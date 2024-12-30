Штурмовые действия в городской застройке Курахово: противник пытается прорвать оборону
Киев • УНН
В городской застройке Курахово продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются реализовать численное преимущество. Боевые действия также ведутся в районах Дачного и Янтарного.
В городской застройке Курахово продолжаются «тяжелые бои», оккупанты пытаются реализовать численное преимущество и развивать наступление.
Об этом сообщили в сводке ОСУВ «Хортица», пишет УНН.
Детали
Бои продолжаются в городской застройке Курахово и в районах Дачного и Янтарного.
На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и в районах Дачного и Янтарного: продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление
Напомним
За минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений, противник нанес 7 авиаударов и более 5000 обстрелов. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 43 штурмовых действия.