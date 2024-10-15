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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8768 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Окупанти просунулися на кількох напрямках - DeepState

Київ • УНН

 • 110833 перегляди

DeepState, терористи просунулися біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку.

Окупанти просунулися на кількох напрямках - DeepState

Агресор просунувся біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Нагадаємо

За інформацією від Генштабу, загалом від початку цієї доби відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячіше сьогодні на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.

росіяни розстріляли дев’ять українських військових на Курщині - DeepState13.10.24, 10:09 • 24102 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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