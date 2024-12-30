Штурмові дії в міській забудові Курахового: противник намагається прорвати оборону

В міській забудові Курахового тривають "важкі бої", окупанти намагаються реалізувати чисельну перевагу та розвивати наступ.

Про це повідомили у зведенні ОСУВ "Хортиця", пише УНН.

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Бої тривають в міській забудові Курахового та в районах Дачного та Янтарного.

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та в районах Дачного та Янтарного: тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ