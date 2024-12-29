Згорів “фєнікс”: бійці ГУР знищили телекомунікаційне обладнання росіян на окупованій території Донеччини

На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "фєнікс", який використовують російські загарбники. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

"Пожежа також поплавила обладнання для стільникового зв’язку на території лєнінградської області росії, а ще ― зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у ярославській області держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

У ГУР наголосили, що ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії ― важливий процес, який не припиняється.

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