Захватчики продвинулись возле Нелиповки, Курахово, Водяного и Лысовки - DeepState
Киев • УНН
DeepState сообщает о продвижении врага в нескольких населенных пунктах. По данным Генштаба, за сутки произошло 107 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 35 атак.
Враг продвинулся возле Нелиповки, Курахово, Водяного и в Лисовке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, с начала суток на передовой произошло 107 боевых столкновений. Впрочем, больше всего боев было на Покровском направлении. Там противник 35 раз атаковал в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки
Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях - DeepState14 октября 2024, 23:32 • 110561 просмотр