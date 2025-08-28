43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке

Несмотря на закрытое воздушное пространство и сложные условия войны, украинские авиакомпании продолжают удерживать свои позиции на международном рынке. В сегменте авиационных миссий ООН они вошли в число лидеров, демонстрируя стабильность работы и высокий профессиональный уровень экипажей, пишет УНН.

Детали

По данным представителей Института экономических исследований и политических консультаций, украинские авиакомпании завоевали 43% доли обслуживания миссий Организации Объединенных Наций и продолжают удерживать свои позиции. В частности, "Авиакомпания Константа" была и является крупнейшим в мире оператором самолетов Ан-26, выполняя гуманитарные перевозки для ООН. Украина значительно вытеснила российских конкурентов из этой ниши.

Руководитель аналитического направления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский отмечает, что контракты с ООН выгодны как для самих авиакомпаний, так и для государства.

Эта тенденция безусловно является позитивной. Это направление, которое стоит развивать, ведь оно подтверждает, что украинская авиапромышленность способна быть конкурентной - отметил эксперт.

Соответствующая деятельность, по мнению эксперта, положительно влияет на экономику: украинские специалисты получают стабильные рабочие места и доходы, авиапарк активно используется, самолеты не простаивают и, соответственно, не генерируют убытков. Кроме того, пилоты имеют необходимый налет часов, что поддерживает их профессиональную квалификацию.

Работа на международном рынке требует от украинских авиакомпаний строгого соответствия высочайшим стандартам безопасности, технической надежности и профессиональной подготовки персонала. Для участия в миссиях ООН перевозчики проходят сложные процедуры сертификации, доказывают качество технического обслуживания и способность работать в сложных регионах мира. Именно эта ответственность и профессионализм обеспечивают доверие международных партнеров.

Есть целый комплекс требований, предусматривающих безопасность полетов, перевозку опасных грузов, эксплуатацию в сложных метеоусловиях, работу с грунтовыми полосами, выполнение задач с неработающими двигателями и т.д. Для этого экипажи должны проходить специальную подготовку и получать все необходимые допуски - объясняет авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Эксперт также подчеркнул, что большинство наших пилотов - бывшие военные летчики. Это опытные специалисты, способные работать по самым высоким международным стандартам.

Мы много лет последовательно нарабатывали практику, и сейчас украинская авиация полностью соответствует европейским нормам - прокомментировал Анатолий Храпчинский.

В условиях войны такие достижения приобретают особое значение, они показывают, что украинская авиация не только сохранила свой потенциал, но и способна подтверждать международные стандарты эффективности и безопасности. А вытеснение России из этой ниши свидетельствует: мир все больше рассматривает Украину как надежного партнера будущего, а не как часть советского прошлого.

Напомним

"Авиакомпания Константа" эксплуатирует авиапарк, который международные партнеры ценят за ряд уникальных преимуществ. В частности, самолеты компании способны работать на грунтовых полосах, обеспечивают удобную загрузку и разгрузку благодаря задней рампе - опции, которой нет у большинства других машин, а также позволяют одновременно перевозить груз и пассажиров. За последние 4 года компания уплатила более 76 миллионов гривен налогов в бюджет Украины и развивает потенциал путем привлечения высокопрофессиональных кадров. В 2024 году Наблюдательный совет возглавил отставной генерал-майор армии США Дэвид Л. Гранж. В состав акционеров также вошли Джейми Андерсон, эксперт по логистике с огромным опытом работы в британской армии и Ян Сперген, бывший офицер Вооруженных сил Швеции, предприниматель и эксперт по вопросам безопасности, что подчеркивает международное признание компании.