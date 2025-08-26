Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны

В нынешних условиях украинская гражданская авиация оказалась на грани серьезных вызовов и уникальных возможностей. Закрытое небо, разрушенная инфраструктура и нехватка запчастей контрастируют с примерами международного признания и беспрецедентной устойчивости. Несмотря на потерю "Мрии" и отсутствие государственных преференций, украинские авиационные предприятия не просто держатся, а в условиях кризиса вносят свой вклад в обороноспособность Украины и поддерживают международный имидж, достигая высоких позиций на мировом рынке, пишет УНН.

Украинская авиаотрасль даже в сложных военных условиях становится одной из первых в гонке за внедрение инноваций. Предприятия активно развиваются в направлении цифровой логистики, модернизации авиапарка и адаптации к стандартам НАТО. Именно эти технологические решения, от систем управления до инженерных разработок, позволяют украинским компаниям удерживать конкурентные позиции и формировать высокое качество авиационных услуг. Эта трансформация может стать основой для послевоенного возрождения не только гражданской авиации, но и более широкого сектора высокотехнологичных индустрий Украины.

По словам старшего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Ирины Коссе, даже в самые темные времена украинская авиация демонстрирует миру примеры уникальной устойчивости. Так, недавно Antonov Airlines получили международную награду от The Heavy Lift Group.

Престижную награду компания получила в июне 2025 года, как знак достижений в транспортировке сверхтяжелых и крупногабаритных грузов. THLG присуждает эту награду компаниям, которые демонстрируют высокий профессионализм, инновационность и надежность в выполнении сложных логистических задач. С момента начала полномасштабного вторжения России, Antonov Airlines осуществили более 260 рейсов, доставляя как гражданские, так и военные грузы: оружие, военное оборудование и другие критически важные материалы.

Это яркое доказательство того, что украинская инженерная школа не только жива, но и конкурентоспособна на глобальном уровне - подчеркнула Ирина Коссе.

Среди актуальных тенденций Ирина Коссе отметила рост интереса молодежи к авиационным профессиям, что подтверждается данными Киевского авиационного института. По ее мнению, в случае надлежащей поддержки со стороны государства и бизнеса через инвестиции в образование и практическую подготовку это может стать фундаментом для послевоенного восстановления отрасли.

Не менее важным стало и то, что несмотря на потерю в 2025 году налоговых и таможенных льгот и работу в условиях, приближенных к пределу возможностей, украинские авиационные предприятия смогли усилить свои позиции на международных рынках.

Авиакомпания "Константа" является крупнейшим в мире оператором самолетов Ан-26, выполняя гуманитарные миссии для ООН. Украина вытеснила россиян с 43% этого рынка. Это говорит не только о политическом факторе, но и о реальной конкурентоспособности украинских авиаторов - привела пример эксперт и добавила, что каждый украинский самолет или вертолет, работающий на международных рынках, – это не только источник валютной выручки, но и сигнал, что Украина остается высокотехнологичным государством.

Пример "Авиакомпании Константа", приведенный представительницей Института экономических исследований и политических консультаций, демонстрирует не только потенциал к успешной конкуренции на международном уровне, но и способность бизнеса сочетать гуманитарную, экономическую и оборонную функции. Этот подход уже получил признание на международном уровне − в частности, в апреле 2024 года к наблюдательному совету компании присоединился легендарный генерал-майор армии США в отставке Дэвид Л. Грандж. В Украине он прежде всего известен как основатель Фонда Osprey Global Solutions Ukraine, который предоставляет бесплатную подготовку по стандартам НАТО для украинских спасателей и военнослужащих по разминированию, обезвреживанию взрывоопасных предметов и экстренной медицинской помощи.

Комментируя свое участие в наблюдательном совете, генерал Грандж подчеркнул, что присоединение к иностранной структуре для гражданина США строго регулируется, поэтому принятие соответствующего решения было максимально взвешенным.

Я исследовал международную деятельность компании в Африке, Центральной Азии и отдельных европейских странах. "Авиакомпания Константа" успешно работает на международном уровне, используя собственный авиапарк и экипажи, компания имеет высококвалифицированных пилотов и обеспечивает надлежащее техническое обслуживание, что является критически важным в любой точке мира, и именно поэтому она получила международное признание - поделился Дэвид Л. Грандж.

На посту главы наблюдательного совета "Авиакомпании Константа" Дэвид Грандж вовлечен в международную деятельность и перспективы компании в контексте будущего восстановления Украины.

По мнению генерала Гранджа, после установления прекращения огня "Авиакомпания Константа" сможет способствовать восстановлению Украины, осуществляя мониторинг вдоль линии разграничения или других определенных зон – обеспечивать логистические поставки, медицинскую эвакуацию, транспортировку продовольствия и поддержку гуманитарных миссий по восстановлению, а также возобновить авиасообщение между Украиной и европейскими странами. Сегодня же, важно сохранить имеющиеся достижения.

Украина должна функционировать как полноценное государство в воздухе, на суше и на море - подчеркивает Дэвид Л. Грандж.

Генерал Грандж отметил, что благодаря высокому уровню технологического развития и интеллектуальному потенциалу украинцев страна способна сохранять конкурентоспособность в сферах авиации и морской индустрии. В то же время ключевым фактором для этого является стратегическое видение правительства.

С 2019 года "Авиакомпания Константа" зарегистрирована в ООН как официальный авиаперевозчик и имеет статус уполномоченного оператора в ЕС (EASA TCO). Под руководством украинского предпринимателя Романа Милешко компания стала крупнейшим частным эксплуатантом самолетов "Ан" в Украине. Несмотря на войну, она сохранила флот и техническую базу, продолжает обслуживать и модернизировать авиатехнику для военных, государственных и международных структур. Самолеты "Авиакомпании Константа" выполняют гуманитарные миссии, участвуют во Всемирной продовольственной программе, доставляют помощь в зоны катастроф и поддерживают миротворческие операции.

Стоит отметить, что при получении регистрации в ООН команда "Авиакомпании Константа" применяла так называемый "натовский подход" – децентрализацию, доверие, инициативу, анализ и обратную связь. Об этом рассказывал ныне советник компании Михаил Пинкевич – один из первых украинцев, участвовавших в миссиях НАТО, капитан 1 ранга ВМС ВС Украины в запасе и ветеран российско-украинской войны. Он подчеркивал, что главным достижением стало формирование новой философии мышления персонала, где успех основывается не на контроле, а на доверии, что делает команду уникальной.