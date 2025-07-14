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Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала

Киев • УНН

 • 6488 просмотра

С января 2025 года в Украине прекратили действовать государственные льготы для предприятий самолетостроения. Авиационная отрасль рискует остаться вне рамок инициативы Defence City, что может привести к потере потенциала.

Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала

С января 2025 года в Украине прекратили действовать государственные льготы для предприятий самолетостроения и ни одного инструмента целевой поддержки отрасли не осталось. Сейчас в парламенте готовится к рассмотрению пакет законопроектов Defence City о поддержке сферы ОПК. Однако, как предупреждают в профильной среде, авиационная отрасль Украины в действующей редакции документов рискует остаться вне рамок этой инициативы, пишет УНН.

Детали

С 2010 года в Украине действовал закон, который обеспечивал налоговые и таможенные льготы для авиастроительных предприятий, включавшие, в частности, освобождение от налога на прибыль, НДС и земельного налога. Кроме того, действовали инвестиционные стимулы: возможность ускоренной амортизации и налогового кредита на научно-исследовательские и конструкторские разработки. Для укрепления внешнеэкономического потенциала отрасли также предусматривалась экспортная поддержка в виде государственных гарантий и страхования экспортных контрактов. Эти преференции позволяли компаниям не только развиваться, модернизировать производство, но и сохранять конкурентоспособность, рабочие места и экспортный потенциал даже во время войны. Однако с 1 января 2025 года льготы для самолетостроения больше не применяются.

В то же время, самолетостроительная отрасль продолжает играть важную роль в поддержании обороноспособности Украины — именно эти предприятия обеспечивают ремонт, модернизацию и изготовление комплектующих для советских самолетов и вертолетов, которые ежедневно работают на фронте и выполняют логистические миссии по всему миру. 

Президент Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов в эксклюзивном комментарии УНН подчеркнул, что отрасль самолетостроения нуждается в поддержке, особенно в нынешних сложных условиях полномасштабной войны.

При отсутствии поддержки можно ставить крест на техническом переоборудовании. Будет невозможно проводить техническое переоборудование, а это за собой влечет отсутствие оборотных средств и средств на повышение конкурентоспособности. Нет компенсации - нечем торговать, не за счет чего повышать заработную плату. А это означает, что отрасль пойдет не потихоньку, а очень быстро, на снижение своего потенциала и будет уничтожена

- пояснил Попов.

По его мнению, идея Defence City в целом правильная, особенно в контексте стимулирования малого оборонного бизнеса. Впрочем, она имеет критический пробел - системные предприятия самолетостроения рискуют остаться за пределами этой инициативы.

На мой взгляд, эта инициатива подобна известному выражению о выплескивании ребенка вместе с водой. Этот вопрос очень важен. Ведь те предприятия, которые годами создавали уникальные образцы техники, сейчас фактически лишены государственной поддержки

- подчеркнул Попов.

Он напомнил, что именно благодаря долговременным государственным стимулам удалось реализовать ряд проектов - от АН-140 (региональный грузо-пассажирский авиалайнер, спроектированный и построенный в Украине уже во времена независимости - ред.) до модернизированного АН-178 (украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями, начало разработки которого пришлось на введение льгот для авиационной отрасли - ред.), создать новые двигатели, системы, расширить экспорт и сохранить отрасль несмотря на все вызовы.

Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко11.07.25, 09:48 • 50390 просмотров

По словам президента Аэрокосмической ассоциации, на сегодня существует два возможных сценария для поддержки самолетостроительной отрасли:

  1. Внести изменения в законопроекты Defence City и включить туда предприятия самолетостроения. Ассоциация уже даже подготовила и подала в комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики свои предложения.
    1. Принять отдельный закон о государственной поддержке отрасли. Соответствующий проект, по словам Попова, уже зарегистрирован, однако он не прошел даже первое чтение.

      Я уверен в том, что надо учесть наши замечания к Defence City. И очень важный вопрос - это включить предприятия самолетостроительной отрасли. Включить сюда эти системные крупные предприятия, которые тоже выполняют заказы для ВСУ. Если только взять военное время, то и "Мотор Сич", и "Антонов", и "Ивченко-Прогресс" (Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика О. Г. Ивченко - ГП "Ивченко-Прогресс" - ред.), и несколько других, они успешно закупили оборудование и сегодня выполняют заказы для ВСУ и поставляют новые образцы конкурентоспособной техники на экспорт. Чем стабилизируют финансовое положение не только своих предприятий, но и государства в целом

      - подчеркнул Попов.

      Президент Аэрокосмической ассоциации также предостерег от ошибочного представления, что разовое выделение средств может решить проблему. По его мнению, необходима системная государственная политика, которая предусматривает, в частности, налоговые льготы.

      Напомним

      В нынешней редакции законопроектов о Defence City самолетостроительная отрасль может оказаться вне новых льгот и преференций. Как поясняет глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко, ни одно из профильных предприятий — в частности "Антонов" или "Мотор Сич" - не соответствует предложенным критериям включения, поскольку они не являются сугубо оборонными, а являются субъектами самолетостроения, которые занимаются не только научными, научно-техническими разработками, инжинирингом, изготовлением деталей, а также обслуживанием гражданской авиации. Ассоциация предлагает включить в перечень резидентов Defence City предприятия из уже действующего правительственного списка субъектов самолетостроения, которые проходят жесткую проверку.

      Лилия Подоляк

      Лилия Подоляк

      Экономикаполитикапубликации
      Ан-178
      Мотор Січ
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