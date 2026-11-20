Європейський Союз просунувся з відкриттям останніх двох кластерів для переговорів про вступ для України та Молдови. Угорщина з усіма іншими країнами блоку дала зелене світло ЄС щодо запуску процедури скринінгу. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк 20 листопада, пише УНН.

Зелене світло від усіх, включаючи Угорщину, надіслати Молдові та Україні листи щодо скринінгу для кластерів 4 та 5. Трохи пізно, але гонка за відкриття всіх кластерів/розділів щодо вступу до ЄС до кінця 2026 року вже розпочалася - написав Йозвяк у X.

Скринінг - це офіційна процедура, під час якої Єврокомісія спільно з країною-кандидатом на членство в ЄС аналізують відповідність національного законодавства країни-кандидата відповідному acquis ЄС (праву ЄС). Скринінг відбувається за 33 переговорними главами, які згруповані за 6-ма кластерами (тематичними блоками) відповідно до переглянутої у 2020 році методології розширення ЄС.

У результаті скринінгу будуть визначені пріоритети ключових реформ (benchmarks) для кластеру в цілому. За результатами скринінгу Єврокомісія представить звіт, на основі якого Рада ЄС ухвалить рішення про відкриття переговорного кластера у процесі перемовин про членство в ЄС.

Україна вже відкрила чотири з шести переговорних кластерів щодо вступу до ЄС.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що йде робота з ЄС для того, щоб до кінця року відкрити решту два переговорні кластери й наступного року прискорити наступні кроки щодо вступу до блоку. Зеленський повідомляв, що Україна прагне під час литовського головування у першому півріччі 2027 року вже закривати переговорні розділи.

Україна хоче отримати позитивну оцінку за Кластером 1 на початку 2027-го, вказував Прем'єр Сергій Корецький.