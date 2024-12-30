Штурмові дії в міській забудові Курахового: противник намагається прорвати оборону
Київ • УНН
В міській забудові Курахового тривають важкі бої, окупанти намагаються реалізувати чисельну перевагу. Бойові дії також ведуться в районах Дачного та Янтарного.
В міській забудові Курахового тривають "важкі бої", окупанти намагаються реалізувати чисельну перевагу та розвивати наступ.
Про це повідомили у зведенні ОСУВ "Хортиця", пише УНН.
Деталі
Бої тривають в міській забудові Курахового та в районах Дачного та Янтарного.
На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та в районах Дачного та Янтарного: тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ
Нагадаємо
За минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень, противник завдав 7 авіаударів та понад 5000 обстрілів. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 43 штурмові дії.