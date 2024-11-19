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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Звуки взрывов и разрушенная "Мрия": Зеленский опубликовал видео к 1000 дням борьбы против рф

Звуки взрывов и разрушенная "Мрия": Зеленский опубликовал видео к 1000 дням борьбы против рф

Киев  •  УНН

 • 1771 просмотра

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Президент опубликовал видеоролик, посвященный 1000 дням полномасштабного вторжения рф в Украину. В видео показаны моменты борьбы, разрушений и достижений украинцев за этот период.

Президент Владимир Зеленский показал видео, посвященное 1000 дням полномасштабной войны, которую начала россия, передает УНН.

1000 дней назад российский диктатор владимир путин объявил о введении "специальной военной операции" на Донбассе.

"Без паники, мы сильны, мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы - это Украина", - сказал Зеленский 1000 дней назад.

На видео показаны моменты борьбы и единства, разрушения и счастья через  возвращение на родную землю пленных. Достижений в культуре и спорте несмотря на все.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский подытожил важную веху - 1000 дней полномасштабной войны, которую украинцы ведут против российских захватчиков.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
antonov-an-225-mriyaАнтонов Ан-225 Мрия
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина