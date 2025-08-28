$41.320.08
Ексклюзив
13:53 • 312 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 2690 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 2712 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 19381 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 60221 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 90076 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 85778 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 108515 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 79266 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 80730 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Українські авіакомпанії стали лідерами у сегменті авіаційних місій ООН, займаючи 43% ринку. Це сприяє економіці та підтримує кваліфікацію пілотів, демонструючи конкурентоспроможність української авіапромисловості.

43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку

Попри закритий повітряний простір і складні умови війни, українські авіакомпанії продовжують утримувати свої позиції на міжнародному ринку. У сегменті авіаційних місій ООН вони ввійшли до числа лідерів, демонструючи стабільність роботи та високий професійний рівень екіпажів, пише УНН.

Деталі

За даними представників Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, українські авіакомпанії завоювали 43% частки обслуговування місій Організації Об’єднаних Націй і продовжують утримувати свої позиції. Зокрема, "Авіакомпанія Константа" була та є найбільшим у світі оператором літаків Ан-26, виконуючи гуманітарні перевезення для ООН. Україна значно витіснила російських конкурентів із цієї ніші.

Керівник аналітичного напряму Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський зазначає, що контракти з ООН вигідні як для самих авіакомпаній, так і для держави.

Ця тенденція безумовно є позитивною. Це напрям, який варто розвивати, адже він підтверджує, що українська авіапромисловість здатна бути конкурентною

- зазначив експерт.

Відповідна діяльність, на думку експерта, позитивно впливає на економіку: українські фахівці отримують стабільні робочі місця та доходи, авіапарк активно використовується, літаки не простоюють і, відповідно, не генерують збитків. Крім того, пілоти мають необхідний наліт годин, що підтримує їхню професійну кваліфікацію.

Робота на міжнародному ринку вимагає від українських авіакомпаній суворої відповідності найвищим стандартам безпеки, технічної надійності та професійної підготовки персоналу. Для участі у місіях ООН перевізники проходять складні процедури сертифікації, доводять якість технічного обслуговування та здатність працювати у складних регіонах світу. Саме ця відповідальність і професійність забезпечують довіру міжнародних партнерів.

Є цілий комплекс вимог, що передбачають безпеку польотів, перевезення небезпечних вантажів, експлуатацію в складних метеоумовах, роботу з ґрунтовими смугами, виконання завдань із непрацюючими двигунами тощо. Для цього екіпажі мають проходити спеціальну підготовку та отримувати всі необхідні допуски

- пояснює авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Експерт також підкреслив, що більшість наших пілотів − колишні військові льотчики. Це досвідчені фахівці, які здатні працювати за найвищими міжнародними стандартами.

Ми багато років послідовно напрацьовували практику, і зараз українська авіація повністю відповідає європейським нормам

- прокоментував Анатолій Храпчинський.

В умовах війни такі здобутки набувають особливого значення, вони показують, що українська авіація не лише зберегла свій потенціал, а й здатна підтверджувати міжнародні стандарти ефективності та безпеки. А витіснення росії з цієї ніші свідчить: світ дедалі більше розглядає Україну як надійного партнера майбутнього, а не як частину радянського минулого.

Нагадаємо

"Авіакомпанія Константа" експлуатує авіапарк, який міжнародні партнери цінують за ряд унікальних переваг. Зокрема, літаки компанії здатні працювати на ґрунтових смугах, забезпечують зручне завантаження та розвантаження завдяки задній рампі − опції, якої немає в більшості інших машин, а також дозволяють одночасно перевозити вантаж і пасажирів.  За останні 4 роки компанія сплатила понад 76 мільйонів гривень податків в бюджет України та розвиває потенціал шляхом залучення високопрофесійних кадрів. У 2024 році Наглядову раду очолив відставний генерал-майор армії США Девід Л. Гранж. До складу акціонерів також увійшли Джеймі Андерсон, експерт з логістики з величезним досвідом роботи в британській армії та Ян Сперген, колишній офіцер Збройних сил Швеції, підприємець і експерт з питань безпеки, що підкреслює міжнародне визнання компанії.

Лілія Подоляк

