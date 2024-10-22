Загарбники просунулися біля Неліпівки, Курахового, Водяного та Лисівки - DeepState
Київ • УНН
DeepState повідомляє про просування ворога в кількох населених пунктах. За даними Генштабу, за добу відбулося 107 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 35 атак.
Ворог просунувся біля Неліпівки, Курахового, Водяного та у Лисівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією від Генштабу, від початку доби на передовій відбулося 107 бойових зіткнень. Втім найбільше боїв було на Покровському напрямку. Там противник 35 разів атакував у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки
Окупанти просунулися на кількох напрямках - DeepState15.10.24, 02:32 • 110833 перегляди