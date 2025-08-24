Девід Л. Грандж
Військовий експерт
Девід Л. Грандж народився 29 грудня 1947 року в Нью-Йорку, США. Здобув ступінь бакалавра в Університеті Північної Джорджії та ступінь магістра державного управління в Університеті Західного Кентуккі. Генерал армії США у відставці, учасник війн у В’єтнамі, Перській затоці, операцій у Гренаді, Боснії та Косово.
Наразі Грандж є головою Наглядової ради української авіакомпанії «Constanta» та засновником благодійної організації Osprey Global Solutions Ukraine, яка проводить навчання з для українських військових і рятувальників. Має нагороди: три «Срібні зірки», два «Пурпурові серця», Легіон заслуг (США), включений до Зали слави рейнджерів армії США (2005).
1969–2000
Служба в армії США
1983
Керував спецпідрозділом під час вторгнення у Гренаду
1990–1991
Заступник командувача контртерористичними силами армії США під час «Бурі в пустелі»
1997–1999
Командувач 1-ї піхотної дивізії у Німеччині та оперативної групи «Eagle» у Боснії та Герцеговині
З 2000
Працював президентом Фонду Маккормік у Чикаго, гендиректором Pharmaceutical Product Development, засновник консалтингової компанії Osprey Global Solutions та гуманітарного фонду Osprey Relief Foundation
З 2022
Засновник і керівник Osprey Global Solutions Ukraine Foundation, який навчає українських військових і рятувальників з розмінування, тактичної медицини та гуманітарних операцій
2024
Очолив Наглядову раду та став акціонером української авіакомпанії «Constanta»