Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City

Законопроєкт про Defence City після доопрацювання враховує інтереси українських авіабудівників, а подальші кроки мають бути спрямовані на відновлення галузевих податкових пільг і гарантій. Про це заявив член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ексклюзивному коментарі для УНН.

Деталі

За словами нардепа, ухвалений у першому читанні пакет законопроєктів про створення Defence City спочатку практично не враховував потреби авіаційної промисловості. Втім, після обговорення у Комітеті ВР з питань фінансів, податкової та митної політики та розгляду поданих поправок вдалося виробити компромісне рішення.

Defence City – перший крок для забезпечення стабільності. Цей режим насамперед розрахований на підприємства, які виготовляють зброю. Водночас авіабудівні підприємства, більшість з яких так чи інакше залучені до сектору безпеки й оборони, підпадатимуть під дію режиму Defence City. Не всі без винятку, але переважна більшість – так. Завдяки комітетській поправці, яку підтримали всі члени податкового комітету, вдалося врахувати головні ідеї, щоб підтримати авіабудівельників та авіацію загалом - зазначив Федір Веніславський Веніславський.

Парламентар також наголосив, що документ створює умови для реінвестування коштів у виробництво, розширення потужностей та захист підприємств з точки зору обмеження доступу до чутливої інформації. Це, на його думку, є важливим проміжним результатом як для безпеки, так і для розвитку галузі.

Водночас нардеп підкреслив, що надалі необхідно відновити пільги та гарантії для авіаційної галузі, які втратили чинність з 1 січня 2025 року.

Розвиток авіації може стати драйвером української економіки, адже це не лише виробництво літаків, а й експорт технологій, створення іміджу держави на міжнародній арені. Авіаційна промисловість – це 99% високотехнологічні підприємства, які продукують конкурентну продукцію для світових ринків - підкреслив Федір Веніславський.

Нардеп зауважив, що питання надання пільг і преференцій для різних галузей промисловості, зокрема й авіації, обговорюється як на загальнодержавному рівні, так і на рівні місцевого самоврядування, адже воно стосується використання земельних ділянок підприємствами в різних регіонах. На його думку, компромісні рішення мають поєднувати інтереси держави загалом, територіальних громад і авіаційної галузі, щоб створити найкращі умови для розвитку української авіації як прогресивної та конкурентоспроможної галузі на міжнародному рівні.

Багато наших літаків мають тактико-технічні характеристики, які перевершують закордонні аналоги. Тому ми повинні підтримувати ці підприємства й давати їм можливість розвиватися, адже це може стати потужним драйвером економічного розвитку України - підсумував Федір Веніславський.

Нагадаємо

Аерокосмічна асоціація України повідомляла про те, що літакобудування є стратегічною галуззю промисловості України, яка забезпечує обороноздатність, дає роботу понад 40 тисячам людей і створює мультиплікативний ефект для десятків суміжних секторів.

За словами Президента Асоціації Віктора Попова податкові пільги за 2017-2023 роки принесли системі 9,3 млрд грн вивільнених коштів, а у відповідь держава отримала 22,9 млрд грн податків. Тобто ефективність податкових пільг становила 2,5 рази, фактично на кожну гривню податкових стимулів держава отримала 2,5 гривні податків.

З 1 січня 2025 року ця підтримка обірвана, а підприємства змушені працювати на межі, виконуючи оборонні замовлення без належних ресурсів. Тому подальший пошук оптимальних шляхів вирішення нагальних питань є критично важливим.