Оккупанты разрушили отдельные позиции ВСУ на востоке - ОСУВ «Хортица»
Киев • УНН
Российские войска атаковали украинские укрепления в районах Шевченко, Сторожевого и Курахово. В результате обстрелов некоторые позиции ВСУ подверглись разрушениям, что сделало невозможным их удержание.
В течение суток штурмовые подразделения врага атаковали украинские укрепления на востоке, в частности в районах Шевченко, Сторожевого и Курахово. Вследствие огневых поражений отдельные укрепления подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание.
Об этом пишет ОСУВ «Хортица», передает УНН.
Детали
В течение последних суток противник провел несколько атак на украинские укрепления, в частности в районах Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки, восточнее Трудового, в районе восточных окраин Дального, а также на юго-восточных окраинах Курахово. Все эти попытки не увенчались успехом, враг понес потери и отступил.
Вследствие огневого поражения некоторые украинские позиции были разрушены, что сделало невозможным их дальнейшее удержание. Также, враг продолжил штурмовые действия в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного и в городской застройке Часового Яра, пытаясь улучшить свое тактическое положение.
Поддержка бронетехники не принесла значительных результатов. Сейчас боестолкновения продолжаются, но тактическое положение противника остается без изменений. Украинские войска проводят мероприятия по улучшению своих позиций.
Напомним,
На восточном направлении противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного и возле Шевченко.