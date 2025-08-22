$41.220.16
Ексклюзив
14:47 • 164 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 338 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 1398 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 6610 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 7808 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 13902 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 16181 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 11880 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 12791 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
22 серпня, 07:36 • 11271 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Законопроєкт про Defence City враховує інтереси авіабудівників після доопрацювання. Надалі необхідно відновити галузеві податкові пільги та гарантії для авіаційної промисловості.

Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City

Законопроєкт про Defence City після доопрацювання враховує інтереси українських авіабудівників, а подальші кроки мають бути спрямовані на відновлення галузевих податкових пільг і гарантій. Про це заявив член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ексклюзивному коментарі для УНН.

Деталі

За словами нардепа, ухвалений у першому читанні пакет законопроєктів про створення Defence City спочатку практично не враховував потреби авіаційної промисловості. Втім, після обговорення у Комітеті ВР з питань фінансів, податкової та митної політики та розгляду поданих поправок вдалося виробити компромісне рішення.

Defence City – перший крок для забезпечення стабільності. Цей режим насамперед розрахований на підприємства, які виготовляють зброю. Водночас авіабудівні підприємства, більшість з яких так чи інакше залучені до сектору безпеки й оборони, підпадатимуть під дію режиму Defence City. Не всі без винятку, але переважна більшість – так. Завдяки комітетській поправці, яку підтримали всі члени податкового комітету, вдалося врахувати головні ідеї, щоб підтримати авіабудівельників та авіацію загалом

- зазначив Федір Веніславський Веніславський.

Парламентар також наголосив, що документ створює умови для реінвестування коштів у виробництво, розширення потужностей та захист підприємств з точки зору обмеження доступу до чутливої інформації. Це, на його думку, є важливим проміжним результатом як для безпеки, так і для розвитку галузі.

Водночас нардеп підкреслив, що надалі необхідно відновити пільги та гарантії для авіаційної галузі, які втратили чинність з 1 січня 2025 року.

Розвиток авіації може стати драйвером української економіки, адже це не лише виробництво літаків, а й експорт технологій, створення іміджу держави на міжнародній арені. Авіаційна промисловість – це 99% високотехнологічні підприємства, які продукують конкурентну продукцію для світових ринків

- підкреслив Федір Веніславський.

Нардеп зауважив, що питання надання пільг і преференцій для різних галузей промисловості, зокрема й авіації, обговорюється як на загальнодержавному рівні, так і на рівні місцевого самоврядування, адже воно стосується використання земельних ділянок підприємствами в різних регіонах. На його думку, компромісні рішення мають поєднувати інтереси держави загалом, територіальних громад і авіаційної галузі, щоб створити найкращі умови для розвитку української авіації як прогресивної та конкурентоспроможної галузі на міжнародному рівні.

Багато наших літаків мають тактико-технічні характеристики, які перевершують закордонні аналоги. Тому ми повинні підтримувати ці підприємства й давати їм можливість розвиватися, адже це може стати потужним драйвером економічного розвитку України

- підсумував Федір Веніславський.

Нагадаємо

Аерокосмічна асоціація України повідомляла про те, що літакобудування є стратегічною галуззю промисловості України, яка забезпечує обороноздатність, дає роботу понад 40 тисячам людей і створює мультиплікативний ефект для десятків суміжних секторів.

За словами Президента Асоціації Віктора Попова податкові пільги за 2017-2023 роки принесли системі 9,3 млрд грн вивільнених коштів, а у відповідь держава отримала 22,9 млрд грн податків. Тобто ефективність податкових пільг становила 2,5 рази, фактично на кожну гривню податкових стимулів держава отримала 2,5 гривні податків.

З 1 січня 2025 року ця підтримка обірвана, а підприємства змушені працювати на межі, виконуючи оборонні замовлення без належних ресурсів. Тому подальший пошук оптимальних шляхів вирішення нагальних питань є критично важливим.

Лілія Подоляк

