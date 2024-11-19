1000 свечей зажгли возле "Родины-матери" в Киеве
Киев • УНН
Киевляне почтили 1000 дней борьбы Украины против российской агрессии у монумента "Родина-мать". Участники акции зажгли 1000 свечей в знак памяти погибших защитников Украины.
В Киеве возле монумента "Родина-мать" зажгли 1000 свечей в честь 1000 дней борьбы Украины против российской агрессии, передает УНН со ссылкой на UNITED24.
Киевляне собрались у подножия Родины-матери, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за независимость и свободу нашей страны.
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