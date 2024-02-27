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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ завершила расследование по уничтожению "Мрии": экс-руководителям "Антонова" грозит до 15 лет за решеткой

СБУ завершила расследование по уничтожению "Мрии": экс-руководителям "Антонова" грозит до 15 лет за решеткой

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 17:39  •  11494 просмотра

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Бывшим должностным лицам "Антонова" грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку их действия привели к временному захвату аэродрома и уничтожению самолета Ан-225.

Правоохранители собрали доказательства вины бывших должностных лиц ГП "Антонов": гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности. Мужчинам грозит до 15 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали 

В СБУ заявили, что действия экс-чиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрия". 

Сейчас следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. На основании собранных доказательств фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований)

- резюмировали в Службе безопасности. 

Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Ан-225 "Мрия": украинцам показали, как сейчас выглядит самый большой в мире самолет16 августа 2023, 09:51 • 2928402 просмотра

Дополнение

По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения рф фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.

Для этого в течение января-февраля 2022 года чиновники распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.

Напомним

10 марта Служба безопасности Украины сообщила о подозрении и арестовала экс-руководителей авиапредприятия "Антонов", чьи действия привели к уничтожению АН-225 "Мрия". По словам правоохранителей, дирекция "Антонова" сопротивлялась военным, которые пытались возвести оборонительные укрепления на стратегически важном аэродроме.

Впоследствии в апреле   экс-директору ГП "Антонов" сообщили новое подозрение Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Microsoft Flight Simulator представил возможность совершить виртуальный полет на украинском самолете "Мрія"27 февраля 2023, 20:36 • 1411408 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП
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СБУ завершила розслідування щодо знищення "Мрії": екскерівникам "Антонова" загрожує до 15 років за ґратами
SBU completes investigation into Mriya destruction: Antonov execs face up to 15 years in prison
Новости по теме

СБУ завершила расследование по уничтожению "Мрии": экс-руководителям "Антонова" грозит до 15 лет за решеткой

Бывшим должностным лицам "Антонова" грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку их действия привели к временному захвату аэродрома и уничтожению самолета Ан-225.

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