Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу

З січня 2025 року в Україні припинили діяти державні пільги для підприємств літакобудування і жодного інструменту цільової підтримки галузі не залишилося. Зараз у парламенті готується до розгляду пакет законопроєктів Defence City про підтримку сфери ОПК. Проте, як попереджають у профільному середовищі, авіаційна галузь України у чинній редакції документів ризикує залишитися поза рамками цієї ініціативи, пише УНН.

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З 2010 року в Україні діяв закон, який забезпечував податкові та митні пільги для авіабудівних підприємств, які включали, зокрема, звільнення від податку на прибуток, ПДВ та земельного податку. Крім того, діяли інвестиційні стимули: можливість прискореної амортизації та податкового кредиту на науково-дослідні й конструкторські розробки. Для зміцнення зовнішньоекономічного потенціалу галузі також передбачалася експортна підтримка у вигляді державних гарантій і страхування експортних контрактів. Ці преференції дозволяли компаніям не лише розвиватися, модернізувати виробництво, а й зберігати конкурентоспроможність, робочі місця та експортний потенціал навіть під час війни. Однак з 1 січня 2025 року пільги для літакобудування більше не застосовуються.

У той же час, літакобудівна галузь продовжує відігравати важливу роль у підтримці обороноздатності України — саме ці підприємства забезпечують ремонт, модернізацію та виготовлення комплектуючих для радянських літаків і гелікоптерів, які щодня працюють на фронті та виконують логістичні місії по всьому світу.

Президент Аерокосмічної асоціації України Віктор Попов в ексклюзивному коментарі УНН наголосив, що галузь літакобудування потребує підтримки, особливо у нинішніх складних умовах повномасштабної війни.

За відсутності підтримки можна ставити хрест на технічному переобладнанні. Буде неможливо проводити технічне переобладнання, а це за собою тягне відсутність обігових коштів і коштів на підвищення конкурентоздатності. Немає компенсації - нема чим торгувати, нема за рахунок чого підвищувати заробітну плату. А це означає, що галузь піде не потихеньку, а дуже швидко, на зниження свого потенціалу і буде знищена - пояснив Попов.

На його думку, ідея Defence City в цілому правильна, особливо в контексті стимулювання малого оборонного бізнесу. Втім, вона має критичну прогалину - системні підприємства літакобудування ризикують залишитися за межами цієї ініціативи.

На мій погляд, ця ініціатива подібна до відомого вислову про виплескування дитини разом з водою. Це питання дуже важливе. Адже ті підприємства, які роками створювали унікальні зразки техніки, зараз фактично позбавлені державної підтримки - наголосив Попов.

Він нагадав, що саме завдяки довготривалим державним стимулам вдалося реалізувати низку проєктів - від АН-140 (регіональний вантажно-пасажирський авіалайнер, спроєктований та збудований в Україні вже за часів незалежності - ред.) до модернізованого АН-178 (український близькомагістральний транспортний літак з турбореактивними двигунами, початок розробки якого припав на запровадження пільг для авіаційної галузі - ред.), створити нові двигуни, системи, розширити експорт і зберегти галузь попри всі виклики.

Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко

За словами президента Аерокосмічної асоціації, на сьогодні існує два можливих сценарії для підтримки літакобудівної галузі:

Внести зміни до законопроєктів Defence City і включити туди підприємства літакобудування. Асоціація вже навіть підготувала і подала до комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики свої пропозиції. Прийняти окремий закон про державну підтримку галузі. Відповідний проєкт, за словами Попова, вже зареєстровано, проте він не пройшов навіть перше читання.

Я впевнений в тому, що треба врахувати наші зауваження до Defence City. І дуже важливе питання - це включити підприємства літакобудівної галузі. Включити сюди ці системні великі підприємства, які теж виконують замовлення для ЗСУ. Якщо тільки взяти воєнний час, то і "Мотор Січ", і "Антонов", і "Івченко-Прогрес" (Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка - ДП "Івченко-Прогрес" - ред.), і декілька інших, вони успішно закупили обладнання і сьогодні виконують замовлення для ЗСУ і постачають нові зразки конкурентоздатної техніки на експорт. Чим стабілізують фінансове положення не тільки своїх підприємств, але і держави в цілому - підкреслив Попов.

Президент Аерокосмічної асоціації також застеріг від помилкового уявлення, що разове виділення коштів може розв'язувати проблему. На його думку, необхідна системна державна політика, яка передбачає, зокрема, податкові пільги.

Нагадаємо

У нинішній редакції законопроєктів про Defence City літакобудівна галузь може опинитися поза межами нових пільг та преференцій. Як пояснює голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України Руслан Мельниченко, жодне з профільних підприємств — зокрема "Антонов" чи "Мотор Січ" - не відповідає запропонованим критеріям включення, оскільки вони не є суто оборонними, а є субʼєктами літакобудування, які займаються не лише науковими, науково-технічними розробками, інжинірингом, виготовленням деталей, а також обслуговуванням цивільної авіації. Асоціація пропонує включити до переліку резидентів Defence City підприємства з уже чинного урядового списку суб’єктів літакобудування, які проходять жорстку перевірку.