Штурмовые действия в городской застройке Курахово: противник пытается прорвать оборону

В городской застройке Курахово продолжаются «тяжелые бои», оккупанты пытаются реализовать численное преимущество и развивать наступление.

Об этом сообщили в сводке ОСУВ «Хортица», пишет УНН.

Детали

Бои продолжаются в городской застройке Курахово и в районах Дачного и Янтарного.

На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и в районах Дачного и Янтарного: продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление