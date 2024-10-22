Захватчики продвинулись возле Нелиповки, Курахово, Водяного и Лысовки - DeepState

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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
  •  99214 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
  •  100380 просмотра

Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
  •  103184 просмотра

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  110496 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  152211 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  173078 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  197457 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  195430 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  170571 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141491 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики продвинулись возле Нелиповки, Курахово, Водяного и Лысовки - DeepState

Захватчики продвинулись возле Нелиповки, Курахово, Водяного и Лысовки - DeepState

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 21:55  •  1071 просмотра

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DeepState сообщает о продвижении врага в нескольких населенных пунктах. По данным Генштаба, за сутки произошло 107 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 35 атак.

Враг продвинулся возле Нелиповки, Курахово, Водяного и в Лисовке. Об этом сообщает  DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, с начала суток на передовой произошло 107 боевых столкновений. Впрочем, больше всего боев было на Покровском направлении. Там противник 35 раз атаковал в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях - DeepState14 октября 2024, 23:32 • 110561 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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