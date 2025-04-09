$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28505 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42038 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48119 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54796 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67079 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56573 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55805 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119523 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81703 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226162 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
61%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87380 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20366 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17288 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16091 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17691 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87432 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119523 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226162 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403236 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395650 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10934 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16130 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17328 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20404 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75113 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Курахово

Новости по теме

Более 700 тыс. грн с регистраций на черкасский забег MHP Run4Victory передают на поддержку 118-й бригады ТрО

Средства с регистраций на забег MHP Run4Victory в Черкассах, а это более 700 тыс. грн, направят на закупку дронов для 118-й бригады ТрО. Забег не состоялся из-за траура и обстрелов.

Общество • 7 апреля, 07:32 • 7878 просмотра

Кураховское направление: ВСУ уничтожили более 130 оккупантов с начала месяца

ВСУ ликвидировали более 130 российских военных на Кураховском направлении с начала января 2024 года. Оккупанты продолжают наступательные действия, передвигаясь в основном пешком и избегая использования бронетехники.

Война • 14 января, 08:43 • 25431 просмотра

Вблизи Курахово идут бои, сказать, что войска рф взяли город полностью, нельзя - ОСГВ "Хортица"

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в пределах города Курахово Донецкой области, поэтому говорить, что оккупационные войска рф полностью взяли город, нельзя, заявил представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов.

Война • 11 января, 09:39 • 37218 просмотра

Оккупанты уменьшили применение бронетехники на Кураховском направлении: почему

российские войска перешли от использования бронетехники к тактике малых штурмовых групп на Кураховском направлении. Враг также начал применять дроны на оптоволокне, которые устойчивы к средствам РЭБ.

Война • 8 января, 13:56 • 19821 просмотра

Оккупанты продолжают штурмовать городскую застройку Курахово: что известно

российские войска проводят активные штурмовые действия в городской застройке Курахово и атакуют на Краматорском и Покровском направлениях. Противник пытается реализовать численное преимущество, но несет потери от украинских сил.

Война • 7 января, 11:02 • 29092 просмотра

«О полном контроле россиян над городом речи не идет": ОСУВ «Хортица» о ситуации в Курахово

В Курахово продолжаются городские бои, украинские подразделения удерживают позиции в западной части города. Заявления россии о полном контроле над городом не соответствуют действительности.

Война • 6 января, 17:55 • 26043 просмотра

Город полуразрушенный: спикер ОСУВ "Хортица" ответил, захватили ли россияне Курахово

Представитель ОСУВ «Хортица» опроверг заявления рф о полном захвате Курахово. В городе продолжаются бои, он находится в полуразрушенном состоянии, а Силы обороны удерживают позиции.

Война • 6 января, 14:17 • 22408 просмотра

Штурмовые действия в городской застройке Курахово: противник пытается прорвать оборону

В городской застройке Курахово продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются реализовать численное преимущество. Боевые действия также ведутся в районах Дачного и Янтарного.

Война • 30 декабря, 08:16 • 31700 просмотра

Наблюдается накопление сил рф на Кураховском направлении - спикер ОСУВ «Хортица»

На Кураховском направлении зафиксировано 31 боевое столкновение за сутки и накопление сил противника. Враг пытается инфильтроваться в боевые порядки ВСУ, используя противотепловизионные плащи.

Война • 26 декабря, 13:26 • 17745 просмотра

Наблюдается накопление сил рф на Кураховском направлении - спикер ОСУВ "Хортица"

На Кураховском направлении зафиксировано накопление российских войск для проведения штурмовых действий. За прошедшие сутки произошло 31 боестолкновение, оккупанты используют противотепловизионные плащи для ночных атак.

Война • 26 декабря, 12:01 • 18320 просмотра

Оккупанты разрушили отдельные позиции ВСУ на востоке - ОСУВ «Хортица»

Российские войска атаковали украинские укрепления в районах Шевченко, Сторожевого и Курахово. В результате обстрелов некоторые позиции ВСУ подверглись разрушениям, что сделало невозможным их удержание.

Война • 17 декабря, 09:12 • 18119 просмотра

Курахово находится под контролем ВСУ - Волошин

Украинские военные контролируют Курахово в Донецкой области, но ведут тяжелые бои за удержание позиций. россия сосредотачивает резервы и пытается выровнять линию фронта, задействовав три крупные военные соединения.

Война • 16 декабря, 11:22 • 17936 просмотра

россияне проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине Курахово и используют ДРГ - Генштаб

На юго-восточной окраине Курахово оккупанты проводят активные штурмовые действия, пытаясь захватить дорожную развязку. Враг также использует ДРГ под видом гражданских для захвата административных объектов.

Война • 15 декабря, 19:36 • 35498 просмотра

Волошин рассказал, что происходит в Курахово: «только вчера было 40 штурмов»

Российские войска совершили 40 попыток штурма на Кураховском направлении, пытаясь прорвать оборону и взять под контроль логистические маршруты. Силы обороны Украины продолжают удерживать город и уничтожать вражеские ДРГ.

Война • 10 декабря, 11:58 • 17650 просмотра

Курахово под контролем Сил обороны – но враг давит-отбито почти 40 штурмов

Силы обороны Украины удерживают контроль над Кураховым, отразив 39 вражеских штурмов за сутки. Оккупанты уменьшили использование бронетехники по сравнению с предыдущими неделями.

Война • 28 ноября, 10:35 • 16769 просмотра

россияне рвутся к окрестностям Курахово - спикер ОСУВ «Хортица»

российские войска активизировали наступление на окраине Курахово Донецкой области, пытаясь взять город под контроль. ВСУ сдерживают атаки врага и наносят потери противнику.

Война • 26 ноября, 10:57 • 17463 просмотра

Правоохранители показали кадры эвакуации из Курахово

В Курахово под постоянными обстрелами остается около тысячи жителей, включая детей. Спецподразделение «Белые ангелы» продолжает эвакуацию населения, несмотря на смертельную опасность.

Общество • 6 ноября, 13:46 • 32820 просмотра

Генштаб: за сутки 148 боев, почти половина - на Покровском и Кураховском направлениях

За сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Противник нанес 89 авиаударов, совершил более 4000 обстрелов и привлек более 1500 дронов-камикадзе. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов.

Война • 24 октября, 05:43 • 27924 просмотра

На фронте произошло 132 боестолкновения: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

За сутки произошло 132 боевых столкновения, самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 73 авиаудара, совершил более 610 атак дронами и около 3000 обстрелов.

Война • 23 октября, 19:37 • 39517 просмотра

На трех направлениях в Донецкой области количество штурмов уменьшилось: названа причина

Количество штурмов на Краматорском, Северском и Торецком направлениях уменьшилось. Враг, вероятно, взял тактическую паузу для пополнения сил и техники, ситуация в Торецке стабилизировалась.

Война • 23 октября, 12:40 • 22484 просмотра

На фронте состоялось 122 боевых столкновения, самое горячее на Покровском направлении

На фронте состоялось 122 боевых столкновения. Самая напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где враг сосредотачивает основные наступательные усилия.

Война • 22 октября, 19:53 • 47077 просмотра

Армия рф убила двух детей и женщину в Покровском районе Донецкой области

В Покровском районе Донецкой области в результате российских атак погибли двое детей. Повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких населенных пунктах области.

Война • 22 октября, 08:10 • 30244 просмотра

Захватчики продвинулись возле Нелиповки, Курахово, Водяного и Лысовки - DeepState

DeepState сообщает о продвижении врага в нескольких населенных пунктах. По данным Генштаба, за сутки произошло 107 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 35 атак.

Война • 21 октября, 21:55 • 81866 просмотра

107 боестолкновений на фронте: больше всего атак произошло на Покровском направлении - Генштаб

На передовой произошло 107 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении. ВСУ отбили многочисленные атаки врага на разных направлениях, включая Купянский, Лиманский, Краматорский и другие.

Война • 21 октября, 20:00 • 42163 просмотра

Обстрелы Донетчины: по меньшей мере три человека погибли и два ранены в Покровском районе

В результате российских обстрелов Покровского района Донецкой области погибли по меньшей мере 3 человека, 2 ранены. Повреждены жилые дома и инфраструктура в Мирнограде и Курахово.

Война • 21 октября, 16:12 • 30569 просмотра

Генштаб: армия рф пыталась вклиниться в нашу оборону в районе Торецка

Армия рф осуществила 67 атак на разных направлениях фронта. Больше всего боев на Покровском направлении. Противник пытался вклиниться в оборону ВСУ в районе Торецка.

Война • 21 октября, 13:29 • 20808 просмотра

Четыре города Донецкой области останутся без воды: что известно

В Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке временно отключат воду из-за ремонта. За сутки российские обстрелы ранили 3 мирных жителей в разных населенных пунктах Донецкой области.

Общество • 21 октября, 09:09 • 27347 просмотра

Генштаб: почти треть боев - на Кураховском направлении, враг сосредотачивался в районе Селидово

На фронте произошло 197 боевых столкновений, самые интенсивные - на Кураховском направлении. Враг нанес 3 ракетных, 78 авиационных ударов и более 4000 обстрелов, используя РСЗО и дроны-камикадзе.

Война • 21 октября, 05:26 • 21666 просмотра

Генштаб: на передовой происходило 167 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении

На фронте произошло 167 боестолкновений, из них 53 на Кураховском направлении. Враг сохраняет высокую активность, пытаясь продвинуться в районах нескольких населенных пунктов.

Война • 21 октября, 02:05 • 50662 просмотра

Оккупанты захватили Желанное Второе и продвинулись в других районах - DeepState

По DeepState, захватчики оккупировали Желанное Второе и продвинулись в нескольких других населенных пунктах. На Кураховском направлении произошло 53 боевых столкновения, всего за сутки - 167.

Война • 21 октября, 00:43 • 73049 просмотра