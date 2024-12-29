Сгорел «феникс»: бойцы ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной территории Донецкой области
Киев • УНН
На оккупированной Донетчине уничтожено 4 объекта телекоммуникационного оборудования оператора «Феникс».
На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожено четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который используют российские захватчики. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН.
"Пожар также поплавил оборудование для сотовой связи на территории Ленинградской области России, а еще - разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в ярославской области государства-агрессора", - говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии - важный процесс, который не прекращается.
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