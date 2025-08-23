Дэвид Л. Грэндж

Военный эксперт

Дэвид Л. Грэндж родился 29 декабря 1947 года в Нью-Йорке, США. Получил степень бакалавра в Университете Северной Джорджии и степень магистра государственного управления в Университете Западного Кентукки. Генерал армии США в отставке, участник войн во Вьетнаме, Персидском заливе, операций в Гренаде, Боснии и Косово. В настоящее время Грэндж является председателем Наблюдательного совета украинской авиакомпании «Constanta» и основателем благотворительной организации Osprey Global Solutions Ukraine, которая проводит обучение для украинских военных и спасателей. Имеет награды: три «Серебряные звезды», два «Пурпурных сердца», Легион заслуг (США), включен в Зал славы рейнджеров армии США (2005).