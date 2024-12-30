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186 бойових зіткнень за добу: де атакували окупанти

186 бойових зіткнень за добу: де атакували окупанти

Київ • УНН

 • 24544 перегляди

За минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень, противник завдав 7 авіаударів та понад 5000 обстрілів. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 43 штурмові дії.

За минулу добу на фронті сталося 186 боїв, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку та на курщині, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім авіаударів, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 188 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень близько 2400 дронів-камікадзе.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, а також один удар по складу зберігання пально-мастильних матеріалів противника.

Ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку минулої доби відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ, обидві атаки відбито, противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Новосергіївка, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка.

На Сіверському напрямку минулої доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка, Шевченко, Котлине та Новоєлизаветівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне.

На Времівському напрямку противник здійснив 20 штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне. Залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили дві російські атаки.

На Оріхівському, Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів, проводить розвідувальну діяльність.

Триває операція в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 46 ворожих атак на даному напрямку. Крім того, ворог завдав 266 артилерійських обстрілів.

Сили оборони України завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Ще плюс понад 2 тис. окупантів, 7 танків і 44 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога30.12.24, 07:49 • 50934 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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