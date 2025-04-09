Оккупанты захватили Желанное Второе и продвинулись в других районах - DeepState

По DeepState, захватчики оккупировали Желанное Второе и продвинулись в нескольких других населенных пунктах. На Кураховском направлении произошло 53 боевых столкновения, всего за сутки - 167.