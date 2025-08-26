Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни

В умовах сьогодення українська цивільна авіація опинилася на межі серйозних викликів та унікальних можливостей. Закрите небо, зруйнована інфраструктура та брак запчастин контрастують із прикладами міжнародного визнання і безпрецедентної стійкості. Попри втрату "Мрії" та відсутність державних преференцій, українські авіаційні підприємства не просто тримаються, а в умовах кризи роблять свій внесок в обороноздатність України і тримають міжнародний імідж досягаючи високих позицій на світовому ринку, пише УНН.

Українська авіагалузь навіть в складних воєнних умовах стає однією з перших в перегонах за впровадження інновацій. Підприємства активно розвивають в напрямку цифрової логістики, модернізації авіапарку та адаптації до стандартів НАТО. Саме ці технологічні рішення, від систем управління до інженерних розробок, дозволяють українським компаніям утримувати конкурентні позиції й формувати високу якість авіаційних послуг. Ця трансформація може стати основою для післявоєнного відродження не лише цивільної авіації, а й ширшого сектору високотехнологічних індустрій України.

За словами старшої наукової співробітниці Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірини Коссе, навіть у найтемніші часи українська авіація демонструє світові приклади унікальної стійкості. Так, нещодавно Antonov Airlines отримали міжнародну відзнаку від The Heavy Lift Group.

Престижну нагороду, компанія отримала в червні 2025 року, як знак досягнень у транспортуванні надважких та великогабаритних вантажів. THLG присуджує цю відзнаку компаніям, які демонструють високу професійність, інноваційність та надійність у виконанні складних логістичних завдань. З моменту початку повномасштабного вторгнення росії, Antonov Airlines здійснили понад 260 рейсів, доставляючи як цивільні, так і військові вантажі: зброю, військове обладнання та інші критично важливі матеріали.

Це яскравий доказ того, що українська інженерна школа не лише жива, а й конкурентоспроможна на глобальному рівні - підкреслила Ірина Коссе.

Серед актуальних тенденцій Ірина Коссе відзначила зростання інтересу молоді до авіаційних професій, що підтверджується даними Київського авіаційного інституту. На її думку, у разі належної підтримки з боку держави та бізнесу через інвестиції в освіту й практичну підготовку це може стати фундаментом для післявоєнного відновлення галузі.

Не менш важливим стало й те, що попри втрату у 2025 році податкових та митних пільг і роботу в умовах, наближених до межі можливостей, українські авіаційні підприємства змогли посилити свої позиції на міжнародних ринках.

Авіакомпанія Константа" є найбільшим у світі оператором літаків Ан-26, виконуючи гуманітарні місії для ООН. Україна витіснила росіян із 43% цього ринку. Це говорить не лише про політичний фактор, а й про реальну конкурентність українських авіаторів - навела приклад експертка та додала, що кожен український літак чи вертоліт, що працює на міжнародних ринках, – це не лише джерело валютної виручки, а й сигнал, що Україна залишається високотехнологічною державою.

Приклад "Авіакомпанії Константа", наведений представницею Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, демонструє не лише потенціал до успішної конкуренції на міжнародному рівні, а й здатність бізнесу поєднувати гуманітарну, економічну та оборонну функції. Цей підхід уже отримав визнання на міжнародному рівні − зокрема, у квітні 2024 року до наглядової ради компанії приєднався легендарний генерал-майор армії США у відставці Девід Л. Грандж. В Україні він насамперед відомий як засновник Фонду Osprey Global Solutions Ukraine, який надає безплатну підготовку за стандартами НАТО для українських рятувальників та військовослужбовців з розмінування, знешкодження вибухонебезпечних предметів та екстреної медичної допомоги.

Коментуючи свою участь у наглядовій раді, генерал Грандж наголосив, що приєднання до іноземної структури для громадянина США суворо регулюється, тож ухваленням відповідного рішення було максимально виваженим.

Я дослідив міжнародну діяльність компанії в Африці, Центральній Азії та окремих європейських країнах. "Авіакомпанія Константа" успішно працює на міжнародному рівні, використовуючи власний авіапарк та екіпажі, компанія має висококваліфікованих пілотів та забезпечує належне технічне обслуговування, що є критично важливим у будь-якій точці світу, і саме тому вона здобула міжнародне визнання - поділився Девід Л. Гранжд.

На посаді голови наглядової ради "Авіакомпанії Константа" Девід Грандж залучений до міжнародної діяльності та перспектив компанії в контексті майбутньої відбудови України.

На думку генерала Гранджа, після встановлення припинення вогню "Авіакомпанія Константа" зможе сприяти відновленню України, здійснюючи моніторинг вздовж лінії розмежування чи інших визначених зон – забезпечувати логістичні поставки, медичну евакуацію, транспортування продовольства та підтримку гуманітарних місій з відбудови, а також відновити авіасполучення між Україною та європейськими країнами. Сьогодні ж, важливо зберегти наявні здобутки.

Україна має функціонувати як повноцінна держава в повітрі, на суші та на морі - підкреслює Девід Л. Грандж.

Генерал Грандж зауважив, що завдяки високому рівню технологічного розвитку та інтелектуальному потенціалу українців країна здатна зберігати конкурентність у сферах авіації та морської індустрії. Водночас ключовим чинником для цього є стратегічне бачення уряду.

З 2019 року "Авіакомпанія Константа" зареєстрована в ООН як офіційний авіаперевізник і має статус уповноваженого оператора в ЄС (EASA TCO). Під керівництвом українського підприємця Романа Мілешка компанія стала найбільшим приватним експлуатантом літаків "Ан" в Україні. Попри війну, вона зберегла флот і технічну базу, продовжує обслуговувати та модернізувати авіатехніку для військових, державних і міжнародних структур. Літаки "Авіакомпанії Константа" виконують гуманітарні місії, беруть участь у Всесвітній продовольчій програмі, доставляють допомогу в зони катастроф та підтримують миротворчі операції.

Варто зазначити, що під час отримання реєстрації в ООН команда "Авіакомпанії Константа" застосовувала так званий "натівський підхід" – децентралізацію, довіру, ініціативу, аналіз та зворотний зв’язок. Про це розповідав нині радник компанії Михайло Пінкевич – один із перших українців, які брали участь у місіях НАТО, капітан 1 рангу ВМС ЗС України у запасі та ветеран російсько-української війни. Він підкреслював, що головним досягненням стало формування нової філософії мислення персоналу, де успіх ґрунтується не на контролі, а на довірі, що робить команду унікальною.