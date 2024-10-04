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ОГП про наймасовіший випадок страти військовополонених: "розуміємо, який підрозділ зс рф може бути причетним"

Київ • УНН

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Офіс Генпрокурора попередньо встановив дані 16 українських військових, розстріляних росіянами на Покровському напрямку. Ведеться розслідування воєнного злочину та перевірка причетності підрозділу ЗС РФ.

Офіс Генпрокурора попередньо встановив дані 16 українських військових, яких розстріляли росіяни. Також є розуміння який підрозділ зс рф може бути причетним до вчинення цього злочину, але інформація перевіряється. Про це повідомив керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Станом на зараз нам відомо, що могли загинути бійці двох підрозділів ЗСУ. Ми знаємо номера цих підрозділів, ми попередньо встановили дані цих бійців, але ми цю інформацію перевіряємо з поваги до близьких, рідних, щоб не помилитися в прізвищі. Тому ми зараз встановлюємо. Ми в принципі розуміємо, де це відбулося. Ми розуміємо, який підрозділ зс рф може бути причетним до вчинення цього злочину. Але вся ця інформація наразі перевіряється та уточнюється

- розповів Бєлоусов.

За його словами, правоохоронці направили запити по всім можливим підрозділів, в тому числі розвідки.

Зробили запити до наших міжнародних партнерів, щоб зібрати якомога більше інформації

- сказав Бєлоусов.

Доповнення

Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії рф.

За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі села Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКримінал та НП
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