Эксклюзив
14:47
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 454 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 1550 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 6764 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 7894 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 13952 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 16230 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 11901 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 12809 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
22 августа, 07:36 • 11285 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушен 22 августа, 05:44
Путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию" - ЦПД 22 августа, 06:29
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ" 22 августа, 08:13
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку 10:17
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка 11:46
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
14:30 • 1538 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
13:07 • 6748 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
11:30 • 13947 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
11:01 • 16226 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 46381 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Владислав Косиняк-Камыш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Черное море
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico 22 августа, 02:18
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Евро
Кудс Мохаджер-6
Нефть

Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Законопроект о Defence City учитывает интересы авиастроителей после доработки. В дальнейшем необходимо восстановить отраслевые налоговые льготы и гарантии для авиационной промышленности.

Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City

Законопроект о Defence City после доработки учитывает интересы украинских авиастроителей, а дальнейшие шаги должны быть направлены на восстановление отраслевых налоговых льгот и гарантий. Об этом заявил член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эксклюзивном комментарии для УНН.

Детали

По словам нардепа, принятый в первом чтении пакет законопроектов о создании Defence City изначально практически не учитывал потребности авиационной промышленности. Впрочем, после обсуждения в Комитете ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и рассмотрения поданных поправок удалось выработать компромиссное решение.

Defence City – первый шаг для обеспечения стабильности. Этот режим прежде всего рассчитан на предприятия, которые производят оружие. В то же время авиастроительные предприятия, большинство из которых так или иначе вовлечены в сектор безопасности и обороны, будут подпадать под действие режима Defence City. Не все без исключения, но подавляющее большинство – да. Благодаря комитетской поправке, которую поддержали все члены налогового комитета, удалось учесть главные идеи, чтобы поддержать авиастроителей и авиацию в целом

- отметил Федор Вениславский Вениславский.

Парламентарий также подчеркнул, что документ создает условия для реинвестирования средств в производство, расширения мощностей и защиты предприятий с точки зрения ограничения доступа к чувствительной информации. Это, по его мнению, является важным промежуточным результатом как для безопасности, так и для развития отрасли.

В то же время нардеп подчеркнул, что в дальнейшем необходимо восстановить льготы и гарантии для авиационной отрасли, которые утратили силу с 1 января 2025 года.

Развитие авиации может стать драйвером украинской экономики, ведь это не только производство самолетов, но и экспорт технологий, создание имиджа государства на международной арене. Авиационная промышленность – это 99% высокотехнологичные предприятия, которые производят конкурентную продукцию для мировых рынков

- подчеркнул Федор Вениславский.

Нардеп отметил, что вопрос предоставления льгот и преференций для различных отраслей промышленности, в том числе и авиации, обсуждается как на общегосударственном уровне, так и на уровне местного самоуправления, ведь он касается использования земельных участков предприятиями в различных регионах. По его мнению, компромиссные решения должны сочетать интересы государства в целом, территориальных общин и авиационной отрасли, чтобы создать наилучшие условия для развития украинской авиации как прогрессивной и конкурентоспособной отрасли на международном уровне.

Многие наши самолеты имеют тактико-технические характеристики, которые превосходят зарубежные аналоги. Поэтому мы должны поддерживать эти предприятия и давать им возможность развиваться, ведь это может стать мощным драйвером экономического развития Украины

- подытожил Федор Вениславский.

Напомним

Аэрокосмическая ассоциация Украины сообщала о том, что самолетостроение является стратегической отраслью промышленности Украины, которая обеспечивает обороноспособность, дает работу более 40 тысячам человек и создает мультипликативный эффект для десятков смежных секторов.

По словам Президента Ассоциации Виктора Попова налоговые льготы за 2017-2023 годы принесли системе 9,3 млрд грн высвобожденных средств, а в ответ государство получило 22,9 млрд грн налогов. То есть эффективность налоговых льгот составила 2,5 раза, фактически на каждую гривну налоговых стимулов государство получило 2,5 гривны налогов.

С 1 января 2025 года эта поддержка оборвана, а предприятия вынуждены работать на пределе, выполняя оборонные заказы без надлежащих ресурсов. Поэтому дальнейший поиск оптимальных путей решения насущных вопросов является критически важным.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Виктор Попов
Федор Вениславский
Defence City
Министерство финансов Украины
Слуга народа
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Украина