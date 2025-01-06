Город полуразрушенный: спикер ОСУВ "Хортица" ответил, захватили ли россияне Курахово

Уже которую неделю в Курахово продолжаются городские бои, город - в полуразрушенном состоянии. С заявлениями о захвате города враг поспешил явно. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов, передает УНН со ссылкой на «Суспільне Донбас».

Анализировать площадь города по процентам во время боев невозможно. Могу, впрочем, отметить, что по состоянию на это утро, в его пределах шли бои, так что с заявлениями о захвате города противник явно поспешил - сказал Трегубов.

Утром 6 января в министерстве обороны России в Telegram заявили о том, что российская армия якобы полностью захватила Курахово.

Также днем 6 января в эфире «Суспільне. Студия» соучредитель аналитического проекта „Deep State“ Руслан Микула рассказал, что по состоянию на утро такой информации не было.

«Вчера на вечер как минимум еще в западной и северной части ТЭС были позиции Сил обороны, об их потере нам пока ничего не известно. Поэтому эту информацию не можем подтвердить», - сказал Микула.

Дополнение

Идут бои в городе Курахово. После захвата Марьинки армия рф с начала 2024 года продолжила ежедневные штурмы на этом направлении.

30 декабря 2024 года сообщалось, что в городской застройке Курахово продолжаются «тяжелые бои», оккупанты пытаются реализовать численное преимущество и развивать наступление.