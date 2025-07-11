Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко

Законопроекты Defence City в нынешнем виде несправедливо исключают из списка потенциальных резидентов предприятия самолетостроительной отрасли, критерии отбора нужно смягчить. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН глава общественного антикоррупционного совета при МОУ Юрий Гудыменко.

Детали

Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики планирует рассмотреть проекты законов, предусматривающие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины и входящие в пакет Defence City. Формированием перечня резидентов Defence City будет заниматься Министерство обороны Украины по четко определенным критериям. Среди них, например, требование, чтобы 90% контрактов предприятия были из сферы обороны.

Юрий Гудыменко убежден, что предприятия авиационной отрасли точно должны войти в Defence City.

Мне точно известно, что как минимум одно предприятие (самолетостроительной отрасли - ред.) на оборонку работает в высокотехнологичной сфере сейчас, минимум одно! Поэтому без сомнения оно, как минимум, имеет право туда войти. Конечно, наше авиастроение должно быть в перечне - отметил он.

По его словам, сейчас прослеживается отсутствие надлежащей коммуникации при подготовке законопроектов, в частности — с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, которому подчинены большинство украинских авиазаводов.

Там критерии надо смягчать и менять. Очень много критериев… Из действующих законопроектов следует, что для того, чтобы стать участником Defence City нужно, чтобы за последний год 90% всего, что производит компания, должно попадать в оборонку. Конечно, с крупными компаниями, такими как авиакомпании, так не будет. Потому что компания делает что-то для фронта, а что-то для гражданских покупателей, что-то для B2B (бизнес для бизнеса - ред.), что-то за границу. Если бы компании были готовы к таким изменениям, то они, пожалуй, выделили бы из своего состава дочернюю компанию, которая бы занималась только оборонкой. Эта дочерняя компания входила бы в Defence City и получала бы соответствующие привилегии. Все было бы прекрасно, просто никто же об этом не знал - пояснил Гудыменко.

Напомним

В нынешней редакции законопроектов о Defence City самолетостроительная отрасль может оказаться вне новых льгот и преференций. Как объясняет глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко, ни одно из профильных предприятий — в частности "Антонов" или "Мотор Сич" — не соответствует предложенным критериям включения, поскольку производит не только оборонную, но и гражданскую продукцию.

Ассоциация предлагает включить в перечень резидентов Defence City предприятия из уже действующего правительственного списка субъектов самолетостроения, которые проходят жесткую проверку. Также специалисты настаивают на снижении требования по доле оборонной продукции — с 90% до 50%.