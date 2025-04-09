Средства с регистраций на забег MHP Run4Victory в Черкассах, а это более 700 тыс. грн, направят на закупку дронов для 118-й бригады ТрО. Забег не состоялся из-за траура и обстрелов.
ВСУ ликвидировали более 130 российских военных на Кураховском направлении с начала января 2024 года. Оккупанты продолжают наступательные действия, передвигаясь в основном пешком и избегая использования бронетехники.
Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в пределах города Курахово Донецкой области, поэтому говорить, что оккупационные войска рф полностью взяли город, нельзя, заявил представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов.
российские войска перешли от использования бронетехники к тактике малых штурмовых групп на Кураховском направлении. Враг также начал применять дроны на оптоволокне, которые устойчивы к средствам РЭБ.
российские войска проводят активные штурмовые действия в городской застройке Курахово и атакуют на Краматорском и Покровском направлениях. Противник пытается реализовать численное преимущество, но несет потери от украинских сил.
В Курахово продолжаются городские бои, украинские подразделения удерживают позиции в западной части города. Заявления россии о полном контроле над городом не соответствуют действительности.
Представитель ОСУВ «Хортица» опроверг заявления рф о полном захвате Курахово. В городе продолжаются бои, он находится в полуразрушенном состоянии, а Силы обороны удерживают позиции.
В городской застройке Курахово продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются реализовать численное преимущество. Боевые действия также ведутся в районах Дачного и Янтарного.
На Кураховском направлении зафиксировано 31 боевое столкновение за сутки и накопление сил противника. Враг пытается инфильтроваться в боевые порядки ВСУ, используя противотепловизионные плащи.
На Кураховском направлении зафиксировано накопление российских войск для проведения штурмовых действий. За прошедшие сутки произошло 31 боестолкновение, оккупанты используют противотепловизионные плащи для ночных атак.
Российские войска атаковали украинские укрепления в районах Шевченко, Сторожевого и Курахово. В результате обстрелов некоторые позиции ВСУ подверглись разрушениям, что сделало невозможным их удержание.
Украинские военные контролируют Курахово в Донецкой области, но ведут тяжелые бои за удержание позиций. россия сосредотачивает резервы и пытается выровнять линию фронта, задействовав три крупные военные соединения.
На юго-восточной окраине Курахово оккупанты проводят активные штурмовые действия, пытаясь захватить дорожную развязку. Враг также использует ДРГ под видом гражданских для захвата административных объектов.
Российские войска совершили 40 попыток штурма на Кураховском направлении, пытаясь прорвать оборону и взять под контроль логистические маршруты. Силы обороны Украины продолжают удерживать город и уничтожать вражеские ДРГ.
Силы обороны Украины удерживают контроль над Кураховым, отразив 39 вражеских штурмов за сутки. Оккупанты уменьшили использование бронетехники по сравнению с предыдущими неделями.
российские войска активизировали наступление на окраине Курахово Донецкой области, пытаясь взять город под контроль. ВСУ сдерживают атаки врага и наносят потери противнику.
В Курахово под постоянными обстрелами остается около тысячи жителей, включая детей. Спецподразделение «Белые ангелы» продолжает эвакуацию населения, несмотря на смертельную опасность.
За сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Противник нанес 89 авиаударов, совершил более 4000 обстрелов и привлек более 1500 дронов-камикадзе. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов.
За сутки произошло 132 боевых столкновения, самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 73 авиаудара, совершил более 610 атак дронами и около 3000 обстрелов.
Количество штурмов на Краматорском, Северском и Торецком направлениях уменьшилось. Враг, вероятно, взял тактическую паузу для пополнения сил и техники, ситуация в Торецке стабилизировалась.
На фронте состоялось 122 боевых столкновения. Самая напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где враг сосредотачивает основные наступательные усилия.
В Покровском районе Донецкой области в результате российских атак погибли двое детей. Повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких населенных пунктах области.
DeepState сообщает о продвижении врага в нескольких населенных пунктах. По данным Генштаба, за сутки произошло 107 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 35 атак.
На передовой произошло 107 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении. ВСУ отбили многочисленные атаки врага на разных направлениях, включая Купянский, Лиманский, Краматорский и другие.
В результате российских обстрелов Покровского района Донецкой области погибли по меньшей мере 3 человека, 2 ранены. Повреждены жилые дома и инфраструктура в Мирнограде и Курахово.
Армия рф осуществила 67 атак на разных направлениях фронта. Больше всего боев на Покровском направлении. Противник пытался вклиниться в оборону ВСУ в районе Торецка.
В Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке временно отключат воду из-за ремонта. За сутки российские обстрелы ранили 3 мирных жителей в разных населенных пунктах Донецкой области.
На фронте произошло 197 боевых столкновений, самые интенсивные - на Кураховском направлении. Враг нанес 3 ракетных, 78 авиационных ударов и более 4000 обстрелов, используя РСЗО и дроны-камикадзе.
На фронте произошло 167 боестолкновений, из них 53 на Кураховском направлении. Враг сохраняет высокую активность, пытаясь продвинуться в районах нескольких населенных пунктов.
По DeepState, захватчики оккупировали Желанное Второе и продвинулись в нескольких других населенных пунктах. На Кураховском направлении произошло 53 боевых столкновения, всего за сутки - 167.