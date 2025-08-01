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На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации

Киев • УНН

 • 5218 просмотра

Украинская авиационная отрасль сохраняет потенциал и кадры, несмотря на войну, но нуждается в государственной поддержке. Включение авиастроительных предприятий в Defence City является ключевым для дальнейшего развития.

На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации

Российская война против нашего государства не стерла с карты авиационную Украину. Несмотря на закрытое воздушное пространство для гражданской авиации, постоянные обстрелы и потерю ряда мощностей, отрасль сохранила ключевое – школу инженерной мысли, высокопрофессиональные кадры и предприятия, способные работать в самых сложных условиях. Уникальный опыт, накопленный годами, не только выдержал испытания, но и доказал свою ценность для государства. Сегодня украинская авиация имеет шанс на значительное развитие – как в секторе обороны, так и в гражданской инфраструктуре. Но это станет возможным только при условии стратегической государственной поддержки – политической, экономической и регуляторной, пишет УНН.

Государственная программа: фрейм для перезапуска

Еще до полномасштабного вторжения в Украине была утверждена Государственная целевая научно-техническая программа развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы. Она предусматривает развитие конкурентоспособных авиационных технологий, локализацию производства, импортозамещение, создание новых пассажирских и грузовых самолетов (в частности семейства Ан), вертолетов, двигателей, беспилотников, тренажеров, сертификацию в соответствии с международными стандартами и наращивание экспорта.

Кроме того, в течение 2010-2025 годов в Украине действовали налоговые и таможенные льготы для авиастроительных предприятий, инвестиционные стимулы в виде налогового кредита на научно-исследовательские и конструкторские разработки, ускоренной амортизации, а также экспортная поддержка в форме государственных гарантий и страхования экспортных контрактов.

В комплексе эти шаги обеспечивали базовые условия для сохранения и развития авиационной отрасли даже в условиях растущих рисков.

Чего удалось достичь?

Одним из лидеров и узнаваемых в мире брендов украинской авиации остается ГП "Антонов". Несмотря на войну, предприятие продолжает работу над новыми образцами техники и модернизацией существующих. В частности, завершена глубокая модернизация тяжелого транспортного самолета Ан-124-100, который сохраняет свою уникальность и востребованность в мире. Развивается производство транспортного самолета Ан-178, созданного уже после 2010 года.

Кроме того, на ГП "Антонов" создан целый ряд новых типов самолетов, в том числе: легкий многоцелевой самолет Ан-38, региональный турбовинтовой пассажирский Ан-140, средний военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70, региональные реактивные Ан-148, Ан-158, самолет-демонстратор Ан-132Д. Пополнились семейства Ан-74 и Ан-32. Был модернизирован и начата коммерческая эксплуатация Ан-225. "Авиалинии Антонова" заняли заметное место на рынке грузовых авиаперевозок.

Важно отметить, что двигатели для "украинских птичек" – результат работы именно украинских специалистов. В частности, предприятие "Мотор Сич" обеспечивает производство и модернизацию авиационных двигателей для самолетов и вертолетов. Компания постепенно отказалась от российских комплектующих и сегодня работает как на нужды Вооруженных сил, так и на экспорт, поддерживая критически важную составляющую оборонной авиации. За последние годы "Мотор Сич" вывела на рынок пять новых типов авиационных двигателей. Эти разработки пользуются стабильным спросом как в Украине, так и на международном рынке.

Важную роль в поддержке украинского авиапарка техники играет и государственное предприятие "Авиакон", которое занимается ремонтом и дооборудованием вертолетов типа Ми-8 и Ми-24. Предприятие, среди основного, выполняет капитальные ремонты, обновление авионики и установку систем защиты.

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Благодаря уникальному авиапарку, украинские авиакомпании постепенно завоевывают рынок услуг гуманитарных перевозок для международных организаций и правительств. В связи с санкционными ограничениями Украине удалось вытеснить Россию и достичь 43% доли обслуживания миссий ООН, демонстрируя таким образом способность предоставлять высококачественные авиационные услуги, быть конкурентоспособными при условии высочайших требований, иметь высококачественных специалистов и соответствующие сертификации.

Например, "Авиакомпания Константа" под руководством Романа Милешко является крупнейшим частным эксплуатантом самолетов "Ан" в Украине. Компания не только сохранила флот и техническую базу, но и продолжает обслуживать и модернизировать авиатехнику для военных, государственных и международных структур. Самолеты авиакомпании выполняют гуманитарные миссии, присоединены к Всемирной продовольственной программе, доставляют помощь в зоны катастроф и поддерживают международные миротворческие операции. С 2019 года компания имеет регистрацию в ООН как официальный авиаперевозчик, а также является уполномоченным оператором в ЕС (EASA TCO).

Стоит отметить, что получить контракт с ООН – крайне непросто. Речь идет о многоуровневой, конкурентной и довольно забюрократизированной процедуре, которая требует от компаний высокого уровня доверия, технической способности и опыта работы в сложных условиях. Тот факт, что это удалось украинской "Авиакомпании Константа", является показательным – это пример того, как профессионализм, ответственность и системная работа позволяют выдерживать самые высокие вызовы. Компания работает там, где сложно, рискованно и критически важно, это имеет особое значение как для Украины, так и для позиционирования нашего государства на международном рынке.

Наряду с предприятиями, занимающимися производством, ремонтом и модернизацией самолетов и вертолетов, в Украине активно развивается и сегмент современных авиационных технологий, которые в значительной степени поддерживают оборону Украины. Один из ведущих примеров в этой сфере – компания "Укрспецсистемс", которая специализируется на создании беспилотных авиационных систем и электроники. Она является производителем БПЛА "PD-2" и "Mini Shark", а также поставщиком оптики, навигационных решений для авиации и наземных станций управления. По официальной статистике компании, в 2024 году один из экипажей Shark налетал более 1 126 часов и каждый час в небе приносил новые разведывательные данные, новые цели и результаты в пользу Украины.

Все эти примеры доказывают, что даже в условиях полномасштабной войны украинская авиационная отрасль не только сохранила свою жизнеспособность, но и доказала готовность быть самостоятельным производителем, экспортером и стратегическим игроком.

Между взлетом и падением: как украинская авиация держится во время войны

Сегодня украинская авиационная отрасль оказалась на распутье. Несмотря на доказанную способность работать в условиях войны, сохранять экспортный потенциал и поддерживать оборону, большинство предприятий балансируют на грани – между выживанием и потерей.

В открытом заявлении Аэрокосмической ассоциации Украины говорится о том, что с 1 января 2025 года авиационная отрасль потеряла льготы, которые действовали в рамках специального режима поддержки с 2010 года. Это привело к значительному повышению себестоимости продукции (на 25-40%), ограничило импорт критического оборудования из-за НДС и пошлин, сократило возможности для реинвестирования, что ставит под угрозу сохранение десятков тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Таким образом, без системной государственной политики, целевого финансирования, экспортной поддержки и создания стимулирующих условий авиационная отрасль рискует повторить судьбу космической промышленности – потерять кадры, технологии и конкурентные позиции. Зато своевременная стратегическая поддержка позволит не только сохранить уже достигнутое, но и масштабировать успех, сделав авиацию одной из ключевых опор послевоенного восстановления Украины.

Одним из ключевых решений может стать включение авиастроительных предприятий в перечень резидентов Defence City – как инструмента системной поддержки компаний, работающих на обороноспособность страны. В нынешней редакции законопроектов самолетостроительная отрасль рискует остаться вне новых льгот и преференций. Как объясняет глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко, сейчас ни одно из профильных предприятий – в частности "Антонов" или "Мотор Сич" – не соответствует действующим критериям, поскольку они не являются сугубо оборонными, а занимаются также научными разработками, инжинирингом и обслуживанием гражданской авиации. Ассоциация предлагает расширить перечень резидентов Defence City, включив в него предприятия из официального правительственного списка субъектов самолетостроения, которые проходят жесткую проверку.

Именно сейчас, несмотря на все трудности, Украина имеет уникальный шанс сформировать новую модель развития авиации – с опорой на внутренние ресурсы, западные стандарты и поддержку европейских партнеров. Завершение модернизации "Руслана" – это больше, чем отдельная техническая победа. Это сигнал того, что украинское небо – не потеряно. И что с правильным подходом его можно не только удержать, но и уверенно покорять снова.

К 2030 году государство способно завершить сертификацию ключевых типов самолетов, запустить экспорт модернизированных моделей, а также построить интегрированную инфраструктуру технического обслуживания. Особую роль в этом будут играть компании вроде "Авиакомпании Константа", которые уже сегодня демонстрируют гибкость, техническую способность и стратегическую ответственность.

Напомним

В Украине вводится специальный режим поддержки для предприятий оборонно-промышленного комплекса Defence City. 16 июля 2025 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за три ключевых законопроекта инициативы.

Эксперты в целом положительно оценивают первые шаги в создании Defence City, отмечая, что такие решения должны были быть приняты еще в начале полномасштабной войны. В то же время специалисты подчеркивают, что проведенное голосование – лишь старт, и для того, чтобы инициатива действительно заработала.

Сейчас идет подготовка ко второму чтению, и в документы уже подан ряд поправок, среди них – предложения, касающиеся авиационной отрасли, ведь в действующей редакции законопроектов о Defence City предприятия этого сектора могут оказаться вне предусмотренных льгот и специального режима.

Лилия Подоляк

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