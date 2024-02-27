СБУ завершила розслідування щодо знищення "Мрії": екскерівникам "Антонова" загрожує до 15 років за ґратами
Київ • УНН
Колишнім посадовцям "Антонова" загрожує до 15 років позбавлення волі, оскільки їхні дії призвели до тимчасового захоплення аеродрому та знищення літака Ан-225.
Правоохоронці зібрали докази вини колишніх посадовців ДП "Антонов": гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки. Чоловікам загрожує до 15 років за ґратами. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Деталі
У СБУ заявили, що дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія".
Наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. На підставі зібраних доказів фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань)
Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.
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Доповнення
За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення рф фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.
Для цього впродовж січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.
Нагадаємо
10 березня Служба безпеки України повідомила про підозру та заарештувала екскерівників авіапідприємства "Антонов", чиї дії призвели до знищення АН-225 "Мрія". За словами правоохоронців, дирекція "Антонова" чинила опір військовим, які намагалися звести оборонні укріплення на стратегічно важливому летовищі.
Згодом у квітні ексдиректору ДП "Антонов" повідомили нову підозру Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
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