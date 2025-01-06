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У Покровську залишилося 7 300 осіб, евакуація сповільнилася через погіршення ситуації - МВА

У Покровську залишилося 7 300 осіб, евакуація сповільнилася через погіршення ситуації - МВА

Київ • УНН

 • 23654 перегляди

Начальник Покровської МВА повідомив про погіршення безпекової ситуації та сповільнення евакуації. За добу росіяни атакували 10 населених пунктів Донеччини, поранивши 7 цивільних.

У Покровську знизилися темпи евакуації людей. Наразі у місті проживає 7 300 громадян. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі "Суспільне. Студія", передає УНН.

Деталі

За словами начальника Покровської МВА, ситуація в місті погіршується, росіяни продовжують обстріли.

"Безпекова ситуація у нас погіршується, бо гатять постійно останні тижні з артилерії, КАБи по погоді, FPV-дрони постійно — просто замучили",—зазначив Добряк.

Крім того, він наголосив, що наразі у Покровську мешкає 7 300 громадян.

"Зараз евакуація трохи знизилася, після 12 грудня, коли відключили газопостачання, а потім і електропостачання, то тоді за тиждень виїхало майже 3000 людей. Сьогодні якщо брати статистику від 5 до 10 людей виїжджає за добу",— говорить начальник Покровської МВА.

Доповнення

За інформацією від поліції Донеччини, внаслідок російських обстрілів, в регіоні зафіксовано семеро поранених, понад 60 руйнувань за добу. Зокрема, поліція зафіксувала 3 279 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Війська рф атакували 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, селища Дробишеве й Зарічне, села Гришине, Довга Балка, Надіївка, Шандриголове.

Руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів, з них 45 житлових будинків.

Покровськ росіяни тричі накрили з артилерії – поранили трьох мирних жителів, пошкодили 4 багатоквартирних будинки, комунальне підприємство, магазин, адмінбудівлю.

У Надіївці травмовано двох цивільних осіб, пошкоджено два приватних будинки.

Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Зарічного.

Костянтинівка витримала 8 ворожих атак: окупанти скинули на місто 4 авіабомби "ФАБ-250", били дронами та артилерією. Пошкоджено 5 багатоквартирних і 29 приватних будинків, банк, аптеку, котельню, майстерню, виробництва, піцерію, магазин, храм, гараж, цивільне авто, газогони, ЛЕП.

У Шандриголовому ударами РСЗВ "Смерч" пошкоджено 2 приватних оселі, в Дробишевому – 1.

По Довгій Балці ворог вдарив дроном – руйнувань зазнали приватний будинок і господарська споруда.

Місто напівзруйноване: речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи захопили росіяни Курахове06.01.25, 16:17 • 22228 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійна
bm-30-smerchБМ-30 "Смерч

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