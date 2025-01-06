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В Покровске осталось 7 300 человек, эвакуация замедлилась из-за ухудшения ситуации - ГВА

В Покровске осталось 7 300 человек, эвакуация замедлилась из-за ухудшения ситуации - ГВА

Киев  •  УНН

 • 3262 просмотра

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Начальник Покровской ГВА сообщил об ухудшении ситуации с безопасностью и замедлении эвакуации. За сутки россияне атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области, ранив 7 гражданских.

В Покровске снизились темпы эвакуации людей. Сейчас в городе проживает 7 300 граждан. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире "Суспільне. Студия", передает УНН.

Детали

По словам начальника Покровской ГВА, ситуация в городе ухудшается, россияне продолжают обстрелы.

"Ситуация с безопасностью у нас ухудшается, потому что бьют постоянно последние недели из артиллерии, КАБы по погоде, FPV-дроны постоянно - просто замучили",-отметил Добряк.

Кроме того, он отметил, что сейчас в Покровске проживает 7 300 граждан.

"Сейчас эвакуация немного снизилась, после 12 декабря, когда отключили газоснабжение, а потом и электроснабжение, то тогда за неделю выехало почти 3000 человек. Сегодня если брать статистику от 5 до 10 человек выезжает за сутки",- говорит начальник Покровской ГВА.

Дополнение

По информации от полиции Донетчины, в результате российских обстрелов, в регионе зафиксировано семь раненых, более 60 разрушений за сутки. В частности, полиция зафиксировала 3 279 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Войска рф атаковали 10 населенных пунктов: города Константиновка, Покровск, Славянск, Торецк, поселки Дробышево и Заречное, села Гришино, Длинная Балка, Надиевка, Шандриголово.

Разрушениям подверглись 66 гражданских объектов, из них 45 жилых домов.

Покровск россияне трижды накрыли из артиллерии - ранили трех мирных жителей, повредили 4 многоквартирных дома, коммунальное предприятие, магазин, админздание.

В Надиевке травмированы два гражданских лица, повреждены два частных дома.

Два человека пострадали в результате российского обстрела Заречного.

Константиновка выдержала 8 вражеских атак: оккупанты сбросили на город 4 авиабомбы "ФАБ-250", били дронами и артиллерией. Повреждены 5 многоквартирных и 29 частных домов, банк, аптека, котельная, мастерская, производства, пиццерия, магазин, храм, гараж, гражданское авто, газопроводы, ЛЭП.

В Шандриголовом ударами РСЗО "Смерч" повреждены 2 частных дома, в Дробышево - 1.

По Долгой Балке враг ударил дроном - разрушениям подверглись частный дом и хозяйственная постройка.

Город полуразрушенный: спикер ОСУВ "Хортица" ответил, захватили ли россияне Курахово6 янв. 2025, 14:17 • 12601 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

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