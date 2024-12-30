Ще плюс понад 2 тис. окупантів, 7 танків і 44 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Протягом минулої доби 29 грудня Сили оборони ліквідували 2010 окупантів. Також українські захисники знищили 7 танків та 44 артилерійські системи ворога. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.

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Також за минулу добу рф втратила 7 танків, 22 ББМ, 31 БПЛА оперативно- тактичного рівня та 141 одинцю автомобільної техніки та автоцистерн.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ відмінусували вже близько 787 940 окупантів, 9 663 танки, 20 003 ББМ, 21 494 артилерійські системи, 21 069 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 32 551 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

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