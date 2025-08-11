$41.390.07
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия

Киев • УНН

 • 3748 просмотра

Возобновление работы украинских аэропортов возможно после обеспечения безопасности полетов гражданской авиации и учета технических факторов. Среди условий – состояние инфраструктуры, пропускная способность терминалов и наличие квалифицированного персонала.

Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия

Вопрос возобновления операционной деятельности украинских аэропортов будет рассматриваться после выполнения мероприятий, которые обеспечат приемлемый уровень безопасности полетов гражданской авиации. Также на это влияют другие технические факторы. Об этом журналисту УНН сообщило министерство развития общин и территорий Украины в ответ на запрос.

Почему небо закрыто

Из-за военного вторжения российской федерации на территорию Украины воздушное пространство над ней отнесено к конфликтным зонам с высокой степенью риска безопасности гражданской авиации в связи с наличием реальных угроз для ее деятельности

- сообщили в министерстве.

Отмечается, что Государственная авиационная служба Украины на постоянной основе осуществляет оценку уровня угроз и рисков в пределах территории Украины и воздушного пространства над ней.

При каких условиях возобновится работа аэропортов

В министерстве развития общин подчеркнули, что вопрос возобновления операционной деятельности украинских аэропортов будет рассматриваться после выполнения мероприятий, которые обеспечат приемлемый уровень безопасности полетов гражданской авиации.

В то же время отмечаем, что вопрос возобновления операционной деятельности украинских аэропортов будет рассматриваться после выполнения мероприятий, которые обеспечат приемлемый уровень безопасности полетов гражданской авиации, а также в зависимости от таких факторов, как состояние инфраструктуры, пропускная способность пассажирских терминалов и взлетно-посадочных полос, наличие в достаточном количестве квалифицированного персонала для обслуживания пассажиров, багажа, груза, а также воздушных судов на аэродроме и в воздушном пространстве и т.д.

- сообщили в ответ на запрос.

Возобновление полетов в Украину: чьи самолеты хотят осуществить первые авиасообщения25.03.25, 15:46 • 250320 просмотров

Ситуация с аэропортом во Львове

Львовский городской голова Андрей Садовый в январе 2025 года заявлял, что, по его мнению, в этом году в Украине могут заработать несколько аэропортов, ведь для этого есть технические и другие возможности.

Также в январе сообщалось о том, что Международный аэропорт "Львов" поддерживает инфраструктуру в рабочем состоянии и изучает возможность возобновления авиарейсов. Аэропорт оптимизировал штат до 30% и провел обучение 1300 специалистов авиаотрасли.

Готовность аэропорта в Борисполе

В феврале этого года генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" заявлял, что аэропорт будет готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине.

Самолеты в украинском небе во время войны

В июле этого года сеть всколыхнуло видео с самолетом над Киевом. В небе пролетал Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Авиалинии Антонова".

Инспектор по летной годности Государственной авиационной службы Федор Грищук сообщил впоследствии, что Ан-124-100 тогда летел в Лейпциг, где сейчас базируется флот компании "Антонов".

В апреле полет самолета с позывным Welcome, который был замечен над Львовом, был выполнен впервые с начала полномасштабной войны в рамках программы наземной и летной проверки аэронавигационного оборудования в соответствии с Авиационными правилами Украины.

Напомним

В конце октября 2024 года Украина представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения, представив пошаговый план и потребности для частичного открытия авиапространства.

Заместитель министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко сообщал в конце ноября 2024 года, что все государственные органы прорабатывают возможность частичного открытия воздушного пространства Украины, но из-за очень высокого уровня угроз – это остается маловероятным в краткосрочной перспективе.

7 ноября старший партнер компании страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) заявлял, что есть 5-6 авиалиний, которые хотели бы начать летать в украинском авиапространстве с января 2025 года. Аэропорт "Борисполь" - это первоначальная идея. Но все будет зависеть от защиты воздуха.

В целом впервые идея о возможности открытия авиационного пространства Украины была озвучена 25 февраля 2024 года тогдашним вице-премьером по восстановлению – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым. Он заявил тогда, что Украина ведет консультации по вопросу открытия авиационного пространства.

Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркивал тогда, что если Украина не сможет гарантировать безопасность, то воздушное пространство не откроют. Однако, открытие одного аэропорта было бы мощным сигналом, что Украина восстанавливается.

Анна Мурашко

