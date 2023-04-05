Знищена "Мрія": ексдиректору ДП "Антонов" повідомили нову підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Ексдиректору ДП «Антонов» повідомили нову підозру. Через службову недбалість посадовця російські окупанти знищили найбільший у світі літак АН-225. Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
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Правоохоронці встановили, що експосадовець, незважаючи на застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце.
У результаті під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Гостомель «Мрія» згоріла.
Також під час досудового розслідування встановлено, що літак АН-225 «Мрія» напередодні військового вторгнення росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.
"Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у Лейпциг (Німеччина).
Утім колишній генеральний директор ДП «Антонов» не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих", - повідомили у поліції.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Окрім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 «Руслан», які тоді перебували на території аеропорту.
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Нагадаємо
10 березня Служба безпеки України повідомила про підозру та заарештувала екскерівників авіапідприємства "Антонов", чиї дії призвели до знищення АН-225 "Мрія". За словами правоохоронців, дирекція “Антонова” чинила опір військовим, які намагалися звести оборонні укріплення на стратегічно важливому летовищі.
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