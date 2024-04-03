Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

Президент Финляндии Александр Стубб посетил разрушенный россиянами аэропорт "Антонов" в Гостомеле, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Бойцы бригады "Рубеж" Гвардии Наступления и в. и. о. начальника Северного Киевского территориального управления полковник Артем Илюхин показали международной делегации места ожесточенных боев за аэропорт и транспортный самолет "Мрия", который уничтожили оккупанты.

Гвардейцы рассказали о первых часах полномасштабного вторжения россиян и обороне "Антонова", ставшей одним из символов сопротивления украинцев.

Ан-225 "Мрия": украинцам показали, как сейчас выглядит самый большой в мире самолет