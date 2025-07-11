Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко

Законопроєкти Defence City у нинішньому вигляді несправедливо виключають зі списку потенційних резидентів підприємства літакобудівної галузі, критерії відбору потрібно помʼякшити. Про це в ексклюзивному коментарі УНН голова громадської антикорупційної ради при МОУ Юрій Гудименко.

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Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує розглянути проєкти законів, які передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів України і входять до пакета Defence City. Формуванням переліку резидентів Defence City займатиметься Міністерство оборони України за чітко визначеними критеріями. Серед них, наприклад, вимога, щоб 90% контрактів підприємства були зі сфери оборони.

Юрій Гудименко переконаний, що підприємства авіаційної галузі точно мають увійти до Defence City.

Мені точно достеменно відомо, що як мінімум одне підприємство (літакобудівної галузі - ред.) на оборонку працює в високотехнологічній сфері зараз, мінімум одне! Тому без сумніву воно, як мінімум, має право туди увійти. Звичайно, що наше авіабудування має бути в переліку - зазначив він.

За його словами, наразі простежується відсутність належної комунікації під час підготовки законопроєктів, зокрема — з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, до якого підпорядковані більшість українських авіазаводів.

Там критерії треба пом'якшувати і змінювати. Дуже багато критеріїв… З чинних законопроєктів випливає, що для того, щоб стати учасником Defence City потрібно, щоб за останній рік 90% всього, що виробляє компанія, мало потрапляти в оборонку. Звичайно, що з великими компаніями, такими як авіакомпанії, так не буде. Тому що компанія робить щось для фронту, а щось для цивільних покупців, щось для B2B (бізнес для бізнесу - ред.), щось за кордон. Якби компанії були готові до таких змін, то вони, мабуть, виділили б зі свого складу дочірню компанію, яка б займалася тільки оборонкою. Ця дочірня компанія входила б до Defence City і отримувала б відповідні привілеї. Все було б чудово, просто ніхто ж про це не знав - пояснив Гудименко.

Нагадаємо

У нинішній редакції законопроєктів про Defence City літакобудівна галузь може опинитися поза межами нових пільг та преференцій. Як пояснює голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України Руслан Мельниченко, жодне з профільних підприємств — зокрема "Антонов" чи "Мотор Січ" — не відповідає запропонованим критеріям включення, оскільки виробляє не лише оборонну, а й цивільну продукцію.

Асоціація пропонує включити до переліку резидентів Defence City підприємства з уже чинного урядового списку суб’єктів літакобудування, які проходять жорстку перевірку. Також фахівці наполягають на зниженні вимоги щодо частки оборонної продукції — з 90% до 50%.