СБУ завершила расследование по уничтожению "Мрии": экс-руководителям "Антонова" грозит до 15 лет за решеткой

Правоохранители собрали доказательства вины бывших должностных лиц ГП "Антонов": гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности. Мужчинам грозит до 15 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

В СБУ заявили, что действия экс-чиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".

Сейчас следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. На основании собранных доказательств фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) - резюмировали в Службе безопасности.

Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Дополнение

По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения рф фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.

Для этого в течение января-февраля 2022 года чиновники распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.

Напомним

10 марта Служба безопасности Украины сообщила о подозрении и арестовала экс-руководителей авиапредприятия "Антонов", чьи действия привели к уничтожению АН-225 "Мрия". По словам правоохранителей, дирекция "Антонова" сопротивлялась военным, которые пытались возвести оборонительные укрепления на стратегически важном аэродроме.

Впоследствии в апреле экс-директору ГП "Антонов" сообщили новое подозрение Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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