Згорів “фєнікс”: бійці ГУР знищили телекомунікаційне обладнання росіян на окупованій території Донеччини
Київ • УНН
На окупованій Донеччині знищено 4 об'єкти телекомунікаційного обладнання оператора "фєнікс".
На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "фєнікс", який використовують російські загарбники. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
"Пожежа також поплавила обладнання для стільникового зв’язку на території лєнінградської області росії, а ще ― зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у ярославській області держави-агресора", - йдеться у повідомленні.
У ГУР наголосили, що ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії ― важливий процес, який не припиняється.
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