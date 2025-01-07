У 2024 році Укрзалізниця евакуювала понад 30 тисяч українців
Київ • УНН
Понад 30 тисяч українців евакуйовано Укрзалізницею з прифронтових областей у 2024 році. Серед евакуйованих - люди з інвалідністю, літні люди та сім'ї з дітьми.
Більше 30 тисяч пасажирів евакуювала Укрзалізниця у 2024 році.З них значна частка – найбільш вразливі групи, пасажири з інвалідністю, літні люди, пасажири з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії. Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише УНН.
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Упродовж року залізничники евакуювали людей з Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Донеччини (зокрема з Покровська), Запоріжжя та Павлограда.
Укрзалізниця у співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями й у 2025 році продовжує евакуаційний процес, організовуючи рейси із Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя та Павлограда, куди доставляють пасажирів з усього регіону, в тому числі з найближчих населених пунктів Донеччини,
Повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення майже 4 млн 200 тисяч пасажирів виїхали до більш безпечних регіонів.
Нагадаємо
У Покровську знизилися темпи евакуації людей. Наразі у місті проживає 7 300 громадян.
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