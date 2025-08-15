$41.450.06
48.440.21
ukenru
Ексклюзив
09:59 • 5670 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 13322 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 16050 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 52560 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 89400 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 49920 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 177726 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 199878 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 96276 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 95516 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
35%
756мм
Популярнi новини
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo15 серпня, 02:24 • 89458 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти15 серпня, 02:40 • 47551 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto15 серпня, 03:23 • 47678 перегляди
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуVideo05:27 • 21561 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 36992 перегляди
Публікації
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 4472 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 13319 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 37629 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 177721 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 235146 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Путін
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 70400 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 154846 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 104358 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 121499 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 170599 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Facebook
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)

Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності

Київ • УНН

 • 5656 перегляди

Народний депутат вважає збереження та розвиток вітчизняного авіапрому питанням технологічної незалежності та національного суверенітету.

Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності

Український авіапром сьогодні нагадує літак у зоні турбулентності − без необхідної державної підтримки він може втратити висоту й зазнати катастрофи. Водночас авіація є важливою частиною економіки та елементом національної безпеки, обороноздатності, логістики й технологічного розвитку, тож проблемні аспекти її функціонування потребують пошуку нових механізмів підтримки. Про це розповів народний депутат Володимир Крейденко в ексклюзивному коментарі для УНН.

Деталі

Останнім часом тема авіаційної галузі активно обговорюється в публічному просторі − від дискусій щодо включення підприємств до Defence City до пошуку шляхів збереження виробничого потенціалу під час війни.

За словами члена депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", заступника голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимира Крейденка, дійсно, з 1 січня 2025 року авіаційна галузь зіткнулася з припиненням певних форм державної підтримки, зокрема податкових і митних преференцій, які діяли в межах спеціальних режимів для стратегічних галузей, і це є серйозним викликом. Така ситуація пов'язана з завершенням терміну дії відповідних норм, передбачених законодавством, і потребує пошуку нових механізмів підтримки в умовах бюджетних обмежень та пріоритетів воєнного часу.

Авіаційна галузь є стратегічно важливою для України, не лише як частина економіки, а й як елемент національної безпеки, обороноздатності, логістики та технологічного розвитку. Збереження й розвиток вітчизняного авіапрому − це питання національного суверенітету та технологічної незалежності

− зазначив Володимир Крейденко.

Самі представники авіаційної галузі вважають включення авіаційного сектору до Defence City найоптимальнішим і найкоротшим шляхом для захисту та відновлення унікальних виробничих потужностей, залучення інвестицій, виходу на нові міжнародні ринки та зміцнення обороноздатності держави за прикладом успішних міжнародних програм.

До другого читання законопроєктів нардепи подали перелік поправок і пропозицій, які забезпечать можливість реалізувати усі вищеперелічені цілі авіації. З-поміж правок, зокрема, пропозиція спрямовувати вивільнені кошти на розвиток авіаційних підприємств – на виробничу базу, модернізацію потужностей, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, впровадження нових технологій, підвищення кваліфікації персоналу та придбання прав інтелектуальної власності у сфері літакобудування.

Коментуючи ситуацію, Володимир Крейденко зазначає, що підтримує надання авіагалузі можливості використовувати вивільнені кошти на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, як доцільний і необхідний крок, оскільки це дозволить оптимізувати ресурси в умовах обмеженого фінансування та спрямувати їх на інновації.

"Це єдиний шлях до створення конкурентоспроможної продукції. Без постійних інновацій та вдосконалення технологій ми не зможемо зберегти наші підприємства. Українська авіація має величезний потенціал для розвитку. У нас є потужні конструкторські школи, кваліфіковані кадри, унікальні технологічні напрацювання. Навіть в умовах війни інвестування в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи − це інвестиція в майбутнє, що дозволить нам не лише відновити, а й модернізувати галузь після Перемоги", − підкреслює нардеп.

Власне збереження потужностей і того обсягу робіт, які нині виконує українська авіація − від забезпечення обороноздатності та медичної евакуації до логістики й інших актуальних напрямів, − залишається одним із ключових завдань для держави. У найскладніший за всю історію галузі період підприємства можуть стикатися з фінансовими труднощами, виконуючи критично важливі функції за обмежених ресурсів та в умовах втрати частини державної підтримки. Тому в межах створення Defence City варто передбачити можливість отримання статусу резидента навіть для підприємств із податковими боргами − за умови, що вони будуть погашені протягом трьох років.

"Допуск підприємств з податковими боргами до Defence City за умови їх погашення протягом трьох років є вартим розгляду, особливо якщо борги виникли через об'єктивні обставини війни, такі як руйнування інфраструктури, втрата ринків чи логістичні проблеми. Включення таких підприємств до Defence City може бути обґрунтованим, за умови, що цей підхід буде супроводжуватися моніторингом та гарантіями виконання зобов'язань, аби уникнути зловживань. Це дозволить зберегти виробничий потенціал і робочі місця для підприємств", − пояснив Володимир Крейденко.

Підсумовуючи, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури наголосив на необхідності комплексного підходу − від розвитку кадрового потенціалу, збереження наявних фахівців і залучення молодих спеціалістів, інвестування в освіту та розширення можливостей стейкхолдерів української авіації.

"Потрібно надати ключовим авіаційним підприємствам пріоритетний доступ до державних замовлень та ресурсів, розвивати співпрацю між державними та приватними підприємствами, а також з міжнародними партнерами для обміну технологіями та спільного виробництва", − резюмував Володимир Крейденко.

Нагадаємо

16 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні три ключові законопроєкти, що мають на меті запровадження спеціального правового режиму Defence City – для підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Документи передбачають податкові, митні та бюджетні пільги для учасників спеціального режиму – до 2036 року.

Ідеться про звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, скасування земельного, екологічного податків та податку на нерухомість, спрощення митного оформлення та експортного контролю.

Напередодні першого голосування експерти наголошували, що це лише перші кроки у створенні системного механізму підтримки стратегічних галузей, якого Україна потребувала вже давно. Натомість далі було важливо звернути увагу на авіаційну складову Defence City.

Нардепка Ніна Южаніна повідомила, що питання включення авіаційних підприємств до резидентів Defence City регулярно розглядається на засіданнях робочих груп комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. У дискусіях беруть участь різні стейкхолдери.

Водночас депутат Федір Веніславський не впевнений, що тези про важливість збереження авіаційного потенціалу знаходять у податковому комітеті належну підтримку, хоча, за його словами, авіація є одним із потенційних драйверів нашої економіки, а Україна входить до дуже вузького кола країн, здатних повністю виробляти літаки.

Лілія Подоляк

Політика
Володимир Крейденко
Defence City