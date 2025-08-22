Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City

Законопроект о Defence City после доработки учитывает интересы украинских авиастроителей, а дальнейшие шаги должны быть направлены на восстановление отраслевых налоговых льгот и гарантий. Об этом заявил член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эксклюзивном комментарии для УНН.

Детали

По словам нардепа, принятый в первом чтении пакет законопроектов о создании Defence City изначально практически не учитывал потребности авиационной промышленности. Впрочем, после обсуждения в Комитете ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и рассмотрения поданных поправок удалось выработать компромиссное решение.

Defence City – первый шаг для обеспечения стабильности. Этот режим прежде всего рассчитан на предприятия, которые производят оружие. В то же время авиастроительные предприятия, большинство из которых так или иначе вовлечены в сектор безопасности и обороны, будут подпадать под действие режима Defence City. Не все без исключения, но подавляющее большинство – да. Благодаря комитетской поправке, которую поддержали все члены налогового комитета, удалось учесть главные идеи, чтобы поддержать авиастроителей и авиацию в целом - отметил Федор Вениславский Вениславский.

Парламентарий также подчеркнул, что документ создает условия для реинвестирования средств в производство, расширения мощностей и защиты предприятий с точки зрения ограничения доступа к чувствительной информации. Это, по его мнению, является важным промежуточным результатом как для безопасности, так и для развития отрасли.

В то же время нардеп подчеркнул, что в дальнейшем необходимо восстановить льготы и гарантии для авиационной отрасли, которые утратили силу с 1 января 2025 года.

Развитие авиации может стать драйвером украинской экономики, ведь это не только производство самолетов, но и экспорт технологий, создание имиджа государства на международной арене. Авиационная промышленность – это 99% высокотехнологичные предприятия, которые производят конкурентную продукцию для мировых рынков - подчеркнул Федор Вениславский.

Нардеп отметил, что вопрос предоставления льгот и преференций для различных отраслей промышленности, в том числе и авиации, обсуждается как на общегосударственном уровне, так и на уровне местного самоуправления, ведь он касается использования земельных участков предприятиями в различных регионах. По его мнению, компромиссные решения должны сочетать интересы государства в целом, территориальных общин и авиационной отрасли, чтобы создать наилучшие условия для развития украинской авиации как прогрессивной и конкурентоспособной отрасли на международном уровне.

Многие наши самолеты имеют тактико-технические характеристики, которые превосходят зарубежные аналоги. Поэтому мы должны поддерживать эти предприятия и давать им возможность развиваться, ведь это может стать мощным драйвером экономического развития Украины - подытожил Федор Вениславский.

Напомним

Аэрокосмическая ассоциация Украины сообщала о том, что самолетостроение является стратегической отраслью промышленности Украины, которая обеспечивает обороноспособность, дает работу более 40 тысячам человек и создает мультипликативный эффект для десятков смежных секторов.

По словам Президента Ассоциации Виктора Попова налоговые льготы за 2017-2023 годы принесли системе 9,3 млрд грн высвобожденных средств, а в ответ государство получило 22,9 млрд грн налогов. То есть эффективность налоговых льгот составила 2,5 раза, фактически на каждую гривну налоговых стимулов государство получило 2,5 гривны налогов.

С 1 января 2025 года эта поддержка оборвана, а предприятия вынуждены работать на пределе, выполняя оборонные заказы без надлежащих ресурсов. Поэтому дальнейший поиск оптимальных путей решения насущных вопросов является критически важным.