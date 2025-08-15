Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності

Український авіапром сьогодні нагадує літак у зоні турбулентності − без необхідної державної підтримки він може втратити висоту й зазнати катастрофи. Водночас авіація є важливою частиною економіки та елементом національної безпеки, обороноздатності, логістики й технологічного розвитку, тож проблемні аспекти її функціонування потребують пошуку нових механізмів підтримки. Про це розповів народний депутат Володимир Крейденко в ексклюзивному коментарі для УНН.

Деталі

Останнім часом тема авіаційної галузі активно обговорюється в публічному просторі − від дискусій щодо включення підприємств до Defence City до пошуку шляхів збереження виробничого потенціалу під час війни.

За словами члена депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", заступника голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимира Крейденка, дійсно, з 1 січня 2025 року авіаційна галузь зіткнулася з припиненням певних форм державної підтримки, зокрема податкових і митних преференцій, які діяли в межах спеціальних режимів для стратегічних галузей, і це є серйозним викликом. Така ситуація пов'язана з завершенням терміну дії відповідних норм, передбачених законодавством, і потребує пошуку нових механізмів підтримки в умовах бюджетних обмежень та пріоритетів воєнного часу.

Авіаційна галузь є стратегічно важливою для України, не лише як частина економіки, а й як елемент національної безпеки, обороноздатності, логістики та технологічного розвитку. Збереження й розвиток вітчизняного авіапрому − це питання національного суверенітету та технологічної незалежності − зазначив Володимир Крейденко.

Самі представники авіаційної галузі вважають включення авіаційного сектору до Defence City найоптимальнішим і найкоротшим шляхом для захисту та відновлення унікальних виробничих потужностей, залучення інвестицій, виходу на нові міжнародні ринки та зміцнення обороноздатності держави за прикладом успішних міжнародних програм.

До другого читання законопроєктів нардепи подали перелік поправок і пропозицій, які забезпечать можливість реалізувати усі вищеперелічені цілі авіації. З-поміж правок, зокрема, пропозиція спрямовувати вивільнені кошти на розвиток авіаційних підприємств – на виробничу базу, модернізацію потужностей, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, впровадження нових технологій, підвищення кваліфікації персоналу та придбання прав інтелектуальної власності у сфері літакобудування.

Коментуючи ситуацію, Володимир Крейденко зазначає, що підтримує надання авіагалузі можливості використовувати вивільнені кошти на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, як доцільний і необхідний крок, оскільки це дозволить оптимізувати ресурси в умовах обмеженого фінансування та спрямувати їх на інновації.

"Це єдиний шлях до створення конкурентоспроможної продукції. Без постійних інновацій та вдосконалення технологій ми не зможемо зберегти наші підприємства. Українська авіація має величезний потенціал для розвитку. У нас є потужні конструкторські школи, кваліфіковані кадри, унікальні технологічні напрацювання. Навіть в умовах війни інвестування в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи − це інвестиція в майбутнє, що дозволить нам не лише відновити, а й модернізувати галузь після Перемоги", − підкреслює нардеп.

Власне збереження потужностей і того обсягу робіт, які нині виконує українська авіація − від забезпечення обороноздатності та медичної евакуації до логістики й інших актуальних напрямів, − залишається одним із ключових завдань для держави. У найскладніший за всю історію галузі період підприємства можуть стикатися з фінансовими труднощами, виконуючи критично важливі функції за обмежених ресурсів та в умовах втрати частини державної підтримки. Тому в межах створення Defence City варто передбачити можливість отримання статусу резидента навіть для підприємств із податковими боргами − за умови, що вони будуть погашені протягом трьох років.

"Допуск підприємств з податковими боргами до Defence City за умови їх погашення протягом трьох років є вартим розгляду, особливо якщо борги виникли через об'єктивні обставини війни, такі як руйнування інфраструктури, втрата ринків чи логістичні проблеми. Включення таких підприємств до Defence City може бути обґрунтованим, за умови, що цей підхід буде супроводжуватися моніторингом та гарантіями виконання зобов'язань, аби уникнути зловживань. Це дозволить зберегти виробничий потенціал і робочі місця для підприємств", − пояснив Володимир Крейденко.

Підсумовуючи, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури наголосив на необхідності комплексного підходу − від розвитку кадрового потенціалу, збереження наявних фахівців і залучення молодих спеціалістів, інвестування в освіту та розширення можливостей стейкхолдерів української авіації.

"Потрібно надати ключовим авіаційним підприємствам пріоритетний доступ до державних замовлень та ресурсів, розвивати співпрацю між державними та приватними підприємствами, а також з міжнародними партнерами для обміну технологіями та спільного виробництва", − резюмував Володимир Крейденко.

Нагадаємо

16 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні три ключові законопроєкти, що мають на меті запровадження спеціального правового режиму Defence City – для підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Документи передбачають податкові, митні та бюджетні пільги для учасників спеціального режиму – до 2036 року.

Ідеться про звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, скасування земельного, екологічного податків та податку на нерухомість, спрощення митного оформлення та експортного контролю.

Напередодні першого голосування експерти наголошували, що це лише перші кроки у створенні системного механізму підтримки стратегічних галузей, якого Україна потребувала вже давно. Натомість далі було важливо звернути увагу на авіаційну складову Defence City.

Нардепка Ніна Южаніна повідомила, що питання включення авіаційних підприємств до резидентів Defence City регулярно розглядається на засіданнях робочих груп комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. У дискусіях беруть участь різні стейкхолдери.

Водночас депутат Федір Веніславський не впевнений, що тези про важливість збереження авіаційного потенціалу знаходять у податковому комітеті належну підтримку, хоча, за його словами, авіація є одним із потенційних драйверів нашої економіки, а Україна входить до дуже вузького кола країн, здатних повністю виробляти літаки.