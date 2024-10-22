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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4710 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Загарбники просунулися біля Неліпівки, Курахового, Водяного та Лисівки - DeepState

Київ • УНН

 • 81866 перегляди

DeepState повідомляє про просування ворога в кількох населених пунктах. За даними Генштабу, за добу відбулося 107 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 35 атак.

Загарбники просунулися біля Неліпівки, Курахового, Водяного та Лисівки - DeepState

Ворог просунувся біля Неліпівки, Курахового, Водяного та у Лисівці. Про це повідомляє  DeepState, передає УНН.

Нагадаємо

За інформацією від Генштабу, від початку доби на передовій відбулося 107 бойових зіткнень. Втім найбільше боїв було на Покровському напрямку. Там противник 35 разів атакував у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки

Окупанти просунулися на кількох напрямках - DeepState15.10.24, 02:32 • 110833 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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