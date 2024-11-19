Звуки взрывов и разрушенная "Мрия": Зеленский опубликовал видео к 1000 дням борьбы против рф
Киев • УНН
Президент опубликовал видеоролик, посвященный 1000 дням полномасштабного вторжения рф в Украину. В видео показаны моменты борьбы, разрушений и достижений украинцев за этот период.
Президент Владимир Зеленский показал видео, посвященное 1000 дням полномасштабной войны, которую начала россия, передает УНН.
1000 дней назад российский диктатор владимир путин объявил о введении "специальной военной операции" на Донбассе.
"Без паники, мы сильны, мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы - это Украина", - сказал Зеленский 1000 дней назад.
На видео показаны моменты борьбы и единства, разрушения и счастья через возвращение на родную землю пленных. Достижений в культуре и спорте несмотря на все.
Дополнение
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский подытожил важную веху - 1000 дней полномасштабной войны, которую украинцы ведут против российских захватчиков.