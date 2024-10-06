росіяни розстріляли трьох військовополонених українців у Нью-Йорку - "АЗОВ"
Київ • УНН
Дрон зафіксував розстріл трьох беззбройних українських військовополонених російськими окупантами в Нью-Йорку. Бійці "Азова" та 49-го батальйону згодом взяли в полон одного з причетних до злочину росіян.
Російські військові розстріляли трьох беззбройних українських полонених у Нью-Йорку. Про це заявили бійці бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, передає УНН
Деталі.
Дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів.
Російські військові розстрілюють полонених українських бійців у Нью-Йорку. Пізніше бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство
Нагадаємо
Офіс Генпрокурора попередньо встановив дані 16 українських військових, розстріляних росіянами на Покровському напрямку. Ведеться розслідування воєнного злочину та перевірка причетності підрозділу ЗС РФ.