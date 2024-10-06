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росіяни розстріляли трьох військовополонених українців у Нью-Йорку - "АЗОВ"

росіяни розстріляли трьох військовополонених українців у Нью-Йорку - "АЗОВ"

Київ • УНН

 • 22878 перегляди

Дрон зафіксував розстріл трьох беззбройних українських військовополонених російськими окупантами в Нью-Йорку. Бійці "Азова" та 49-го батальйону згодом взяли в полон одного з причетних до злочину росіян.

Російські військові розстріляли трьох беззбройних українських полонених у Нью-Йорку. Про це заявили бійці бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, передає УНН

Деталі.

Дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів.

 Російські військові розстрілюють полонених українських бійців у Нью-Йорку. Пізніше бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство

- заявили українські військові. 

Нагадаємо

Офіс Генпрокурора попередньо встановив дані 16 українських військових, розстріляних росіянами на Покровському напрямку. Ведеться розслідування воєнного злочину та перевірка причетності підрозділу ЗС РФ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
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