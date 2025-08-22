Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации

Украинская "Авиакомпания Константа" с 2024 года усилила свою команду, пригласив на должность главы наблюдательного совета Дэвида Л. Гранджа – генерал-майора армии США в отставке с выдающимся военным опытом. В течение 30-летней карьеры генерал Грандж служил в 101-й воздушно-десантной дивизии во Вьетнаме, командовал эскадроном в элитном подразделении "Дельта" во время вторжения в Гренаду, был командиром оперативной группы во время войны в Персидском заливе, командовал полком рейнджеров и возглавлял 1-ю пехотную дивизию "Большая красная" перед выходом на пенсию в 2000 году.

В Украине Дэвид Грандж прежде всего известен как основатель Фонда Osprey Global Solutions Ukraine, который предоставляет бесплатную подготовку по стандартам НАТО для украинских спасателей и военнослужащих по разминированию, обезвреживанию взрывоопасных предметов и экстренной медицинской помощи. Генерал Грандж специализируется на кризисном управлении и, помимо другой работы в зонах конфликтов, способствовал эвакуации людей из Афганистана в течение 2021-2023 годов.

На должности главы наблюдательного совета "Авиакомпании Константа" Дэвид Грандж вовлечен в международную деятельность и перспективы компании в контексте будущего восстановления Украины.

В интервью для УНН генерал-майор делится мыслями об эволюции Вооруженных Сил Украины, готовности к долгосрочным угрозам, необходимых шагах для укрепления обороны, вызовах безопасности, включая разминирование и будущее украинской авиации.

Генерал Грандж, наблюдая за украинскими военными с 1995 года, как бы вы охарактеризовали их трансформацию от сил советского образца до сегодняшней закаленной боями армии? Каковы были ключевые поворотные моменты этих изменений?

Мой первый визит в Украину состоялся в 1995 году во время одного из учений "Партнерства ради мира" на полигоне вблизи Львова с украинскими воздушно-десантными и механизированными бронетанковыми подразделениями. В то время я был помощником командира дивизии 3-й пехотной дивизии армии США, дислоцированной в Германии.

Что сразу бросилось мне в глаза во время учений – это то, что они базировались на советской модели. До падения стены (падение Берлинской стены как символ завершения эпохи СССР и краха советской военной модели - ред.) казалось, что советские военные гораздо могущественнее, чем оказалось во время тренировок. Несмотря на сильный моральный дух и физическую стойкость личного состава, с которым стоило работать, были очевидны системные недостатки: ненадлежащее обслуживание техники, недостаточная подготовка и слабое командование. Потребность во внедрении западных стандартов была насущной. Не все, что делает Запад, является правильным, но подход был точно лучше советского. Я видел это в других восточноевропейских странах, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. В 2014 году были хорошие программы обмена между Украиной и Соединенными Штатами и другими силами НАТО, такими как Великобритания и Бельгия, которые довольно сильно помогли обеим сторонам.

Когда в феврале 2022 года началась война, и россияне напали на Украину, украинская армия была в режиме выживания, как и многие гражданские, которые поддерживали свою страну, будь то спасатели или фермеры, взявшиеся за оружие. Они проделали невероятную работу, остановив российское наступление в основном с помощью противотанкового оружия. Украинцы воспользовались слабыми сторонами россиян: слабой логистикой, обслуживанием, руководством и неспособностью адаптироваться к текущим вызовам.

Слава Богу, вторжение было остановлено, украинская армия очень быстро перегруппировалась, построила все, что могла немедленно в условиях кризиса, и оттеснила россиян во многих местах. Крым уже был временно оккупирован, как и некоторые области, но украинцам удалось отвоевать много территории.

Но россияне перегруппировались, и линии стали очень статичными. Многие украинские генералы отмечают, что это похоже на Первую мировую войну – статическую оборону с гибридными военными инновациями. Проблема с моделью траншейной войны заключается в том, что это просто перемалывание солдат и гражданского населения, и эти жертвы растут каждый день.

Инновации спасли Украину в то время. Украинцы внедряли инновации быстрее, чем россияне. Россияне полагаются в основном на массу, будь то тысячи солдат в наступлении, сотни единиц бронетехники, ракет и дронов. Инновации, которые развила Украина, – это помимо дронов, о которых все говорят, еще и тактика. Тактика противодействия радиоэлектронной борьбе, тактика работы с социальными медиа, тактика партизанской войны за линиями фронта и атаки вглубь российских линий.

С помощью атак ракетами и дронами против российских целей – логистических объектов и аэродромов со стратегическими бомбардировщиками – украинцы отобрали у россиян контроль над Черным морем, не имея флота и используя средства нетрадиционной войны. Я думаю, украинцы потопили около трети Черноморского флота российского военно-морского флота.

Но сейчас мы в тупике, где обе стороны имеют дроны, радиоэлектронную борьбу и используют социальные медиа. На обеих сторонах линии фронта идет гибридная война.

Знания и опыт, накопленные украинскими военными и распространенные среди стран НАТО, включая Соединенные Штаты, являются исключительными. Соединенные Штаты пытаются интегрировать то, что было изучено украинскими военными в этой войне, которая одновременно сочетает конвенционные методы борьбы и нетрадиционное противостояние.

Вы только что упомянули уроки, усвоенные украинской армией, которые могут быть использованы не только Украиной, но и США и остальным миром. Если коротко назвать эти уроки, что бы вы сказали?

Очевидно, это использование дронов. Каждая война в истории обычно имеет дискриминатор, что является результатом развития технологий и тактики. Во время Первой мировой войны таким дискриминатором был танк, во время Второй – блицкриг. Вертолет также изменил ход войн.

Дрон – это дискриминатор этой войны, однако также изменила ее радиоэлектронная борьба, маскировка на поле боя, укрытие от артиллерии, воздушного нападения и ракетного удара. Способность использовать инновации в воздухе, на море и на суше является решающей, география имеет значение. Как эффективно использовать местность? Как спрятать крупные формирования? Как поддерживать коммуникации при имеющихся средствах радиоэлектронной борьбы?

Все говорят о дронах, но существует много тактик и процедур, которые со временем разовьются в военную доктрину – то есть в способ ведения боя. А дальше встает вопрос: как применить эти наработки к различным типам военных конфликтов?

Вызов для Соединенных Штатов заключается в том, что спектр военных действий варьируется от операций по освобождению заложников или противодействию террористическим атакам до потенциальных полномасштабных войн с такими соперниками, как Россия или Китай. Соединенным Штатам пришлось перенять инновации, разработанные Украиной, и применить их в соответствии с задачами своих вооруженных сил. Американские военные ежедневно присутствуют более чем в 100 странах мира, и условия их деятельности везде разные.

Вооруженные силы Соединенных Штатов не так уж и многочисленны. В армии менее миллиона солдат, готовых к боевым действиям, и многие из них выполняют другие функции. Мы имеем преимущество в технологиях, но не владеем ответом на все вопросы, поэтому полагаемся на союзников, таких как Украина.

Какие конкретные инновации и тактические уроки из опыта Украины должны перенимать военные во всем мире? Какие разработки вы считаете наиболее трансформационными?

Целесообразно анализировать это сквозь призму различных военных функций – атака, оборона, маневр, воздушная поддержка, непрямой огонь, минное дело или медицинское обеспечение. Именно в медицинском направлении я имел наибольший опыт. Мы работаем в Украине с первых месяцев после вторжения 2022 года, преимущественно в области медицинского обеспечения – поставляем хирургическое оборудование, проводим обучение медиков по травматологической помощи, а также занимаемся разминированием территории.

Тактика, техника и процедуры, которые вооруженные силы США применяют для медицинской поддержки раненых и их эвакуации, не будут работать должным образом в этом типе войны. "Золотой час" – время, необходимое для эвакуации раненого бойца с передовой до следующего уровня медицинской помощи – не гарантирует выживания без полного контроля над воздушным пространством. Соединенные Штаты обычно имеют воздушное превосходство, что обеспечивает свободу действий командиров и политического руководства.

Но это не сработает, если мы сталкиваемся с Россией или Китаем, или даже с некоторыми менее развитыми странами, из-за угрозы от ракет "земля-воздух" или тактик, усвоенных в Сомали с использованием РПГ. Медицинская эвакуация является весомой ответственностью командиров и лидеров государств. Мы сотрудничаем с Украиной над усовершенствованием методов эвакуации для спасения раненых бойцов, что является значительным фактором боевого духа и нашим долгом.

После прекращения огня, какие критические военные возможности должна сохранить Украина для сдерживания будущей российской агрессии? Как государство должно сбалансировать демобилизацию с долгосрочной готовностью?

Если оглянуться на опыт Соединенных Штатов после Второй мировой войны, то американцы были истощены войнами, подобно нынешней ситуации в Украине. Никто не стремился к продолжению боевых действий. Однако уже через пять лет началась война в Корее. Мы пренебрегли подготовкой к будущим вызовам – сократили армию, прекратили закупку нового оборудования, не развивали технологии. Северная Корея застала нас врасплох.

Похожая ситуация повторилась после Вьетнама. Общество отказывалось от войны, мы столкнулись с проблемами информационного пространства и пропаганды. Американцы перестали поддерживать военных. После Вьетнамской войны наступил период, когда наша армия переживала трудные времена. Подготовка была на крайне низком уровне. О военной сфере предпочитали не упоминать. Мы оказались неготовыми к следующим вызовам. Ситуацию исправил президент Рейган.

Когда Украина достигнет определенных договоренностей с Россией, нельзя расслабляться. Украина должна обеспечить прочную базу для рекрутинга и подготовленные человеческие ресурсы. Даже если граждане проходят военную подготовку, а затем возвращаются к гражданской жизни, они должны быть готовы к немедленному призыву. Украине стоит действовать по израильской модели из-за имеющихся угроз. Нужны подготовленные люди, готовые быстро вернуться на военную службу. Когда прозвучит первый выстрел, времени на разработку сложной системы мобилизации уже не будет.

Если будет заключено прекращение огня, оно неизбежно будет нарушено. Вероятно, Путин сделает тактическую паузу. Но Украина должна быть постоянно готова к противостоянию на суше, на море и в воздухе, используя имеющиеся ресурсы, то, что можно получить от партнеров, и то, что способна произвести самостоятельно.

Для этого необходимо заботиться о военных, независимо от того, вернутся они к гражданской жизни или нет. Важно обеспечить непрерывную поддержку с первого дня службы до момента увольнения, включая ветеранские медицинские центры для протезирования, лечения ПТСР, а также поддержку для семей военных. Без такой системы поддержки у военных не будет ни морального духа, ни желания возвращаться к службе при необходимости.

Когда Украина получает военное оборудование, его необходимо постоянно обслуживать и проводить регулярные тренировки. Преимущество Украины заключается в оборонительной позиции, которая всегда проще наступательных действий. Вы защищаете собственную территорию – свои подсолнечные и пшеничные поля, города и села. У вас есть несокрушимая воля к защите своей земли.

Продолжайте развивать технологический потенциал, развивать Вооруженные Силы и акцентировать внимание на усилении Сил обороны, как это делают страны Балтии, Польша, Словакия, Венгрия и Румыния. Военная готовность не может прекратиться – вы живете в сложном геополитическом регионе.

Какие экономические и институциональные реформы являются критическими для поддержания военных возможностей Украины в долгосрочной перспективе? Где вы видите наибольшие препятствия для создания самодостаточной оборонно-промышленной базы?

Украине необходимо развивать государственно-частные партнерства между коммерческими компаниями и военными структурами. В США мы активно это внедряем, несмотря на многочисленные вызовы – бюрократические процессы, – слишком медленные для современных условий.

Развитие мощной промышленной базы имеет первостепенное значение. Для Украины, которая не является членом НАТО, критически важными становятся двусторонние соглашения с Соединенными Штатами, Великобританией и другими партнерами.

Украина имеет значительный потенциал для международного сотрудничества. Соединенные Штаты не могут поддерживать свою военно-промышленную базу без надежных источников сырья, а Украина обладает богатейшими в Европе месторождениями редкоземельных металлов и элементов. Важно безотлагательно заключать стратегические соглашения с США, придерживаясь взвешенного подхода – принимать доступные сегодня предложения и развивать партнерские отношения. Эти ресурсы критически необходимы Соединенным Штатам и Европе для производства всего: от мобильных телефонов и компьютеров до спутников и военного оборудования.

Необходимо безотлагательно работать над привлечением иностранных инвестиций и технологий в Украину, как во время конфликта, так и после установления мира. Экономическое развитие имеет первостепенное значение. Хотя в Украине существуют бюрократические препятствия, подобно США, а также вызовы с коррупцией, что свойственно многим странам, именно эти факторы отпугивают потенциальных партнеров. В общении с конгрессменами и сенаторами регулярно поднимаются вопросы коррупции, неэффективности и чрезмерного регулирования, что усложняют сотрудничество частных компаний с Украиной. Эта ситуация требует безотлагательных изменений.

Поскольку Украина сталкивается с самым большим в мире вызовом разминирования, какие действия являются наиболее критическими, и как международное сообщество должно приоритизировать поддержку этого вопроса?

Этот вопрос глубоко волнует меня лично. Я непосредственно занимался разминированием в Боснии и Герцеговине после балканского конфликта. Подобные проблемы наблюдаются в Камбодже, многочисленных регионах Ближнего Востока и Африки, но именно Украина сегодня столкнулась с самыми большими вызовами в этой сфере.

Проблема разминирования в Украине имеет несколько уровней сложности: во-первых, это сельскохозяйственные угодья – подсолнечные и пшеничные поля с масштабным минным загрязнением, требующие специальной техники и международной поддержки; во-вторых, это специфические угрозы в виде мин, самодельных взрывных устройств и ловушек в населенных пунктах, школах и на детских площадках, установленных группой Вагнера, чеченскими формированиями и другими российскими структурами, нейтрализация которых требует высокой индивидуальной квалификации саперов.

Промедление с разминированием только ухудшает ситуацию. Когда в разрушенных артиллерией или ракетами районах начинает восстанавливаться растительность, процесс разминирования существенно усложняется. Мины смещаются в грунте вследствие погодных условий, замерзания и оттаивания, паводков. Необходимо срочно активизировать усилия по разминированию территорий.

Многие международные партнеры откладывают поддержку Украины в этом вопросе до момента прекращения огня, но такой подход является ошибочным. Разминирование должно начаться немедленно. Эта задача должна стать первоочередным приоритетом, наравне с восстановлением критической инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения и топливного обеспечения.

Необходимо расширить учебные программы и увеличить количество контрактов от других стран и международных организаций для поддержки разминирования. Получение международной помощи для гуманитарного разминирования значительно проще, чем для боевых операций, из-за его гуманитарной направленности. Наша некоммерческая организация, несмотря на небольшой размер, продолжает оказывать поддержку в разминировании территорий.

Вы стали членом наблюдательного совета "Авиакомпании Константа" в апреле 2024 года, в разгар войны. Что побудило вас к этому решению? Как компания сейчас реализует свою международную деятельность и готовится к будущему восстановлению Украины?

Мне пришлось тщательно обдумать это предложение. Присоединение к иностранному наблюдательному совету регулируется четкими правилами в Соединенных Штатах. Я должен был убедиться, что не возникнет никаких компрометирующих обстоятельств, поэтому провел собственную проверку, чтобы убедиться в безупречной репутации компании и высоком профессионализме ее руководства.

Кроме того, я исследовал международную деятельность компании в Африке, Центральной Азии и отдельных европейских странах. "Авиакомпания Константа" успешно работает на международном уровне, используя собственный авиапарк и экипажи, компания имеет высококвалифицированных пилотов и обеспечивает надлежащее техническое обслуживание, что является критически важным в любой точке мира, и именно поэтому она получила международное признание.

После установления режима прекращения огня "Константа" сможет способствовать восстановлению Украины, осуществляя мониторинг вдоль линии разграничения или других определенных зон. Компания готова немедленно развернуть деятельность благодаря своему международному опыту – обеспечивать логистические поставки, медицинскую эвакуацию, транспортировку продовольствия и поддержку гуманитарных миссий по восстановлению Украины, а также восстановить авиасообщение между Украиной и европейскими странами.

Для этого у компании есть все необходимые предпосылки: возможности, профессиональное руководство и безупречная репутация надежной организации. Они полностью готовы к работе, и я горжусь своей причастностью к этой компании.

Авиационный сектор Украины сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами. Какие конкретные стратегии сохранения необходимы сейчас, и почему вы считаете авиацию критическим компонентом как национальной безопасности, так и экономического восстановления в будущем Украины?

Я бы сказал то же самое о судоходной промышленности, что и об авиации. Украина должна функционировать как полноценное государство в воздухе, на суше и на море. У каждой страны есть воздушное пространство и территория, но не все имеют выход к морю.

Если будет объявлено прекращение огня, какова будет роль авиации? Украина должна готовиться уже сейчас. Важно поддерживать "Константу" в ее международных операциях, чтобы компания была готова немедленно возобновить деятельность в Украине. Постройка новых самолетов и прохождение сертификации требуют значительного времени. Поэтому надо поддерживать тех, кто уже сегодня демонстрирует готовность к работе – это обеспечит надлежащую подготовку, когда воздушное пространство снова откроется для полноценной эксплуатации.

Бюрократические процессы, которые могут препятствовать движению, должны быть упрощены для поддержки авиации и судоходства. Если бы я был лидером в Украине, я бы очень настаивал на этом, потому что время придет, и вы должны быть готовы. Правительство ответственно за обеспечение операций на суше, на море и в воздухе для поддержки своего населения, экономики и военных.

Учитывая весь потенциал отрасли, от производства до человеческого капитала, какие шаги со стороны правительства должны быть предприняты для поддержки и развития этой стратегической отрасли? Что бы вы рекомендовали?

География имеет значение. Геополитическая ситуация имеет значение. Украина расположена в стратегически уникальном месте на перекрестке путей для всей Европы. Хотя многие говорят о НАТО, стоит понимать, что ни одна страна Альянса не имеет намерений нападать на Россию. НАТО создавалось именно для взаимной защиты своих членов.

Необходимо как можно скорее заключать двусторонние соглашения для усиления обороноспособности и обеспечения будущего Украины. Однако Украина также должна предоставлять ценность своим партнерам – они должны получать конкретные преимущества от такого сотрудничества. Это не может быть односторонним процессом вроде "дайте нам, мы заслуживаем". Вместо этого должно формироваться настоящее партнерство, приносящее пользу обеим сторонам.

На геополитической арене ситуация сложна для Соединенных Штатов из-за их глобального присутствия. Только армия США ежедневно расположена более чем в 100 странах мира. Соединенным Штатам необходимо одновременно уделять внимание Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе, Украине и Ближнему Востоку. Украина должна осознавать эти реалии и разрабатывать партнерские соглашения, которые также учитывают интересы США.

Экономические факторы играют ключевую роль, особенно в отношении редкоземельных элементов и минералов. Но не менее важным является обмен технологиями. Украина имеет мощный технологический потенциал, достигла высокого уровня инновационного развития. Именно поэтому у нее не возникнет трудностей с поддержкой авиационного бизнеса или морской индустрии. Украина имеет прекрасные предпосылки благодаря интеллектуальному потенциалу своего населения. Надеюсь, что многие граждане, выехавшие за границу, вернутся, чтобы присоединиться к развитию следующего этапа развития страны.

Я горжусь компанией Osprey Solutions Ukraine. Мы поддерживаем свободу Украины и ее защиту от агрессии, и намерены продолжать делать все для этого возможное.