У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу

Народні депутати з комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки подали правки до законопроєктів про створення Defence City з пропозицією, щоб авіабудівні підприємства отримали такі самі преференції, як і інші учасники оборонно‑промислового комплексу, пише УНН.

Деталі

На минулому тижні Верховна Рада ухвалила у першому читанні три законопроєкти (№13420, №13421 та №13422‑1), що передбачають зміни до Податкового, Митного та Бюджетного кодексів відповідно і спрямовані на стимулювання розвитку оборонної промисловості. Попри загальне схвалення ініціативи, експерти наголошують на важливому аспекті, який поки не враховано у текстах законопроєктів. Літакобудівна галузь, яка забезпечує ремонт і модернізацію літаків та гелікоптерів, які серед іншого використовуються на фронті, наразі не підпадає під критерії Defence City, а відповідно залишається без пільг.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадій Касай в ексклюзивному коментарі УНН наголосив, що авіабудівним підприємствам необхідні підтримка й преференції.

Що стосується законопроекту Defence City. Ми разом з колегою Ігорем Копитіним подали правки, щоб долучати туди і підприємства авіаційної галузі. Тому що це буде дуже важливо для розвитку нашої країни, щоб ми залишилися авіаційною державою, яка розвиває авіаційну спроможність. Ми просимо, щоб наші колеги (підтримали ці правки - ред.) - зазначив нардеп.

Касай нагадав, що раніше разом із колегою Сергієм Штепою подав окремий законопроєкт, метою якого є повернути податкові пільги, що діяли до кінця 2024 року, і нині документ проходить опрацювання в уряді.

Парламентарі наголошують, що підтримувати авіаційну галузь дуже важливо, щоб не втратити її. Адже це реальний інструмент посилення обороноздатності - саме українські фахівці здатні модернізувати гелікоптери, ремонтувати іноземну техніку та створювати власні розробки.

Нардеп Михайло Цимбалюк в ексклюзивному коментарі УНН підкреслив, що без державної підтримки галузь літакобудування не витримає й Україна може втратити свої здобутки.

Ми підтримали в першому читанні три законопроєкти, які стосуються підтримки галузі виробництва зброї та боєприпасів. Я впевнений, що потрібно в перелік включати і авіаційну галузь. Більше того, це буде формувати Міністерство оборони, я вважаю, що Денис Шмигаль (міністр оборони - ред.), як людина з управлінської діяльності, він обов'язково мав би звернути увагу саме на цей напрямок і включити в пільгове оподаткування, крім інших підприємств ВПК, всі ті підприємства різних форм власності, які під час війни ремонтують, виготовляють деталі, модернізують і обслуговують літальні апарати різних видів - переконаний Цимбалюк.

На його думку, підтримка літакобудівної галузі дасть змогу, у тому числі, зберегти кадровий потенціал.

Бо модернізувати, гелікоптери, військові, ремонтувати в тому числі ті іноземні взірці, які зараз передані нашими партнерами, мають тільки фахівці. Якщо держава підтримає цю галузь, то збережеться потенціал кадровий, який є дуже важливим. Якщо він не буде задіяний в нас, в Україні, то обов'язково тих фахівців будуть запрошувати в європейські інші держави - наголосив він.

Нагадаємо

До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну авіаційна промисловість залишалася однією з небагатьох високотехнологічних галузей, які зберегли повний цикл виробництва. Україна залишається в обмеженому клубі держав, здатних проєктувати, виготовляти, модернізувати та обслуговувати авіатехніку. З початком повномасштабної війни підприємства частково переорієнтувалися на потреби оборони і попри все намагаються зберегти свій потенціал у цивільному літакобудуванні. Але на сьогодні вони опинилися в умовах, що більше нагадують боротьбу за виживання, аніж за розвиток, і для них важливе повернення державної підтримки.

До 1 січня 2025 року стратегічно важлива для держави авіаційна промисловість користувалася податковими і митними пільгами та преференціями, які роками дозволяли підприємствам літакобудування розвиватись. Проте із завершенням строку їхньої дії компанії залишилися сам-на-сам із воєнними викликами. Відсутність державної підтримки для них означає втрату конкурентоздатності, відтік кадрів, зупинку проєктів, адже вартість виробництва значно зростає, а можливості заробляти через війну майже відсутні.

Тому, представники Аерокосмічної асоціації попереджають, що без змін до законопроєктів про створення Defence City або ухвалення окремого закону країна ризикує втратити одну з ключових високотехнологічних індустрій.