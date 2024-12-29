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Згорів “фєнікс”: бійці ГУР знищили телекомунікаційне обладнання росіян на окупованій території Донеччини

Київ • УНН

 • 35548 перегляди

На окупованій Донеччині знищено 4 об'єкти телекомунікаційного обладнання оператора "фєнікс".

На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "фєнікс", який використовують російські загарбники. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН

"Пожежа також поплавила обладнання для стільникового зв’язку на території лєнінградської області росії, а ще ― зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у ярославській області держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

У ГУР наголосили, що ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії ― важливий процес, який не припиняється.

Трьох російських капітанів ліквідували під час польової наради - ГУР27.12.24, 10:56 • 18779 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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