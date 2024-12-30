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Штурмовые действия в городской застройке Курахово: противник пытается прорвать оборону

Штурмовые действия в городской застройке Курахово: противник пытается прорвать оборону

Киев  •  УНН

 • 15751 просмотра

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В городской застройке Курахово продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются реализовать численное преимущество. Боевые действия также ведутся в районах Дачного и Янтарного.

В городской застройке Курахово продолжаются «тяжелые бои», оккупанты пытаются реализовать численное преимущество и развивать наступление.

Об этом сообщили в сводке ОСУВ «Хортица», пишет УНН.

Детали

Бои продолжаются в городской застройке Курахово и в районах Дачного и Янтарного.

На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и в районах Дачного и Янтарного: продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление

- говорится в сообщении.

Напомним 

За минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений, противник нанес 7 авиаударов и более 5000 обстрелов. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 43 штурмовых действия.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
kurakhoveКурахово