечественного авиапрома – это вопрос национального суверенитета и технологической независимости

– отметил Владимир Крейденко.

Сами представители авиационной отрасли считают включение авиационного сектора в Defence City наиболее оптимальным и кратчайшим путем для защиты и восстановления уникальных производственных мощностей, привлечения инвестиций, выхода на новые международные рынки и укрепления обороноспособности государства по примеру успешных международных программ.

Ко второму чтению законопроектов нардепы подали перечень поправок и предложений, которые обеспечат возможность реализовать все вышеперечисленные цели авиации. Среди поправок, в частности, предложение направлять высвобожденные средства на развитие авиационных предприятий – на производственную базу, модернизацию мощностей, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение новых технологий, повышение квалификации персонала и приобретение прав интеллектуальной собственности в сфере самолетостроения.

Комментируя ситуацию, Владимир Крейденко отмечает, что поддерживает предоставление авиаотрасли возможности использовать высвобожденные средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, как целесообразный и необходимый шаг, поскольку это позволит оптимизировать ресурсы в условиях ограниченного финансирования и направить их на инновации.

"Это единственный путь к созданию конкурентоспособной продукции. Без постоянных инноваций и совершенствования технологий мы не сможем сохранить наши предприятия. Украинская авиация имеет огромный потенциал для развития. У нас есть мощные конструкторские школы, квалифицированные кадры, уникальные технологические наработки. Даже в условиях войны инвестирование в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – это инвестиция в будущее, что позволит нам не только восстановить, но и модернизировать отрасль после Победы", – подчеркивает нардеп.

Собственно, сохранение мощностей и того объема работ, которые ныне выполняет украинская авиация – от обеспечения обороноспособности и медицинской эвакуации до логистики и других актуальных направлений, – остается одной из ключевых задач для государства. В самый сложный за всю историю отрасли период предприятия могут сталкиваться с финансовыми трудностями, выполняя критически важные функции при ограниченных ресурсах и в условиях потери части государственной поддержки. Поэтому в рамках создания Defence City стоит предусмотреть возможность получения статуса резидента даже для предприятий с налоговыми долгами – при условии, что они будут погашены в течение трех лет.

"Допуск предприятий с налоговыми долгами в Defence City при условии их погашения в течение трех лет является достойным рассмотрения, особенно если долги возникли из-за объективных обстоятельств войны, таких как разрушение инфраструктуры, потеря рынков или логистические проблемы. Включение таких предприятий в Defence City может быть обоснованным, при условии, что этот подход будет сопровождаться мониторингом и гарантиями выполнения обязательств, чтобы избежать злоупотреблений. Это позволит сохранить производственный потенциал и рабочие места для предприятий", – пояснил Владимир Крейденко.

Подытоживая, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры подчеркнул необходимость комплексного подхода – от развития кадрового потенциала, сохранения имеющихся специалистов и привлечения молодых специалистов, инвестирования в образование и расширения возможностей стейкхолдеров украинской авиации.

"Нужно предоставить ключевым авиационным предприятиям приоритетный доступ к государственным заказам и ресурсам, развивать сотрудничество между государственными и частными предприятиями, а также с международными партнерами для обмена технологиями и совместного производства", – резюмировал Владимир Крейденко.

Напомним

16 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении три ключевых законопроекта, имеющих целью введение специального правового режима Defence City – для поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Документы предусматривают налоговые, таможенные и бюджетные льготы для участников специального режима – до 2036 года.

Речь идет об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования, отмене земельного, экологического налогов и налога на недвижимость, упрощении таможенного оформления и экспортного контроля.

Накануне первого голосования эксперты подчеркивали, что это лишь первые шаги в создании системного механизма поддержки стратегических отраслей, в котором Украина нуждалась уже давно. При этом далее было важно обратить внимание на авиационную составляющую Defence City.

Нардеп Нина Южанина сообщила, что вопрос включения авиационных предприятий в резиденты Defence City регулярно рассматривается на заседаниях рабочих групп комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В дискуссиях принимают участие различные стейкхолдеры.

В то же время депутат Федор Вениславский не уверен, что тезисы о важности сохранения авиационного потенциала находят в налоговом комитете надлежащую поддержку, хотя, по его словам, авиация является одним из потенциальных драйверов нашей экономики, а Украина входит в очень узкий круг стран, способных полностью производить самолеты.

Лилия Подоляк

политика
Владимир Крейденко
Defence City