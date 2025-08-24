Девід Л. Грандж

Військовий експерт

Девід Л. Грандж народився 29 грудня 1947 року в Нью-Йорку, США. Здобув ступінь бакалавра в Університеті Північної Джорджії та ступінь магістра державного управління в Університеті Західного Кентуккі. Генерал армії США у відставці, учасник війн у В’єтнамі, Перській затоці, операцій у Гренаді, Боснії та Косово. Наразі Грандж є головою Наглядової ради української авіакомпанії «Constanta» та засновником благодійної організації Osprey Global Solutions Ukraine, яка проводить навчання з для українських військових і рятувальників. Має нагороди: три «Срібні зірки», два «Пурпурові серця», Легіон заслуг (США), включений до Зали слави рейнджерів армії США (2005).