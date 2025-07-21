В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала

Народные депутаты из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подали поправки к законопроектам о создании Defence City с предложением, чтобы авиастроительные предприятия получили такие же преференции, как и другие участники оборонно-промышленного комплекса, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении три законопроекта (№13420, №13421 и №13422-1), предусматривающие изменения в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы соответственно и направленные на стимулирование развития оборонной промышленности. Несмотря на общее одобрение инициативы, эксперты подчеркивают важный аспект, который пока не учтен в текстах законопроектов. Авиастроительная отрасль, которая обеспечивает ремонт и модернизацию самолетов и вертолетов, которые среди прочего используются на фронте, сейчас не подпадает под критерии Defence City, а соответственно остается без льгот.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай в эксклюзивном комментарии УНН подчеркнул, что авиастроительным предприятиям необходимы поддержка и преференции.

Что касается законопроекта Defence City. Мы вместе с коллегой Игорем Копытиным подали поправки, чтобы включать туда и предприятия авиационной отрасли. Потому что это будет очень важно для развития нашей страны, чтобы мы остались авиационной державой, которая развивает авиационную способность. Мы просим, чтобы наши коллеги (поддержали эти поправки - ред.) - отметил нардеп.

Касай напомнил, что ранее вместе с коллегой Сергеем Штепой подал отдельный законопроект, целью которого является вернуть налоговые льготы, действовавшие до конца 2024 года, и сейчас документ проходит обработку в правительстве.

Парламентарии подчеркивают, что поддерживать авиационную отрасль очень важно, чтобы не потерять ее. Ведь это реальный инструмент усиления обороноспособности - именно украинские специалисты способны модернизировать вертолеты, ремонтировать иностранную технику и создавать собственные разработки.

Нардеп Михаил Цымбалюк в эксклюзивном комментарии УНН подчеркнул, что без государственной поддержки отрасль самолетостроения не выдержит и Украина может потерять свои достижения.

Мы поддержали в первом чтении три законопроекта, касающиеся поддержки отрасли производства оружия и боеприпасов. Я уверен, что нужно в перечень включать и авиационную отрасль. Более того, это будет формировать Министерство обороны, я считаю, что Денис Шмыгаль (министр обороны - ред.), как человек из управленческой деятельности, он обязательно должен был бы обратить внимание именно на это направление и включить в льготное налогообложение, кроме других предприятий ВПК, все те предприятия различных форм собственности, которые во время войны ремонтируют, изготавливают детали, модернизируют и обслуживают летательные аппараты различных видов - убежден Цымбалюк.

По его мнению, поддержка самолетостроительной отрасли позволит, в том числе, сохранить кадровый потенциал.

Потому что модернизировать вертолеты, военные, ремонтировать в том числе те иностранные образцы, которые сейчас переданы нашими партнерами, могут только специалисты. Если государство поддержит эту отрасль, то сохранится кадровый потенциал, который очень важен. Если он не будет задействован у нас, в Украине, то обязательно этих специалистов будут приглашать в европейские другие государства - подчеркнул он.

Напомним

До начала полномасштабного вторжения России в Украину авиационная промышленность оставалась одной из немногих высокотехнологичных отраслей, которые сохранили полный цикл производства. Украина остается в ограниченном клубе государств, способных проектировать, производить, модернизировать и обслуживать авиатехнику. С началом полномасштабной войны предприятия частично переориентировались на нужды обороны и несмотря ни на что пытаются сохранить свой потенциал в гражданском самолетостроении. Но на сегодняшний день они оказались в условиях, которые больше напоминают борьбу за выживание, чем за развитие, и для них важно возвращение государственной поддержки.

До 1 января 2025 года стратегически важная для государства авиационная промышленность пользовалась налоговыми и таможенными льготами и преференциями, которые годами позволяли предприятиям самолетостроения развиваться. Однако с завершением срока их действия компании остались один на один с военными вызовами. Отсутствие государственной поддержки для них означает потерю конкурентоспособности, отток кадров, остановку проектов, ведь стоимость производства значительно возрастает, а возможности зарабатывать из-за войны почти отсутствуют.

Поэтому представители Аэрокосмической ассоциации предупреждают, что без изменений в законопроекты о создании Defence City или принятия отдельного закона страна рискует потерять одну из ключевых высокотехнологичных индустрий.