Сгорел «феникс»: бойцы ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной территории Донецкой области

На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожено четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который используют российские захватчики. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН.

"Пожар также поплавил оборудование для сотовой связи на территории Ленинградской области России, а еще - разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в ярославской области государства-агрессора", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии - важный процесс, который не прекращается.

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