1000 свечей зажгли возле "Родины-матери" в Киеве

В Киеве возле монумента "Родина-мать" зажгли 1000 свечей в честь 1000 дней борьбы Украины против российской агрессии, передает УНН со ссылкой на UNITED24.

Киевляне собрались у подножия Родины-матери, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за независимость и свободу нашей страны.

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