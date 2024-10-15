Окупанти просунулися на кількох напрямках - DeepState
Київ • УНН
DeepState, терористи просунулися біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку.
Агресор просунувся біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією від Генштабу, загалом від початку цієї доби відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячіше сьогодні на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.
росіяни розстріляли дев’ять українських військових на Курщині - DeepState13.10.24, 10:09 • 24102 перегляди