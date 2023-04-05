Уничтоженная "Мрия": экс-директору ГП "Антонов" сообщили новое подозрение

Детали

Правоохранители установили, что экс-чиновник, несмотря на предостережения государственных органов и точно зная о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета в безопасное место.

В результате во время воздушной атаки российских войск на аэропорт в поселке Гостомель «Мрия» сгорела.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что самолет АН-225 «Мрия» накануне военного вторжения россии в Украину был технически исправен, на аэродроме хранилось достаточное количество авиатоплива для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету.

"Все это указывает на то, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в Лейпциг (Германия).

Впрочем бывший генеральный директор ГП «Антонов» не отдал соответствующего приказа и проигнорировал доклады и предложения подчиненных", - сообщили в полиции.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе Ан-124 «Руслан», которые тогда находились на территории аэропорта.

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Напомним

10 марта Служба безопасности Украины сообщила о подозрении и арестовала экс-руководителей авиапредприятия "Антонов", чьи действия привели к уничтожению АН-225 "Мрия". По словам правоохранителей, дирекция “Антонова” сопротивлялась военным, которые пытались возвести оборонительные укрепления на стратегически важном аэродроме.

Ранее

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказал, можно ли восстановить “Мрию”.