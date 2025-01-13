Міжнародний аеропорт "Львів" вивчає можливість відновлення цивільних авіарейсів

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького оприлюднив підсумки своєї діяльності під час воєнного стану. В умовах обмеженого функціонування летовище продовжує підтримувати інфраструктуру в робочому стані, забезпечуючи технічне обслуговування та готовність до відновлення авіарейсів.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці аеропорту, пише УНН.

Деталі

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького підсумував основні факти про життєдіяльність та роботу летовища в час війни.З міркувань інформаційної безпеки, публікуємо зараз небагато, але поділимося підсумками та основними завданнями

Зокрема, виділили основні факти:

Оптимізація ресурсів

Впродовж дії воєнного стану - оптимізували штат аеропорту. Персонал який обслуговує аеропорт, складається з 30% від довоєнного часу. Працівники, які залишилися підтримують відповідний рівень кваліфікації і будуть готові в час відновлення польотів забезпечити якісне обслуговування невеликої кількості авіарейсів.

Безпека та операційна готовність

В час війни, багато викликів долається у сфері безпеки, збереження майна та цілісності об’єктів інфраструктури, а саме: підтримання аеродрому в експлуатаційному стані, технічне обслуговування інженерних мереж, моніторинг стану авіаційної інфраструктури, ремонт укриттів аеропорту.

У цей важкий для цивільної авіації час – коли повністю зупинена основна діяльність аеропорту підприємство підтримує цивільну інфраструктуру летовища в операційному стані. Така робота є непомітною для суспільства, але - дуже важлива для аеропорту, адже у випадку повного закриття підприємства, відновлення діяльності летовища буде набагато довшим. На запуск можуть піти роки