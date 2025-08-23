$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 25663 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 25877 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 26752 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 17253 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 40259 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 31042 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 28862 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25366 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24844 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13970 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.4м/с
57%
745мм
Популярные новости
Вражеский дрон упал на дорогу в Киеве - мэр23 августа, 07:33 • 3816 просмотра
Ночная атака рф дронами: что известно о последствияхPhotoVideo23 августа, 07:59 • 12880 просмотра
Связали и заклеили рот: в Харькове совершили нападение на мать украинского военногоPhotoVideo23 августа, 09:07 • 8590 просмотра
Утренняя атака рф на Киев: полиция показала упавший дронPhoto23 августа, 09:13 • 11094 просмотра
Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ23 августа, 09:52 • 13858 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 25661 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 22785 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 26750 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 26407 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 40258 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Реджеп Тайип Эрдоган
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 28861 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 18482 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 20346 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 22989 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 30482 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Евро
КАБ-500
КАБ-250
Теги
Люди

Дэвид Л. Грэндж

Военный эксперт
Дэвид Л. Грэндж родился 29 декабря 1947 года в Нью-Йорке, США. Получил степень бакалавра в Университете Северной Джорджии и степень магистра государственного управления в Университете Западного Кентукки. Генерал армии США в отставке, участник войн во Вьетнаме, Персидском заливе, операций в Гренаде, Боснии и Косово. В настоящее время Грэндж является председателем Наблюдательного совета украинской авиакомпании «Constanta» и основателем благотворительной организации Osprey Global Solutions Ukraine, которая проводит обучение для украинских военных и спасателей. Имеет награды: три «Серебряные звезды», два «Пурпурных сердца», Легион заслуг (США), включен в Зал славы рейнджеров армии США (2005).
1969–2000
Служба в армии США
1983
Руководил спецподразделением во время вторжения в Гренаду
1990–1991
Заместитель командующего контртеррористическими силами армии США во время «Бури в пустыне»
1997–1999
Командующий 1-й пехотной дивизией в Германии и оперативной группой «Eagle» в Боснии и Герцеговине
С 2000
Работал президентом Фонда Маккормик в Чикаго, гендиректором Pharmaceutical Product Development, основатель консалтинговой компании Osprey Global Solutions и гуманитарного фонда Osprey Relief Foundation
С 2022
Основатель и руководитель Osprey Global Solutions Ukraine Foundation, который обучает украинских военных и спасателей разминированию, тактической медицине и гуманитарным операциям
2024
Возглавил Наблюдательный совет и стал акционером украинской авиакомпании «Constanta»
Новости по теме
Эксклюзив
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto

Генерал Дэвид Л. Грандж, глава наблюдательного совета украинской "Авиакомпании Константа" с 2024 года, делится мыслями о трансформации ВСУ, уроках войны и будущем украинской авиации.

Политика • 22 августа, 14:30 • 25366 просмотра
Эксклюзив
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto

Полномасштабная война поставила украинский бизнес в беспрецедентные условия. Для авиационной отрасли это означает не только потерю доступа к инфраструктуре, но и полную остановку внутреннего рынка, необходимость релокации, адаптацию к новым реалиям и сохранение высоких стандартов на международном уровне.

Экономика • 1 августа, 08:17 • 210430 просмотра