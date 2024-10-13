росіяни розстріляли дев’ять українських військових на Курщині - DeepState
Київ • УНН
росіяни розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях на Курщині, які виходили на позиції, але були вимушені вступати в контакт з ворогом та відстрілювались.
В четвер, 10 жовтня, росіяни розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях на Курщині, які виходили на позиції, але були вимушені вступати в контакт з ворогом та відстрілювались, однак через обмежену кількість боєкомплекту вони були вимушені здатися. Про це повідомляє портал DeepState, передає УНН.
Деталі
"Кацапські виродки вчергове порушили правила та звичаї ведення війни - розстріляно 9 українських військових на Курщині. Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що росіяни 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", - повідомили в DeepState.
У DeepState додали, що ситуація у Курській області наразі "не така радісна".
"Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко", - додали в DeepState.
Нагадаємо
На початку жовтня дрон зафіксував розстріл трьох беззбройних українських військовополонених російськими окупантами в Нью-Йорку. Бійці "Азова" та 49-го батальйону згодом взяли в полон одного з причетних до злочину росіян.