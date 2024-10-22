Захватчики продвинулись возле Нелиповки, Курахово, Водяного и Лысовки - DeepState

Враг продвинулся возле Нелиповки, Курахово, Водяного и в Лисовке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, с начала суток на передовой произошло 107 боевых столкновений. Впрочем, больше всего боев было на Покровском направлении. Там противник 35 раз атаковал в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях - DeepState