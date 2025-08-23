Дэвид Л. Грэндж
Военный эксперт
Дэвид Л. Грэндж родился 29 декабря 1947 года в Нью-Йорке, США. Получил степень бакалавра в Университете Северной Джорджии и степень магистра государственного управления в Университете Западного Кентукки. Генерал армии США в отставке, участник войн во Вьетнаме, Персидском заливе, операций в Гренаде, Боснии и Косово.
В настоящее время Грэндж является председателем Наблюдательного совета украинской авиакомпании «Constanta» и основателем благотворительной организации Osprey Global Solutions Ukraine, которая проводит обучение для украинских военных и спасателей. Имеет награды: три «Серебряные звезды», два «Пурпурных сердца», Легион заслуг (США), включен в Зал славы рейнджеров армии США (2005).
1969–2000
Служба в армии США
1983
Руководил спецподразделением во время вторжения в Гренаду
1990–1991
Заместитель командующего контртеррористическими силами армии США во время «Бури в пустыне»
1997–1999
Командующий 1-й пехотной дивизией в Германии и оперативной группой «Eagle» в Боснии и Герцеговине
С 2000
Работал президентом Фонда Маккормик в Чикаго, гендиректором Pharmaceutical Product Development, основатель консалтинговой компании Osprey Global Solutions и гуманитарного фонда Osprey Relief Foundation
С 2022
Основатель и руководитель Osprey Global Solutions Ukraine Foundation, который обучает украинских военных и спасателей разминированию, тактической медицине и гуманитарным операциям
2024
Возглавил Наблюдательный совет и стал акционером украинской авиакомпании «Constanta»