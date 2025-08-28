43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку

Попри закритий повітряний простір і складні умови війни, українські авіакомпанії продовжують утримувати свої позиції на міжнародному ринку. У сегменті авіаційних місій ООН вони ввійшли до числа лідерів, демонструючи стабільність роботи та високий професійний рівень екіпажів, пише УНН.

Деталі

За даними представників Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, українські авіакомпанії завоювали 43% частки обслуговування місій Організації Об’єднаних Націй і продовжують утримувати свої позиції. Зокрема, "Авіакомпанія Константа" була та є найбільшим у світі оператором літаків Ан-26, виконуючи гуманітарні перевезення для ООН. Україна значно витіснила російських конкурентів із цієї ніші.

Керівник аналітичного напряму Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський зазначає, що контракти з ООН вигідні як для самих авіакомпаній, так і для держави.

Ця тенденція безумовно є позитивною. Це напрям, який варто розвивати, адже він підтверджує, що українська авіапромисловість здатна бути конкурентною - зазначив експерт.

Відповідна діяльність, на думку експерта, позитивно впливає на економіку: українські фахівці отримують стабільні робочі місця та доходи, авіапарк активно використовується, літаки не простоюють і, відповідно, не генерують збитків. Крім того, пілоти мають необхідний наліт годин, що підтримує їхню професійну кваліфікацію.

Робота на міжнародному ринку вимагає від українських авіакомпаній суворої відповідності найвищим стандартам безпеки, технічної надійності та професійної підготовки персоналу. Для участі у місіях ООН перевізники проходять складні процедури сертифікації, доводять якість технічного обслуговування та здатність працювати у складних регіонах світу. Саме ця відповідальність і професійність забезпечують довіру міжнародних партнерів.

Є цілий комплекс вимог, що передбачають безпеку польотів, перевезення небезпечних вантажів, експлуатацію в складних метеоумовах, роботу з ґрунтовими смугами, виконання завдань із непрацюючими двигунами тощо. Для цього екіпажі мають проходити спеціальну підготовку та отримувати всі необхідні допуски - пояснює авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Експерт також підкреслив, що більшість наших пілотів − колишні військові льотчики. Це досвідчені фахівці, які здатні працювати за найвищими міжнародними стандартами.

Ми багато років послідовно напрацьовували практику, і зараз українська авіація повністю відповідає європейським нормам - прокоментував Анатолій Храпчинський.

В умовах війни такі здобутки набувають особливого значення, вони показують, що українська авіація не лише зберегла свій потенціал, а й здатна підтверджувати міжнародні стандарти ефективності та безпеки. А витіснення росії з цієї ніші свідчить: світ дедалі більше розглядає Україну як надійного партнера майбутнього, а не як частину радянського минулого.

Нагадаємо

"Авіакомпанія Константа" експлуатує авіапарк, який міжнародні партнери цінують за ряд унікальних переваг. Зокрема, літаки компанії здатні працювати на ґрунтових смугах, забезпечують зручне завантаження та розвантаження завдяки задній рампі − опції, якої немає в більшості інших машин, а також дозволяють одночасно перевозити вантаж і пасажирів. За останні 4 роки компанія сплатила понад 76 мільйонів гривень податків в бюджет України та розвиває потенціал шляхом залучення високопрофесійних кадрів. У 2024 році Наглядову раду очолив відставний генерал-майор армії США Девід Л. Гранж. До складу акціонерів також увійшли Джеймі Андерсон, експерт з логістики з величезним досвідом роботи в британській армії та Ян Сперген, колишній офіцер Збройних сил Швеції, підприємець і експерт з питань безпеки, що підкреслює міжнародне визнання компанії.