Звуки взрывов и разрушенная "Мрия": Зеленский опубликовал видео к 1000 дням борьбы против рф

Президент Владимир Зеленский показал видео, посвященное 1000 дням полномасштабной войны, которую начала россия, передает УНН.

1000 дней назад российский диктатор владимир путин объявил о введении "специальной военной операции" на Донбассе.

"Без паники, мы сильны, мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы - это Украина", - сказал Зеленский 1000 дней назад.

На видео показаны моменты борьбы и единства, разрушения и счастья через возвращение на родную землю пленных. Достижений в культуре и спорте несмотря на все.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский подытожил важную веху - 1000 дней полномасштабной войны, которую украинцы ведут против российских захватчиков.