Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Київ • УНН
Законопроєкт про Defence City враховує інтереси авіабудівників після доопрацювання. Надалі необхідно відновити галузеві податкові пільги та гарантії для авіаційної промисловості.
Законопроєкт про Defence City після доопрацювання враховує інтереси українських авіабудівників, а подальші кроки мають бути спрямовані на відновлення галузевих податкових пільг і гарантій. Про це заявив член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ексклюзивному коментарі для УНН.
Деталі
За словами нардепа, ухвалений у першому читанні пакет законопроєктів про створення Defence City спочатку практично не враховував потреби авіаційної промисловості. Втім, після обговорення у Комітеті ВР з питань фінансів, податкової та митної політики та розгляду поданих поправок вдалося виробити компромісне рішення.
Defence City – перший крок для забезпечення стабільності. Цей режим насамперед розрахований на підприємства, які виготовляють зброю. Водночас авіабудівні підприємства, більшість з яких так чи інакше залучені до сектору безпеки й оборони, підпадатимуть під дію режиму Defence City. Не всі без винятку, але переважна більшість – так. Завдяки комітетській поправці, яку підтримали всі члени податкового комітету, вдалося врахувати головні ідеї, щоб підтримати авіабудівельників та авіацію загалом
Парламентар також наголосив, що документ створює умови для реінвестування коштів у виробництво, розширення потужностей та захист підприємств з точки зору обмеження доступу до чутливої інформації. Це, на його думку, є важливим проміжним результатом як для безпеки, так і для розвитку галузі.
Водночас нардеп підкреслив, що надалі необхідно відновити пільги та гарантії для авіаційної галузі, які втратили чинність з 1 січня 2025 року.
Розвиток авіації може стати драйвером української економіки, адже це не лише виробництво літаків, а й експорт технологій, створення іміджу держави на міжнародній арені. Авіаційна промисловість – це 99% високотехнологічні підприємства, які продукують конкурентну продукцію для світових ринків
Нардеп зауважив, що питання надання пільг і преференцій для різних галузей промисловості, зокрема й авіації, обговорюється як на загальнодержавному рівні, так і на рівні місцевого самоврядування, адже воно стосується використання земельних ділянок підприємствами в різних регіонах. На його думку, компромісні рішення мають поєднувати інтереси держави загалом, територіальних громад і авіаційної галузі, щоб створити найкращі умови для розвитку української авіації як прогресивної та конкурентоспроможної галузі на міжнародному рівні.
Багато наших літаків мають тактико-технічні характеристики, які перевершують закордонні аналоги. Тому ми повинні підтримувати ці підприємства й давати їм можливість розвиватися, адже це може стати потужним драйвером економічного розвитку України
Нагадаємо
Аерокосмічна асоціація України повідомляла про те, що літакобудування є стратегічною галуззю промисловості України, яка забезпечує обороноздатність, дає роботу понад 40 тисячам людей і створює мультиплікативний ефект для десятків суміжних секторів.
За словами Президента Асоціації Віктора Попова податкові пільги за 2017-2023 роки принесли системі 9,3 млрд грн вивільнених коштів, а у відповідь держава отримала 22,9 млрд грн податків. Тобто ефективність податкових пільг становила 2,5 рази, фактично на кожну гривню податкових стимулів держава отримала 2,5 гривні податків.
З 1 січня 2025 року ця підтримка обірвана, а підприємства змушені працювати на межі, виконуючи оборонні замовлення без належних ресурсів. Тому подальший пошук оптимальних шляхів вирішення нагальних питань є критично важливим.